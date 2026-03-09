Aaj Ka Rashifal 9 March 2026: धैर्य बनाए रखें सिंह के जातक, धनु वालों के लिए बनेंगे सफलता के योग! पढ़ें पूरा राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 9 मार्च 2026: आज यानी 9 मार्च 2026, सोमवार को चंद्रमा का तुला राशि में सुबह 09:29 बजे तक संचरण और फिर वृश्चिक राशि में गोचर होगा. कुंभ राशि में सूर्यदेव संचरण कर रहे हैं. आज का दिन कुछ राशि के जातकों के लिए अच्छा तो कुछ राशि के लिए बुरा या सामान्य हो सकता है. आइए सभी 12 राशियों के जातकों के 9 मार्च 2026 का राशिफल जानें.

9 मार्च 2026 दैनिक राशिफल

मेष राशि वालों के लिए 9 मार्च 2026 का दिन

आज मेष राशि के लोगों का आर्थिक और मानसिक विषयों पर ध्यान अधिक केंद्रित रहेगा. आज आपके सामने अचानक खर्चे आ सकते हैं, अतः धन संबंधी निर्णय सोच-समझकर करें. आज आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेने की योजना बना सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारी मिलेगी. विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखनी होगी. प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो आज आप थका हुआ महसूस करेंगे. रक्तचाप की समस्या हो सकती है.

वृषभ राशि वालों के लिए 9 मार्च 2026 का दिन

वृषभ राशि के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. कार्य व्यवसाय से संबंधित लाभ प्राप्त होंगे. दांपत्य जीवन में सामंजस्य बनेगा. यदि आप शेयर बाजार में धन लगा रहे हैं तो लाभ प्राप्ति हो सकती है. अविवाहित लोगों को शादी का प्रस्ताव आ सकता है. शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. धन की स्थिति संतुलित रहेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

मिथुन राशि वालों के लिए 9 मार्च 2026 का दिन

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ सकती है और कार्य के संबंध में बाहर जाना पड़ सकता है. सहकर्मियों से आपको तालमेल बनाकर चलना लाभकारी रहेगा. गुरु ग्रह के कारण शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के अवसर मिलेंगे. प्रेम जीवन मधुर रहेगा. धन की स्थिति पहले कि अपेक्षा ठीक रहेगी. स्वास्थ्य में पाचन तंत्र संबंधी समस्या हो सकती है. अतः खान-पान ध्यान देना होगा और नियमित व्यायाम करना लाभप्र्रद रहेगा.

कर्क राशि वालों के लिए 9 मार्च 2026 का दिन

कर्क राशि के जातकों के आज के दिन आत्मविश्वास बढ़ेगा, किसी रचनात्मक कार्यो में आज आप व्यस्त रहेंगे. विद्यार्थियों को शिक्षा में प्रगति के अवसर मिलेंगे. प्रेम संबंधों को लेकर आप काफी उत्साहित महसूस करेंगे. धन की स्थिति सुधर सकती है. यात्रा के योग बनते हुए दिख रहे हैं, हो सकता है कि आज के दिन आपका किसी धार्मिक स्थान पर जाने का प्रोग्राम बने. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. कार्य व्यवसाय की दृष्टि से आज का दिन ठीक रहेगा.

सिंह राशि वालों के लिए 9 मार्च 2026 का दिन

सिंह राशि के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल नहीं है. आज के दिन पारिवारिक विषय पर चर्चा हो सकती है. घर से जुड़े किसी निर्णय पर विचार हो सकता है. आज के दिन धन खर्च बढ़ सकता है. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव रहेगा. कार्यक्षेत्र में सफलता के लिए धैर्य रखना होगा. स्वास्थ्य लगभग सामान्य ही रहेगा. किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी.

कन्या राशि वालों के लिए 9 मार्च 2026 का दिन

आज कन्या राशि के जातकों को साहस और प्रयास से सफलता मिलेगी. छोटे प्रयास भी लाभ दे सकते हैं. शिक्षा और लेखन कार्यों में सफलता संभव है. प्रेम जीवन में संवाद से संबंध मजबूत होंगे. धन की स्थिति संतुलित रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

तुला राशि वालों के लिए 9 मार्च 2026 का दिन

तुला राशि के लिए आज का दिन ठीक रहेगा. बिगड़े हुए कार्य बनेंगे. आर्थिक विषय प्रमुख रहेंगे. आय के नए अवसर मिल सकते हैं. परिवार में आर्थिक चर्चा संभव है. प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी. शिक्षा में ध्यान देना आवश्यक है. किसी आनॅलाईन कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं. स्वास्थ्य के दृष्टि से आप ठीक रहेंगे. पूरे दिन आप तरोताजा महसूस करेंगे.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 9 मार्च 2026 का दिन

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज के दिन आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में नई योजना शुरू हो सकती है. धन की स्थिति सुधर सकती है. प्रेम जीवन में रोमांटिक वातावरण रहेगा. पति-पत्नी आज के दिन कहीं घर से बाहर घूमने का प्रोग्राम बना सकते हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

धनु राशि वालों के लिए 9 मार्च 2026 का दिन

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुछ विशेष रहेगा. आप अपनी बुद्धि से कुछ हटकर करेंगे. जिस काम में अभी तक सफलता नहीं मिली है उस काम में सफलता मिलने के चांस हैं. अपने कार्य व्यवसाय में मानसिक शांति बनाए रखना आवश्यक होगा. अनावश्यक किसी से न उलझें. आज के दिन धन खर्च अधिक हो सकता है. शिक्षा में एकाग्रता जरूरी है. प्रेम जीवन में भावनात्मक समझदारी रखें. स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता हो सकती है.

मकर राशि वालों के लिए 9 मार्च 2026 का दिन

मकर राशि के लिए मित्रों का सहयोग और सामाजिक संपर्क लाभकारी रहेगा. धन लाभ के लिए कठिन प्रयत्न करना पड़ेगा. हो सकता है कि आपको नियमित कार्य के अलावा पार्ट टाइम काम करने का अवसर मिले. शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है लेकिन नियमित अभ्यास करना जरूरी है. प्रेम जीवन में मित्रता गहराएगी. स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह से चिंता करने की जरूरत नहीं है.

कुंभ राशि वालों के लिए 9 मार्च 2026 का दिन

कुंभ राशि के लिए करियर और प्रतिष्ठा पर ध्यान रखना रहेगा. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आप किसी से साझेदारी कर सकते हैं. आज पैसे का लेन-देन ज्यादा रहेगा. प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी. किसी काम को लेकर बेवजह चिंता बनी रहेगी. रिश्तेदारी में जाने का योग बन रहा है. अविवाहित लोगों के लिए शादी का प्रस्ताव भी आ सकता है. आज के दिन स्वास्थ्य लगभग ठीक रहेगा.

मीन राशि वालों के लिए 9 मार्च 2026 का दिन

मीन राशि के लिए आज के दिन भाग्य का सहयोग मिलेगा. शिक्षा और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. आज हो सकता है कि आपको अपने गुरुजी से मिलने का अवसर मिले. राजनैतिक लोगों से संपर्क बनेगा. धन की स्थिति संतुलित रहेगी. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. यात्रा के योग बन सकते हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

