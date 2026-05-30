यात्रा पर जा सकते हैं मेष और मकर राशि के लोग, मिथुन राशि के प्रॉपर्टी संबंधी अटके काम होंगे पूरे! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 30 May 2026: आज 30 मई 2026 को शनिवार का दिन है जो न्याय के देवता शनि देव को समर्पित है. आज आकाशमंडल में बहुत पवित्र 'शिव योग' बना हुआ है. शिव योग का सीधा संबंध देवाधिदेव महादेव की कल्याणकारी ऊर्जा से है. जिसे अत्यंत शांतिदायक, रचनात्मक और शुभ कार्यों में सफलता देने वाला योग माना गया है. ऐसे शुभ दिन पर मेष से लेकर मीन राशि तक की सभी 12 राशियों का भविष्यफल कैसा रहेगा, इस बारे में जानेंगे. दैनिक राशिफल पूरे दिन के बारे में सभी राशियों के लिए क्या संकेत दे रहा है और आज पूरा दिन किनके लिए शुभ और किनके लिए अशुभ हो सकता है? इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे.

मेष (Aries)

मेष राशि के लोग अपने दैनिक कार्यों के साथ-साथ कुछ नया करने में खुद को व्यस्त रखें, इससे आपकी ऊर्जा बनी रहेगी. भविष्य के लिए निवेश करने या प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त के लिए आज का दिन बहुत उत्तम है. लेकिन ध्यान रहे, जल्दबाजी में कोई भी कदम न उठाएं. नौकरीपेशा लोगों को आज किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है. त्वचा की एलर्जी से बचें और शाम को भगवान शिव के मंदिर में घी का दीपक जरूर जलाएं.

पॉजिटिव: रोजमर्रा के कार्यों के साथ-साथ अन्य गतिविधियों पर भी खुद को व्यस्त रखें, जिससे ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. भविष्य के लिए निवेश करना फायदेमंद साबित होगा. प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त से संबंधित कार्य करने के लिए समय उत्तम है. पारिवारिक जिम्मेदारियां भी पूरी होंगी.

नेगेटिव: व्यवस्था और धैर्य बनाए रखना भी जरूरी है, जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती हैं. कोई दुखद समाचार मिलने से मन में कुछ अशांति और तनाव जैसा महसूस करेंगे. सुकून पाने के लिए आत्म मनन और मेडिटेशन पर भी ध्यान दें. इससे आपको काफी हद तक राहत मिलेगी.

व्यवसाय: कार्य क्षेत्र में व्यवस्था रखने से मन मुताबिक तरीके से सफलता मिलेगी. सहयोगियों तथा कर्मचारियों का भी भरपूर सहयोग रहेगा. राजनीतिक संपर्कों का सहयोग लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. नौकरी में किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ेगा.

लव: संबंधियों के आगमन से घर में खुशनुमा माहौल बनेगा. विपरीत लिंगी व्यक्तियों के प्रति आकर्षण में ना फंसे.

स्वास्थ्य: वर्तमान मौसम और पोलूशन की वजह से त्वचा संबंधी किसी प्रकार की एलर्जी हो सकती हैं. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें.

भाग्यशाली रंग: नीला

भाग्यशाली अंक: 4

उपाय: संध्या के समय शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं.

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वृष (Taurus)

वृष राशि के लोगों को कोई बड़ी और विशेष जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे आप बहुत खूबी से निभाएंगे. बच्चों की संगति पर थोड़ा ध्यान रखें और अपनी कीमती चीजों को संभालकर रखें, खोने का डर है. कपड़ों का व्यापार करने वालों के लिए आज का दिन बेहतरीन मुनाफा लेकर आया है. पेट का विशेष ख्याल रखें, गैस और कब्ज की शिकायत हो सकती है. आज पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और वहां सरसों के तेल का

पॉजिटिव: आज आपके ऊपर कोई विशेष जिम्मेदारी आ सकती है और आप उसे आसानी से निभा भी लेंगे. भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे. दिन का कुछ समय धार्मिक अथवा आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यतीत करने से आपको अद्भुत शांति महसूस होगी.

नेगेटिव: इस समय बच्चों की गतिविधियों और संगति पर भी पैनी नजर रखना जरूरी है. अपनी महत्वपूर्ण वस्तुओं की संभाल बहुत ध्यान से करें, नुकसान होने की स्थिति बन रही है. अनावश्यक खर्चों पर काबू रखने से आप आर्थिक समस्या से बच जाएंगे.

व्यवसाय: व्यवसाय के विस्तार संबंधी योजनाएं बनेगी और काफी हद तक सफलता भी हासिल होगी. परंतु अपनी गतिविधियों को किसी से शेयर ना करें. सहकर्मियों के साथ मित्रवत व्यवहार रखें. कपड़े से संबंधित व्यापारियों के लिए आज का दिन शुभ है.

लव: कुछ समय पारिवारिक सदस्यों के साथ व्यतीत करने से चल रहे तनाव से राहत मिलेगी. युवा वर्ग भी अपनी मित्रता के प्रति ईमानदार रहेंगे.

स्वास्थ्य: अनियमित दिनचर्या की वजह से कब्जियत व गैस की समस्या बढ़ सकती हैं. हल्का व सुपाच्य खानपान ले तथा योगा अवश्य करें.

भाग्यशाली रंग: आसमानी

भाग्यशाली अंक: 6

उपाय: पीपल के वृक्ष को सींचे और सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

मिथुन (Gemini)

आज मिथुन राशि के लोगों के प्रॉपर्टी के लेन-देन से जुड़े अटके हुए काम बन जाएंगे. लेकिन ध्यान रखें कि सरकारी मामलों में आज अतिरिक्त सावधानी बरतें, वरना बात उलझ सकती है. अनजान लोगों के सामने अपनी गोपनीय बातें बिल्कुल न खोलें. बिजनेस में व्यस्तता रहेगी, इसलिए पैसों के लेन-देन में लापरवाही न बरतें. वैवाहिक संबंध बहुत मधुर रहेंगे. आज सुबह सूर्य देव को केसर मिला हुआ जल अर्पित करें."

पॉजिटिव: अगर प्रॉपर्टी के खरीद-फरोख्त संबंधी कोई समस्या चल रही है, तो आज उसका समाधान पाने के लिए उचित समय है. कुछ खास लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा. थोड़ी सी सावधानी और आत्मविश्वास द्वारा अधिकतर काम सुचारू रूप से संपन्न हो जाएंगे.

नेगेटिव: ध्यान रखें कोई सरकारी मामला और अधिक उलझ सकता है. इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है. किसी बाहरी व्यक्ति से मुलाकात करते समय अपनी कोई भी गोपनीय बात को उजागर ना करें. पड़ोसियों के साथ कोई विवाद हो, तो उसे नजरअंदाज करने में ही भलाई है.

व्यवसाय: आज व्यवसाय में बहुत अधिक व्यस्तता बनी रहेगी. परंतु लेनदेन के मामलों में लापरवाही भी हो सकती है इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले उस पर अच्छी तरह सोच-विचार अवश्य करें. युवाओं को करियर संबंधी कोई निर्णय लेने में सफलता मिलेगी.

लव: पति-पत्नी के बीच संबंधों में मधुरता रहेगी. घर के किसी सदस्य के विवाह संबंधी उचित प्रस्ताव भी आ सकता है. शाम को कोई मनोरंजक प्रोग्राम भी बन सकता है.

स्वास्थ्य: अपने खानपान, व्यायाम और दिनचर्या के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें. थोड़ी ही सावधानी आपको स्वस्थ रखेगी.

भाग्यशाली रंग: सफेद

भाग्यशाली अंक: 5

उपाय: सूर्य भगवान को केसर मिश्रित जल से अर्क दें.

कर्क (Cancer)

आज सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने से कर्क राशि वालों की लोकप्रियता बढ़ेगी. आज वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें, लापरवाही भारी पड़ सकती है. व्यापार में आज कोई नया काम हाथ में न लें और न ही बड़ा निवेश करें. वैवाहिक जीवन में खुशियां रहेंगी और मिलकर ऑनलाइन शॉपिंग का आनंद लेंगे. बदन और नसों के दर्द से बचने के लिए थोड़ा आराम भी करें. मां भगवती की पूजा करें और छोटी कन्याओं को उपहार दें."

पॉजिटिव: कुछ समय सोसाइटी अथवा सामाजिक गतिविधियों के लिए भी निकालें. इससे आपका संपर्क दायरा बढ़ेगा. किसी पारिवारिक मामले में भी आपका फैसला सर्वोपरि रहेगा. पैसा आने के साथ-साथ व्यय की भी स्थिति रहेगी, परंतु आर्थिक स्थिति संतुलित ही बनी रहेगी.

नेगेटिव: ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना नुकसानदायक रहेगा. कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल अवश्य करें. बेहतर होगा कि इस समय कोई नया निर्णय नहीं ले. घर में मेहमानों के आगमन से आपके कुछ खास कार्य अटक भी सकते हैं.

व्यवसाय: व्यवसाय संबंधी किसी भी नए काम में रुचि ना ले. फाइनेंस संबंधी मामलों में कुछ उलझनें आ सकती हैं. इस समय इन मामलों को लेकर सचेत रहना जरूरी है. नौकरी पेशा लोगों के ऊपर अतिरिक्त कार्यभार रहेगा.

लव: जीवनसाथी तथा परिवार के साथ ऑनलाइन शॉपिंग करने में मनोरंजन भरा समय व्यतीत होगा तथा एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना आपसी संबंधों को मधुर बनाएगा.

स्वास्थ्य: नसों खिंचाव और दर्द की समस्या बढ़ सकती है. काम का अत्यधिक बोझ अपने ऊपर ना लें तथा आराम के लिए भी कुछ समय निकालें.

भाग्यशाली रंग: हरा

भाग्यशाली अंक: 8

उपाय: मां भगवती के दर्शन करें और कन्याओं को कुछ उपहार आदि दे.

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सिंह (Leo)

आज किसी बड़े और अनुभवी व्यक्ति की सलाह से सिंह राशि वालों के मन का बोझ हल्का होगा. आज दूसरों के विवादों में पड़ने से बचें, अन्यथा आपकी मानहानि हो सकती है. कार्यक्षेत्र में अपने कर्मचारियों के साथ रिश्ते अच्छे रखें, तभी काम समय पर पूरा होगा. अपने मनमौजी रवैये को थोड़ा बदलें और परिवार की जिम्मेदारियों को समझें. अत्यधिक थकान महसूस हो सकती है. सुबह काम शुरू करने से पहले देव दर्शन अवश्य करें.

पॉजिटिव: किसी अनुभवी व्यक्ति का सानिध्य मिलेगा, जिससे कुछ समय से चल रहा मन में कोई द्वंद्व समाप्त होगा. आप अपनी रूचि पूर्ण कार्यों के लिए भी समय निकाल लेंगे. किसी प्रिय जन से मुलाकात सबको खुशी देगी. और कई तरह की नई जानकारियां भी हासिल होंगी.

नेगेटिव: कोई भी विपरीत परिस्थिति बनने पर शांति और धैर्य बनाए रखें. दूसरों के मामले में दखलअंदाजी करने से मानहानि जैसी स्थिति भी बन सकती हैं. जल्दबाजी और लापरवाही से कोई भी कार्य ना करें. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें.

व्यवसाय: व्यवसायिक स्थल पर अपने सहयोगियों और कर्मचारियों के साथ मधुर संबंध बनाकर रखें. व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय नष्ट ना करके अपने कार्यों पर ध्यान दें. ऑफिस में अपने काम में छोटी सी लापरवाही की वजह से आपको तनाव रह सकता है.

लव: अपने मनमौजी स्वभाव में गंभीरता लाएं. तथा परिवार के प्रति अपने दायित्व को समझें. प्रेमी युगलों को मुलाकात के अवसर मिलेंगे.

स्वास्थ्य: अधिक मेहनत के साथ साथ कुछ समय आराम भी करना जरूरी है. थकान और कमजोरी हावी रहेंगे.

भाग्यशाली रंग: पीला

भाग्यशाली अंक: 3

उपाय: सुबह अपने कार्य शुरू करने से पहले मंदिर जाकर देव दर्शन जरूर करें.

कन्या (Virgo)

कन्या राशि के लोगों की रुचि आज अध्यात्म और खुद के व्यक्तित्व को निखारने में रहेगी. ध्यान रहे, शॉर्टकट के चक्कर में आज कोई भी गलत रास्ता न अपनाएं. व्यापार सामान्य से बेहतर रहेगा, लेकिन अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो उसकी योजना पर दोबारा विचार करें. वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे के दखल से अशांति आ सकती है, दूरी बनाएं. आज श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ अवश्य सुनें."

पॉजिटिव: अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाना आपके व्यक्तित्व में और अधिक निखार लाएगा, साथ ही आपका ध्यान अध्यात्म संबंधी किसी बात को गहराई में जानने के लिए उत्सुक रहेगा. और इससे आपको आत्मिक खुशी भी प्राप्त होगी. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस रहेंगे.

नेगेटिव: जल्दी सफलता हासिल करने की चाह में किसी भी गलत रास्ते का प्रयोग ना करें. तथा धैर्य बनाकर अपने कार्यों को संपन्न करते चलें. किसी मित्र के साथ कोई छोटी सी बात को लेकर बड़ा इशू बन सकता है, आपसी सामंजस्य से इसका हल निकालने की कोशिश करें.

व्यवसाय: वर्तमान व्यवसाय में कुछ नया करने की कोई योजना बन रही है, तो उस पर एक बार फिर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है. हालांकि वर्तमान गतिविधियों में अच्छे लाभ की स्थिति रहेगी. नौकरी पेशा व्यक्तियों को कोई जिम्मेदारी वाला कार्यभार मिलने से तनाव बना रहेगा.

लव: परिवार जनों के बीच उचित सामंजस्य और प्रेम रहेगा. विवाहेतर संबंध से पारिवारिक जीवन में कुछ हलचल होगी इसलिए सावधान रहें.

स्वास्थ्य: वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखना बहुत जरूरी है. किसी प्रकार की एलर्जी या इन्फेक्शन की संभावना लग रही हैं.

भाग्यशाली रंग: नीला

भाग्यशाली अंक: 6

उपाय: श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा सुने.

तुला (Libra)

तुला राशि के लोगों का कोई पुराना कर्ज आज किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से उतर सकता है, जिससे राहत मिलेगी. आज बेफिजूल के खर्चों पर लगाम लगाएं और अपनी कीमती चीजों की सुरक्षा खुद करें. व्यापार में कमाई के नए रास्ते खुलेंगे, लेकिन पार्टनरशिप के मामले में सोच-समझकर ही आगे बढ़ें. एसिडिटी और सीने में जलन की समस्या हो सकती है, सादा भोजन लें. पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर सरसों के तेल का दीपक जलाएं."

पॉजिटिव: धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आस्था रहेंगी. आपका अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखते हुए अपनी आंतरिक उपलब्धियों को भी हासिल करने का भी प्रयास रहेगा. कोई पुराना कर्ज खत्म करने में किसी वरिष्ठ का सहयोग सहायक रहेगा.

नेगेटिव: अनावश्यक खर्चों पर कटौती करने से आपके आर्थिक समस्या काफी हद तक सुलझ सकती है. अपनी महत्वपूर्ण वस्तुएं संभाल कर रखें. क्योंकि उनके चोरी होने या खोने की आशंका है. विद्यार्थी तथा युवा मौज मस्ती के मूड में रहेंगे.

व्यवसाय: व्यवसाय में बहुत अधिक व्यस्तता रहेगी. परंतु आय के नए स्त्रोत भी बनेंगे जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. लेकिन पार्टनरशिप करते समय सभी पहलुओं पर सोच विचार अवश्य करें. ऑफिस में अपनी नीतियों में कुछ परिवर्तन लाएं. सहयोगियों के कारण किसी ना किसी समस्या से परेशान रहेंगे.

लव: जीवनसाथी तथा घर परिवार के प्रति आपका सहयोग और समर्पण की भावना घर के माहौल को खुशनुमा बना कर रखेंगे. प्रेम प्रसंग में कुछ मनमुटाव की स्थिति बन सकती हैं.

स्वास्थ्य: एसिडिटी और जलन की समस्या बढ़ने से परेशानी रहेगी. अत्यधिक मसालेदार खानपान से परहेज रखे.

भाग्यशाली रंग: बादामी

भाग्यशाली अंक: 1

उपाय: सुबह स्नान आदि करके पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

वृश्चिक (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों के आज पैसों से जुड़े रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे. स्वभाव में गुस्सा और चिड़चिड़ापन न आने दें, इससे आपके करीबी आहत हो सकते हैं. व्यापार में आपके द्वारा पहले किए गए बदलावों के अब बहुत सकारात्मक और बड़े लाभ देखने को मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा. सेहत को अच्छा रखने के लिए थोड़ा समय प्रकृति के साथ बिताएं. आज लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करें और बेसन के लड्डू का प्रसाद बांटें.

पॉजिटिव: मित्रों तथा संबंधियों के साथ मेलजोल रहेगा. किसी आध्यात्मिक स्थल पर कुछ समय व्यतीत करने से आत्मिक शांति महसूस होगी. और थकान भरी दिनचर्या से भी राहत मिलेगी. फाइनेंस संबंधी अटका हुआ कोई कार्य बन सकता है.

नेगेटिव: कुछ ऐसे खर्चे भी सामने आएंगे, जिन पर कटौती करना नामुमकिन होगा. गुस्से और चिड़चिड़ेपन जैसे स्वभाव पर काबू रखें. घर के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता रहेगी. उनकी उचित देखभाल करना आपका दायित्व है.

व्यवसाय: व्यवसाय में इस समय लाभदायक स्थितियां दस्तक दे रही हैं. पिछले कुछ समय में जो परिवर्तन किए हैं, उसका उचित परिणाम हासिल होने वाला है. साथ ही कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व भी बना रहेगा. परंतु अत्यधिक मेहनत करने की भी आवश्यकता है.

लव: पारिवारिक सदस्य आपसी सामंजस्य द्वारा घर की व्यवस्था उचित बनाकर रखेंगे. किसी प्रिय मित्र के मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा.

स्वास्थ्य: अपनी ऊर्जा और स्फूर्ति बनाए रखने के लिए कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में भी व्यतीत करें. इससे तनाव और थकान से राहत मिलेगी.

भाग्यशाली रंग: केसरिया

भाग्यशाली अंक: 3

उपाय: लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करें और बेसन के लड्डू का भोग लगाएं.

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धनु (Sagittarius)

धनु राशि वालों की आज सुबह की शुरुआत में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन किसी बुजुर्ग की सलाह से आपके सारे काम सुगम हो जाएंगे. पैसों से जुड़े मामलों को सुबह-सुबह ही निपटा लें, दोपहर के बाद स्थितियां बदल सकती हैं. जो लोग कंप्यूटर, मीडिया या ग्लैमर से जुड़े हैं, उन्हें आज बड़ी उपलब्धि मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों के ट्रांसफर की मनचाही बात बन सकती है. घर के बड़ों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें.

पॉजिटिव: दिन की शुरुआत में कुछ ना कुछ समस्याएं रहेंगी. लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेना आपको परेशानियों से बचा भी देगा. किसी अनुभवी की सलाह और मार्गदर्शन मिलने से आपको मानसिक तनाव से काफी हद तक राहत मिलेगी. आज किसी मांगलिक कार्य को लेकर भी विचार हो सकता है.

नेगेटिव: परंतु जल्दबाजी और अति आत्मविश्वास की वजह से अपना नुकसान भी कर बैठेंगे. फाइनेंस संबंधी मामले दिन की शुरुआत में ही निपटा लें. दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल हो सकती हैं. विद्यार्थी ऑनलाइन गतिविधियों में अपना समय नष्ट करने की बजाय उत्तम जानकारियां हासिल करें.

व्यवसाय: व्यावसायिक दृष्टि से समय बहुत अनुकूल बना हुआ है. मीडिया अथवा संपर्क सूत्रों द्वारा व्यवसाय संबंधी नई-नई जानकारियां मिलेंगी. पब्लिक डीलिंग, ग्लैमर, कंप्यूटर आदि से जुड़े व्यवसाय में विशेष उपलब्धि हासिल होगी. नौकरी पेशा व्यक्तियों को स्थानांतरण संबंधी खुशखबरी मिल सकती है.

लव: परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि से घर में उत्सव भरा माहौल रहेगा. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी.

स्वास्थ्य: महिलाओं को अपने हारमोंस डिसऑर्डर होने की वजह से कुछ परेशानी रह सकती हैं. मौसम के प्रभाव से भी खुद को बचाना जरूरी है.

भाग्यशाली रंग: पीला

भाग्यशाली अंक: 2

उपाय: घर के बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी सलाह पर अमल करें.

मकर (Capricorn)

मकर राशि वालों के खुद लिए गए फैसले आज बिल्कुल सटीक साबित होंगे. ध्यान रखें कि सिर्फ योजनाएं न बनाएं, उन्हें जमीन पर लागू भी करें. खुद को दूसरों से बेहतर या सुपीरियर समझने की भूल आज न करें. व्यापार में अगर कोई कानूनी अड़चन है, तो उसे आज ही दूर कर लें. वैवाहिक जीवन में थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, बातचीत से सुलझाएं. विष्णु जी की आराधना करें और मीठे प्रसाद का वितरण करें."

पॉजिटिव: आज आप अपने दम पर जो भी निर्णय लेने वाले हैं, वह बेहतरीन साबित होंगे. प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे और उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे. आपके काम स्वतः ही बनते जाएंगे. इसलिए व्यर्थ की गतिविधियों में समय व्यतीत ना करें. परिवार में कोई मांगलिक आयोजन संबंधी योजना भी बनेगी.

नेगेटिव: योजनाएं बनाने के साथ-साथ उन्हें क्रियान्वित करना भी जरूरी है. ध्यान रखें कि बहुत अधिक सोच-विचार करने से भी परिणाम हाथ से निकल सकते हैं. ज्यादा अभिमान अथवा खुद को सुपीरियर समझना भी ठीक नहीं है. युवाओं को अपना टारगेट पूरा करने के लिए और अधिक मेहनत की जरूरत है.

व्यवसाय: व्यवसाय से संबंधित कोई भी कानूनी कार्यवाही समय रहते निपटा लें, तो बेहतर होगा. अपने सहयोगी तथा कर्मचारियों के साथ संबंध मधुर रखने से उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी. नौकरी पेशा लोगों को अनचाही व्यवसायिक यात्रा पर जाना पड़ सकता है.

लव: वैवाहिक संबंधों में मनमुटाव रह सकते हैं. जिसका असर घर की व्यवस्था पर भी पड़ेगा. युवा वर्ग प्रेम संबंधों में समय नष्ट ना करके अपने करियर पर ध्यान दें.

स्वास्थ्य: अपच और गैस की समस्या परेशान करेगी. सात्विक भोजन लें और आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें.

भाग्यशाली रंग: लाल

भाग्यशाली अंक: 7

उपाय: भगवान विष्णु की उपासना करें और लड्डू का प्रसाद बांटे.

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कुंभ (Aquarius)

कुंभ राशि के वे लोग जो लोग राजनीति या सामाजिक जीवन से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन बेहतरीन लाभ देने वाला है. व्यापार में किसी बड़े क्लाइंट से डील फाइनल हो सकती है, लेकिन कागजात की शर्तों को अच्छे से पढ़ लें. प्राइवेट नौकरी करने वाले आज आलस से बचें, वरना काम अटक सकता है. लव लाइफ में थोड़ी गलतफहमी के कारण दूरियां आ सकती हैं, सचेत रहें. आज अपनी बहनों और बेटियों को उपहार देकर उनका सत्कार करें.

पॉजिटिव: आज ग्रह स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि राजनीतिक और सामाजिक सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को फायदा हो सकता है. परिवार से जुड़ी किसी समस्या का भी समाधान मिल जाएगा. युवा वर्ग अपनी पढ़ाई व करियर से संबंधित गतिविधियों को गंभीरता से लेंगे.

नेगेटिव: मीडिया तथा नई टेक्नोलॉजी संबंधी जानकारियां हासिल करने में ध्यान दें. समय के अनुसार अपने व्यवहार में बदलाव लाना जरूरी है. बच्चों के साथ व्यवहार करते समय उन्हीं के नजरिए से देखना उचित रहेगा. ननिहाल के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखें.

व्यवसाय: व्यवसाय में किसी क्लाइंट के साथ बड़ी डील होने की संभावना है. परंतु उसके शर्तों पर पूरा अध्ययन कर ले. इस समय अपनी कार्य प्रणाली को और अधिक बेहतर बनाएं. युवा वर्ग अपने करियर को लेकर कोई खुशखबरी हासिल करेंगे. प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत लोगों का आलस की वजह से काम अधूरा रह सकता है.

लव: परिवार के साथ कोई मनोरंजक प्रोग्राम बनेगा. प्रेम संबंधों में बहुत अधिक सावधानी बरतें. गलतफहमीयों की वजह से दरार आ सकती हैं.

स्वास्थ्य: पीठ में दर्द और खिंचाव जैसी समस्या उत्पन्न होगी. व्यायाम पर अधिक ध्यान दें. तथा अत्यधिक कार्यभार अपने ऊपर ना लें.

भाग्यशाली रंग: गुलाबी

भाग्यशाली अंक: 2

उपाय: बहन-बेटियों का सम्मान करें और यथा सामर्थ्य उनकी सहायता भी करें.

मीन (Pisces)

आज किसी मित्र या रिश्तेदार की फोन कॉल मीन राशि वालों की बड़ी समस्या का समाधान कर देगी. आज दूसरों की बातों में आकर अपने फैसले न बदलें, खुद पर भरोसा रखें. गाड़ी या किसी महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान के अचानक खराब होने से बड़ा खर्च आ सकता है. व्यापार में ऑनलाइन और मीडिया से जुड़े लोगों को शानदार सफलता मिलेगी. आज थोड़ा समय प्रकृति के साथ बिताएं, मानसिक शांति मिलेगी.

पॉजिटिव: आज किसी नजदीकी संबंधी द्वारा कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा. मित्रों अथवा सहयोगी के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद रहेगी. जमीन-जायदाद संबंधी कोई रुका हुआ मसला भी हल हो सकता है, जिससे आर्थिक समस्या का भी समाधान होगा.

नेगेटिव: अपनी योग्यता और क्षमता पर ही विश्वास रखें, क्योंकि दूसरों की बातों में आकर आपका कोई निर्णय गलत भी हो सकता है. वाहन अथवा किसी महंगे उपकरण के खराब होने से बड़ा खर्चा सामने आ सकता है. जल्दबाजी और भावुकता में कोई निर्णय ना लें.

व्यवसाय: आज कारोबार संबंधी कुछ उपलब्धियां मिलेगी. व्यवस्थित कार्य प्रणाली तथा मेहनत से आपको बेहतरीन सफलता मिलने वाली है. मीडिया और ऑनलाइन कार्यों से जुड़े व्यवसाय अधिक सफल रहेंगे. गैर कानूनी कार्यों में रुचि लेने से बचें. वरना मुसीबत में फंस सकते हैं.

लव: दांपत्य जीवन में आपसी सामंजस्य का अभाव रहेगा. व्यर्थ के प्रेम संबंधों से दूरी ही बनाकर रखना उचित है.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. सिर्फ अपनी दिनचर्या और विचारों को सकारात्मक बनाकर रखें.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 4

उपाय: कुछ समय नेचर के समीप बताएं और उसकी ब्लेसिंग महसूस करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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