सिंह समेत इन राशि वालों को होगा आर्थिक लाभ, प्रेम के लिए करियर से समझौता न करें धनु राशि के लोग! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 29 May 2026: आज शुक्रवार का दिन सौंदर्य और सुखों के प्रदाता शुक्र ग्रह को समर्पित है. आज ज्येष्ठ प्रथम यानी अधिक मास की त्रयोदशी तिथि सुबह 09:51 बजे तक रहेगी और उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी. आज सुबह 10:38 बजे तक स्वाति नक्षत्र रहेगा और फिर विशाखा नक्षत्र की शुरुआत होगी. वहीं मंगल का भरणी नक्षत्र में प्रवेश आज सुबह 06:24 बजे होगा. इसके अलावा बुध का मिथुन राशि में प्रवेश होगा. वहीं आज चंद्रमा तुला राशि में है. आज के दिन परिध योग बन रहा है. ऐसे में इन सभी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार आज का पूरा दिन मेष से मीन तक की सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, आइए इस बारे में 29 मई 2026 के दैनिक राशिफल की इस कड़ी में विस्तार से जानें.

मेष (Aries)

मेष राशि वालों का अनुशासित और व्यवस्थित रवैया दिनचर्या को बेहतर बनाएगा. अगर कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार कर क्षमा मांग लें, इससे आपका सम्मान बढ़ेगा. युवाओं को समय बर्बाद करने से बचना चाहिए. व्यापार में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, इसलिए आज पैसे के लेन-देन से बचें. सेहत अच्छी रहेगी. पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं.

पॉजिटिव: अनुशासित और व्यवस्थित दिनचर्या, कार्यों का योजनाबद्ध होना, गलती पर क्षमा मांगने से मान-सम्मान में वृद्धि.

नेगेटिव: युवा समय बर्बाद न करें, टेक्नोलॉजी से जुड़े कार्यों पर ध्यान दें, लेन-देन के लिए समय अनुकूल नहीं, संबंध न बिगाड़ें.

व्यवसाय: व्यावसायिक चुनौतियां और रुकावटें आएंगी जिससे निपटने के लिए सूझबूझ से काम लें, लेन-देन के मामले स्थगित रखें, अनुभवी लोगों की सलाह मानें.

लव लाइफ: दांपत्य संबंधों में मधुरता और प्रेम रहेगा, प्रेम संबंधों में धोखा या विश्वासघात की आशंका.

स्वास्थ्य: मौसम के प्रति सावधानी बरतें, शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: गुलाबी

भाग्यशाली अंक: 5

उपाय: पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं और प्रणाम करें.

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वृष (Taurus)

वृष राशि के लोग आज घर के सौंदर्यीकरण और फंसा हुआ पैसा वापस पाने पर अपना ध्यान लगाएं. किसी अनजान व्यक्ति से अपनी खास योजनाएं साझा न करें. जो लोग कला, ग्लैमर या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें आज जबरदस्त लाभ होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध बहुत प्यारे बने रहेंगे. आज विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करें.

पॉजिटिव: घर के सौंदर्य और रखरखाव की प्लानिंग, फंसा हुआ पैसा मिलने की उम्मीद, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, सामाजिक पहचान.

नेगेटिव: अनजान लोगों से संपर्क और गुप्त बातें शेयर करने से नुकसान, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें.

व्यवसाय: काम की क्वालिटी में सुधार से अच्छे ऑर्डर मिलेंगे, कला, ग्लैमर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स से जुड़े कारोबार में बड़ा मुनाफा, ऑफिशियल यात्रा के योग.

लव लाइफ: पति-पत्नी के रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी, प्रेम संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे.

स्वास्थ्य: उत्तम स्वास्थ्य रहेगा, चिंता मुक्त रहें, दिनचर्या को मौसम के अनुकूल रखें.

भाग्यशाली रंग: आसमानी

भाग्यशाली अंक: 4

उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सुनें.

मिथुन (Gemini)

मिथुन राशि वालों की आज पुरानी समस्याओं का अंत होगा और योजनाएं सफल रहेंगी. जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों को अभी टाल देना ही बेहतर है. व्यापार में अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर विशेष ध्यान दें, अन्यथा कोई बड़ा ऑर्डर हाथ से निकल सकता है. बदलते मौसम में खानपान का ध्यान रखें, पेट खराब हो सकता है. आज पक्षियों के लिए दाने-पानी की व्यवस्था जरूर करें

पॉजिटिव: लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान, महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन का सही समय, पर्सनैलिटी में सुधार.

नेगेटिव: जमीनी विवाद सुलझाने के लिए अभी प्रतीक्षा करें, मित्रों या रिश्तेदारों से गलतफहमी के कारण खटास, मन में उदासी.

व्यवसाय: काम या प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर रखें, बड़ी डील कैंसिल होने की आशंका, फाइनेंस संबंधी योजना तुरंत शुरू करें, ऑफिस का शांत माहौल.

लव लाइफ: खुशनुमा पारिवारिक माहौल, मेहमानों का आगमन, प्रेम संबंधों की गलतफहमियां दूर करें.

स्वास्थ्य: विपरीत खानपान से पेट दर्द या पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, आदतों में सुधार लाएं.

भाग्यशाली रंग: सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

उपाय: पक्षियों को दाना खिलाएं और पीने के पानी की व्यवस्था करें.

कर्क (Cancer)

कर्क राशि के विद्यार्थियों के करियर की बाधाएं आज दूर होंगी. पैसों के निवेश को लेकर आज लापरवाही न बरतें, साथ ही अपने गुस्से पर काबू रखें. व्यापार में बदलाव के लिए अपने कर्मचारियों की राय लें, लाभ होगा. लव लाइफ लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति को दखल न देने दें. जोड़ों के दर्द से बचने के लिए आज भारी और तली-भुनी चीजों से दूर रहें. गणेश जी की आराधना करें."

पॉजिटिव: छात्रों की पढ़ाई या करियर संबंधी समस्याओं का हल, क्षमताओं का सही इस्तेमाल, पैतृक संपत्ति के विवाद मध्यस्थता से हल.

नेगेटिव: आर्थिक निवेश के कार्यों में अतिरिक्त सावधानी बरतें, गुस्से पर काबू रखकर शांति से बात सुलझाएं, जलन रखने वाले अड़चन डाल सकते हैं.

व्यवसाय: विस्तार की योजनाओं पर विचार, चुनौतियों के साथ-साथ समाधान भी मिलेंगे, कार्यप्रणाली में बदलाव के लिए स्टाफ का सहयोग लें.

लव लाइफ: किसी तीसरे व्यक्ति के कारण दांपत्य जीवन में तनाव की आशंका, सचेत रहें, प्रेम संबंधों में स्थायित्व.

स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द और वायु विकार की समस्या हो सकती है, गरिष्ठ और तैलीय भोजन से पूरी तरह परहेज करें.

भाग्यशाली रंग: बादामी

भाग्यशाली अंक: 9

उपाय: गणपति जी का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें.

सिंह (Leo)

आज नए संपर्कों से सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. किसी की गलत बात पर तुरंत भड़कने के बजाय शांति से काम लें, वरना आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है. बिजनेस में कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और सेहत भी शानदार रहेगी. शाम को भगवान शिव के मंदिर में घी का दीपक जरूर जलाएं.

पॉजिटिव: नए संपर्कों से फायदेमंद जानकारियां, आर्थिक स्थिति मजबूत, परिवार के साथ आत्मिक खुशी, बच्चों के विदेश जाने की बाधाएं दूर.

नेगेटिव: गलत बात पर गुस्से के बजाय सूझबूझ से काम लें, मान-सम्मान पर आंच आ सकती है, बुजुर्गों के स्वास्थ्य की चिंता.

व्यवसाय: व्यावसायिक गतिविधियों का गंभीरता से मूल्यांकन करें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से बड़ी उपलब्धि.

लव लाइफ: दांपत्य संबंधों में मधुरता, सुख-शांति का माहौल, मित्रों के साथ पारिवारिक गेट-टुगेदर.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा, संयमित दिनचर्या का पालन करें.

भाग्यशाली रंग: नीला

भाग्यशाली अंक: 8

उपाय: शाम के समय शिवालय में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं.

कन्या (Virgo)

कन्या राशि के लोग आज कुछ नया और रचनात्मक करें, मन खुश रहेगा. दोपहर के बाद किसी बहस में न पड़ें और अपने निजी मामलों में बाहरी लोगों को दखल न देने दें. व्यापार में किसी असमंजस की स्थिति में घर के बड़ों की राय लेना आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा. काम के दबाव से सिरदर्द हो सकता है, इसलिए आराम भी करें. बुजुर्गों का आशीर्वाद लें."

पॉजिटिव: रचनात्मक गतिविधियों में समय बिताने से उबाऊ दिनचर्या से राहत, नए संपर्कों के मार्गदर्शन से समस्याओं का अंत, मांगलिक कार्य की योजना.

नेगेटिव: दोपहर के बाद विवादित स्थिति, व्यक्तिगत मामलों में मित्रों-पड़ोसियों का हस्तक्षेप न होने दें, अपने वादे से मुकरने वाले परेशान करेंगे.

व्यवसाय: व्यावसायिक असमंजस और दिक्कतें रहेंगी, निर्णय लेने से पहले घर के बुजुर्गों की सलाह लें, नौकरीपेशा लोगों के लिए सुकून भरा माहौल.

लव लाइफ: पारिवारिक सहयोग से उत्तम व्यवस्था, प्रेमी जोड़े को डेटिंग के बेहतरीन अवसर.

स्वास्थ्य: अत्यधिक कार्यभार के कारण सिरदर्द और माइग्रेन की समस्या, खुद पर काम का ज्यादा बोझ न डालें.

भाग्यशाली रंग: बादामी

भाग्यशाली अंक: 4

उपाय: बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी राय पर अवश्य अमल करें.

तुला (Libra)

आज किसी मित्र की फोन कॉल तुला राशि के लोगों की चिंताएं दूर कर देगी. जोश में आकर आज फिजूलखर्ची न करें, बजट बिगड़ सकता है. व्यापार में बेहतरीन सफलताएं आपका इंतजार कर रही हैं, बस अपने हिसाब-किताब को बिल्कुल साफ और पारदर्शी रखें. लव लाइफ पार्टनर की भावनाओं का आदर करें. मानसिक सुकून के लिए सफाई कर्मचारियों को दान दें."

पॉजिटिव: व्यक्तिगत और पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ नए सुअवसर, फोन के माध्यम से महत्वपूर्ण और सुखद सूचना.

नेगेटिव: शॉपिंग में जोश में आकर बजट से अधिक खर्चा, नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाएं, प्रतिष्ठा पर बात आ सकती है.

व्यवसाय: नई उपलब्धियां मिलने के योग, काम पर पूरा फोकस रखें, विरोधियों की अफवाहें विफल होंगी, हिसाब-किताब में पारदर्शिता रखें.

लव लाइफ: सुख-शांति भरा माहौल, घर में अनुशासन रखें, लव लाइफ पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें.

स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक आराम की जरूरत, मनपसंद रचनात्मक कार्यों में समय बिताएं.

भाग्यशाली रंग: केसरिया

भाग्यशाली अंक: 6

उपाय: रास्ते में मिलने वाले किसी भी सफाई कर्मचारी को कुछ दान अवश्य दें.

वृश्चिक (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों, आर्थिक योजनाओं को शुरू करने के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है. दूसरों के फटे में पैर न अड़ाएं, बिना मांगे राय देने से आपके संबंध खराब हो सकते हैं. लोहे, कारखाने या कंसल्टेंसी का काम करने वालों को आज बड़ा आर्थिक लाभ होगा. अपनी सेहत, खासकर थायराइड का ध्यान रखें. घर की बेटियों और बहनों को उपहार देकर उनका आशीर्वाद लें.

पॉजिटिव: वित्तीय योजनाओं को लागू करने का सही समय, महिलाएं घर और बाहर दोनों काम बखूबी संभालेंगी, नजदीकी रिश्तों का मनमुटाव दूर.

नेगेटिव: दूसरों के मामलों में बिना मांगे सलाह न दें, वाद-विवाद से दूर रहें, युवाओं को मनमुताबिक परिणाम न मिलने से मायूसी.

व्यवसाय: कारखाने, फैक्ट्री या लोहे के व्यापार में जबरदस्त लाभ, कमीशन और कंसल्टेंसी के काम सफल, अधिकारियों का सहयोग.

लव लाइफ: सुखद दांपत्य जीवन, अविवाहित लोगों के लिए विवाह का उत्तम रिश्ता आने की संभावना.

स्वास्थ्य: सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें, थायराइड की समस्या बढ़ सकती है, जांच अवश्य कराएं.

भाग्यशाली रंग: आसमानी

भाग्यशाली अंक: 1

उपाय: घर की बहन-बेटियों का सत्कार करें और उन्हें कोई उपहार दें.

धनु (Sagittarius)

धनु राशि के लोगों के लिए आज शुरुआत में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन दोपहर तक रास्ते साफ हो जाएंगे. अपनी निजी और गुप्त बातें किसी को न बताएं. बिजनेस में किसी बाहरी शख्स के कारण आपके स्टाफ के बीच दरार आ सकती है, नजर रखें. युवा वर्ग प्रेम प्रसंगों में पड़कर अपनी पढ़ाई और करियर का नुकसान न करें. लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा कर आज लड्डू बांटें."

पॉजिटिव: शुरुआती चुनौतियों के बावजूद सूझबूझ से समाधान, प्रॉपर्टी का अटका काम बनेगा, राजनीतिक लोगों से मुलाकात से लोकप्रियता में वृद्धि.

नेगेटिव: महत्वपूर्ण बातें दूसरों से शेयर न करें, जमीन और पैसे के मामलों में सावधानी रखें ताकि रिश्तों में दरार न आए, छात्र पढ़ाई पर फोकस करें.

व्यवसाय: व्यावसायिक स्थिति सामान्य रहेगी, बाहरी व्यक्ति के कारण स्टाफ में गलतफहमी की आशंका, जल्दबाजी में काम न करें.

लव लाइफ: दांपत्य जीवन सुखद, प्रेम प्रसंगों में पड़कर युवा अपने करियर और पढ़ाई से समझौता न करें.

स्वास्थ्य: मौसम के प्रभाव से पेट खराब होने की शिकायत हो सकती है, खानपान संयमित रखें.

भाग्यशाली रंग: हरा

भाग्यशाली अंक: 6

उपाय: लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें और बेसन के लड्डू का प्रसाद बांटें.

मकर (Capricorn)

मकर राशि वालों, आज आप अपनी कड़ी मेहनत से नामुमकिन को भी मुमकिन बना देंगे लेकिन ध्यान रहे, आज किसी भी कानूनी कागजात पर बिना सोचे-समझे दस्तखत न करें. पैसों के लेन-देन में सावधानी रखें, हालांकि प्रॉपर्टी से बड़ा लाभ हो सकता है. दांपत्य जीवन बहुत प्यारा रहेगा. आज सुबह उगते सूर्य को जल दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें."

पॉजिटिव: व्यस्ततम दिनचर्या, मेहनत से लक्ष्य हासिल करेंगे, व्यक्तिगत योजनाओं पर काम होगा, आसपास शांतिपूर्ण वातावरण महसूस होगा.

नेगेटिव: कानूनी मामलों की अनदेखी न करें, महत्वपूर्ण कागजातों पर बिना पढ़े साइन न करें, किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें.

व्यवसाय: व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रहेंगी, पैसों के लेन-देन में सावधानी रखें, प्रॉपर्टी की कोई बड़ी डील फाइनल होने के योग.

लव लाइफ: पति-पत्नी के बीच भावनात्मक रिश्ते बेहद मजबूत होंगे, घर में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनेगी.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की समस्याओं को हल्के में न लें, दर्द होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें, योग-व्यायाम जारी रखें.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 7

उपाय: उगते सूर्य देव के दर्शन करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

कुंभ (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों की योजनाएं आज सफल रहेंगी और घर में खुशियों का माहौल रहेगा. ध्यान रखें कि आज गुस्से में आकर कोई ऐसी बात न बोलें जिससे संबंध हमेशा के लिए टूट जाएं. व्यापार में कोई बहुत बड़ी डील पक्की हो सकती है और रुका हुआ पैसा वापस आएगा. मन में नकारात्मक विचार न आने दें. आज किसी गरीब बीमार व्यक्ति को दवाओं का दान करें."

पॉजिटिव: योजनाबद्ध कार्यशैली से सफलता, घर में मित्रों और मेहमानों का आगमन, सूझबूझ से बिगड़े काम संवरेंगे.

नेगेटिव: बातचीत के दौरान संतुलित शब्दों का प्रयोग करें, कड़वी बातें रिश्तों को खराब कर सकती हैं, खुद को अपने काम में व्यस्त रखें.

व्यवसाय: कोई बड़ी और खास डील होने की संभावना, मार्केटिंग के काम टालकर कार्यस्थल पर ध्यान दें, रुका हुआ आय का स्रोत पुनः शुरू होगा.

लव लाइफ: किसी सदस्य की बड़ी सफलता से घर में उत्सव का माहौल, लव लाइफ पार्टनर को उपहार भेंट करें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य थोड़ा ढीला रहेगा, नकारात्मक विचारों के कारण आत्मविश्वास में कमी आ सकती है.

भाग्यशाली रंग: नीला

भाग्यशाली अंक: 3

उपाय: किसी जरूरतमंद व्यक्ति या अस्पताल में दवाइयों का दान करें.

मीन (Pisces)

मीन राशि वालों की आज सुबह की शुरुआत किसी बड़ी खुशखबरी से होगी. युवाओं को अपनी ऊर्जा फालतू की यारी-दोस्ती में बर्बाद नहीं करनी चाहिए. व्यापार में प्रगति होगी, यदि आप अपने कार्यस्थल पर छोटे-मोटे वास्तु बदलाव करें तो सकारात्मकता बढ़ेगी. शादीशुदा जातक बाहरी संबंधों से पूरी तरह दूर रहें, वरना वैवाहिक जीवन बिखर सकता है. आज गरीबों को दान दें.

पॉजिटिव: दिन की शुरुआत शुभ समाचार से हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे, घर के कार्यों और साफ-सफाई में सहयोग देंगे.

नेगेटिव: युवा व्यर्थ की दोस्ती और सोशल मीडिया पर समय बर्बाद न करें, योजनाओं को सिर्फ कागज पर न रखें बल्कि उन्हें लागू भी करें, लेन-देन में नुकसान.

व्यवसाय: कारोबारी गतिविधियों में बड़ा सुधार, कार्यस्थल पर वास्तु नियमों का उपयोग फायदेमंद रहेगा, नौकरीपेशा लोग क्लाइंट से शांति से बात करें.

लव लाइफ: सुखद और अनुशासित पारिवारिक माहौल, पुराने विवाद सुलझेंगे, विवाहेतर (Extra-marital) संबंधों से पूरी तरह दूरी बनाएं.

स्वास्थ्य: शारीरिक कमजोरी और बदन दर्द की शिकायत हो सकती है, आराम और योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

भाग्यशाली रंग: गुलाबी

भाग्यशाली अंक: 6

उपाय: जरूरतमंद लोगों को यथा सामर्थ्य अनाज या धन का दान करें, सारे विघ्न दूर होंगे.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)