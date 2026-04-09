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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 9 April 2026: कार्यक्षेत्र में सफल होंगे वृश्चिक के लोग, मीन राशिवालों को मिलेगा परिवार का साथ! पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Rashifal 9 April 2026: कार्यक्षेत्र में सफल होंगे वृश्चिक के लोग, मीन राशिवालों को मिलेगा परिवार का साथ! पढ़ें राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 9 अप्रैल 2026: आज का राशिफल में 12 राशियों के दिनभर का हाल कैसा रहेगा इस बारे में विस्तार से जानते हैं. इस कड़ी में भी जानेंगे कि आज किन जातकों के लिए दिन शुभ या अशुभ हो सकता है.

Written By  Dr. Arun Bansal|Last Updated: Apr 09, 2026, 05:00 AM IST
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Aaj ka Rashifal
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आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 9 अप्रैल 2026: चंद्रमा धनु राशि में गोचर करते हुए आपको नई दिशा और विचारों की ओर आकर्षित करेगा. लेकिन मंगल के मीन राशि में होने से ध्यान भटकने और एकाग्रता में कमी की स्थिति बन सकती है. आज फोकस बनाए रखना ही सफलता की कुंजी रहेगा. 12 राशियों का दैनिक भविष्यफल' आइए इस कड़ी में जानें.

मेष राशि वालों के लिए 9 अप्रैल 2026 का दिन
आज आपका ध्यान बार-बार भटक सकता है, जिससे जरूरी काम प्रभावित हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में एकाग्रता बनाए रखना जरूरी होगा. यदि आप फोकस रख पाए, तो अच्छा परिणाम मिल सकता है. चंद्रमा का नवम भाव में धनु राशि में गोचर आपको नई चीजों की ओर आकर्षित करेगा, जबकि मंगल का मीन में रहना स्थिरता कम कर सकता है. आर्थिक मामलों में स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें. परिवार में सामान्य माहौल रहेगा.

वृष राशि वालों के लिए 9 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप अपने काम पर बेहतर फोकस बनाए रखेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी. हालांकि, बीच-बीच में आलस्य या आराम की इच्छा ध्यान भटका सकती है. चंद्रमा का अष्टम भाव में गोचर मानसिक उतार-चढ़ाव दे सकता है. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. परिवार में शांति रहेगी, लेकिन खुद के लिए समय निकालना जरूरी होगा. परिवार में किसी नये मेहमान के आने संभावना दिख रही है.

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मिथुन राशि वालों के लिए 9 अप्रैल 2026 का दिन
आज आपका मन कई दिशाओं में भटकेगा. कार्यक्षेत्र में एक साथ कई काम करने की कोशिश से कोई भी काम सही से पूरा नहीं हो पाएगा. चंद्रमा का सप्तम भाव में गोचर दूसरों के प्रभाव में आने की प्रवृत्ति बढ़ा सकता है. आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव रहेगा. मित्रों के साथ बातचीत में समय ज्यादा निकल सकता है. स्वास्थ्य के लिए ग्रह गोचर ठीक है.

कर्क राशि वालों के लिए 9 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, लेकिन भावनाएं बीच में आ सकती हैं. कार्यक्षेत्र में धीमी प्रगति होगी. चंद्रमा का षष्ठ भाव में गोचर कार्यक्षेत्र में दबाव और व्यस्तता बढ़ा सकता है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. परिवार में किसी बात को लेकर ध्यान बंट सकता है. यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन ठीक है.

सिंह राशि वालों के लिए 9 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे और इसका लाभ भी मिलेगा. कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी. लेकिन किसी की आलोचना या बाहरी आकर्षण आपका ध्यान भटका सकता है. चंद्रमा का पंचम भाव में गोचर रचनात्मकता बढ़ाएगा, लेकिन साथ ही ध्यान भटकने की प्रवृत्ति भी देगा. आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं. किसी से लेन-देन में सावधानी जरूर बरतें. आज के दिन आपका खर्च बढ़ सकता है.

कन्या राशि वालों के लिए 9 अप्रैल 2026 का दिन
आज आपको अपने काम में अनुशासन और फोकस बनाए रखना होगा. छोटी-छोटी बातों में उलझने से ध्यान भटक सकता है. चंद्रमा का चतुर्थ भाव में गोचर मानसिक अस्थिरता और घरेलू सोच बढ़ा सकता है. कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. परिवार में सामान्य माहौल रहेगा.

तुला राशि वालों के लिए 9 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरों की बातों में आकर आपका ध्यान भटक सकता है. कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा. चंद्रमा का तृतीय भाव में गोचर आपको सक्रिय बनाएगा, लेकिन स्थिरता बनाए रखना चुनौती हो सकती है. आर्थिक मामलों में सुधार होगा. रिश्तों में समय देना जरूरी होगा. यदि कोई नया कार्य करने का विचार बना रहे हैं तो किसी की मदद जरूर लें नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 9 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप गहराई से काम करने की कोशिश करेंगे और फोकस बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में सफलता मिल सकती है. लेकिन किसी छिपी चिंता के कारण ध्यान भटक सकता है. चंद्रमा का द्वितीय भाव में गोचर वाणी और सोच दोनों को प्रभावित कर रहा है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. वाहन चलाते समय विशेष ध्यान दे. आज के दिन खच्र्र आमदनी से ज्यादा होने की संभावना है.

धनु राशि वालों के लिए 9 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप नई चीजों की ओर आकर्षित होंगे, जिससे ध्यान भटक सकता है. कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना जरूरी होगा. चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहा है, जिससे उत्साह बढ़ेगा, लेकिन स्थिरता कम हो सकती है. आर्थिक मामलों में लाभ होगा, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है. यात्रा का योग बन सकता है.

मकर राशि वालों के लिए 9 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप अपने काम पर पूरा ध्यान देंगे और धीरे-धीरे प्रगति करेंगे. कार्यक्षेत्र में स्थिर सफलता मिलेगी. चंद्रमा का द्वादश भाव में गोचर मानसिक थकान और भटकाव दे सकता है. लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ आपको फोकस बनाए रखने के लिए मजबूर करेगा. आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी. यदि किसी नई जगह घुमने का मन बन रहा है तो आज के दिन प्रोगाम बना सकते हैं.

कुंभ राशि वालों के लिए 9 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप नए विचारों में खो सकते हैं, जिससे वर्तमान काम प्रभावित हो सकता है. कार्यक्षेत्र में संतुलन बनाना जरूरी होगा. चंद्रमा का लाभ भाव में गोचर आपको नए संपर्कों और विचारों से जोड़ सकता है. आर्थिक मामलों में सुधार होगा. मित्रों का सहयोग मिलेगा. प्रेम प्रसंग के लिए समय अच्छा बना हुआ है. कार्यस्थल पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से आप प्रभावित हो सकते हैं.

मीन राशि वालों के लिए 9 अप्रैल 2026 का दिन
आज आपका मन भटकाव की ओर अधिक झुक सकता है. काम में देरी हो सकती है. कार्यक्षेत्र में ध्यान केंद्रित करना जरूरी होगा. चंद्रमा का दशम भाव में गोचर कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी बढ़ा रहा है, जबकि मंगल आपकी ही राशि में रहकर अधीरता दे सकता है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन खुद को अनुशासित करना होगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

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