ऊंची आवाज में बात न करें वृष समेत ये राशि वाले लोग, कुंभ राशि वालों को निवेश से लाभ, पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 28 May 2026: आज के राशिफल के अनुसार मेष राशि वालों के लिए 28 मई 2026, गुरुवार का दिन सावधानी बरतने का है. काम में लापरवाही न करें. वहीं वृष राशि वालों को मूड स्विंग्‍स हो सकते हैं. कुंभ राशि वाले लोगों के लिए आज मातारानी की पूजा करना शुभ फल देगा. यहां पढ़ें सभी 12 राशि का 28 मई 2026 का दैनिक राशिफल.

मेष (Aries)

मेष राशि वालों के लिए सकारात्मक परिस्थितियां हैं, प्रभावशाली लोगों से मिलकर खुद में बदलाव महसूस करेंगे. लेकिन इच्छा पूर्ति के लिए कोई बड़ा रिस्क न लें. व्यवसाय सामान्य रहेगा, ऑफिस का काम दूसरों के भरोसे न छोड़ें. स्वास्थ्य के लिहाज से बीपी और डायबिटीज की जांच कराते रहें. आज लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करें और पीली वस्तु का भोग लगाएं.

पॉजिटिव: सकारात्मक परिस्थितियां, प्रभावशाली लोगों से मुलाकात, बच्चों के लिए योजनाएं, उद्देश्यपूर्ण यात्रा.

नेगेटिव: रिस्क लेने से बचें, भावनाओं के आवेश में न आएं, संबंधों में कटुता से बचें.

व्यवसाय: आर्थिक स्थिति सामान्य, मार्केटिंग पर ध्यान दें, सहयोगी के भरोसे काम न छोड़ें.

लव: दांपत्य में मधुरता, प्रेम संबंधों में नजदीकियां.

स्वास्थ्य: तनाव से दूर रहें, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज नियमित जांचें.

रंग: पीला

अंक: 7

उपाय: लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करें और पीली वस्तु का भोग लगाएं.

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वृष (Taurus)

वृष राशि वालों आज व्यस्तता रहेगी पर परिणाम अनुकूल मिलेंगे. बस अपने मूड स्विंग्स पर नजर रखें, किसी से ऊंची आवाज में बात न करें. बिजनेस में कोई चुनौती आ सकती है पर किसी अनुभवी की सलाह से रास्ता निकल जाएगा. माइग्रेन या सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए तनाव मुक्त रहें. सुबह कार्य शुरू करने से पहले देव दर्शन जरूर करें.

पॉजिटिव: घर में व्यस्तता, मेहनत का फल, शुभचिंतकों का आशीर्वाद, आध्यात्मिक रुझान, परोपकार.

नेगेटिव: मूड में उतार-चढ़ाव, ऊंची आवाज में बात न करें, गलत कार्यों से समय-पैसा बर्बाद न करें, विद्यार्थी आलस छोड़ें.

व्यवसाय: चुनौतियों का सामना, अनुभवी के मार्गदर्शन से समाधान, करियर में संतुष्टि, ऑफिस का कार्यभार हल्का.

लव: माहौल व्यवस्थित व शांतिपूर्ण, प्रेम संबंधों में भावनात्मक दूरियां संभव.

स्वास्थ्य: माइग्रेन व सिरदर्द से बचें, तनाव मुक्त रहकर आराम लें.

रंग: हरा

अंक: 5

उपाय: कार्य शुरू करने से पहले मंदिर जाकर देव दर्शन जरूर करें.

मिथुन (Gemini)

मिथुन राशि वालों आज किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात भविष्य के रास्ते खोलेगी. दोपहर के बाद उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है. केमिकल के बिजनेस वालों के लिए शानदार मुनाफा है. लव लाइफ में जीवनसाथी के साथ घूमने का प्लान बनेगा. पुरानी बीमारी उभर सकती है, आयुर्वेद का सहारा लें. किसी धर्मस्थल पर सफाई की सेवा जरूर करें.

पॉजिटिव: प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात, भविष्य की ठोस योजनाएं, उधार दिया पैसा वापस मिलने के योग.

नेगेटिव: लग्जरी की तरफ आकर्षित न हों, मनोबल बनाए रखें, उधारी से बचें, विद्यार्थियों को पढ़ाई में समस्या.

व्यवसाय: विस्तार के प्रयासों के सफल परिणाम, आय के स्रोत बढ़ेंगे, केमिकल बिजनेस में लाभ, सरकारी नौकरी में स्पेशल ड्यूटी.

लव: जीवनसाथी के साथ घूमने का प्लान, आपसी सामंजस्य और प्यार बढ़ेगा.

स्वास्थ्य: पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं दोबारा उभर सकती हैं, आयुर्वेदिक इलाज लें.

रंग: गुलाबी

अंक: 3

उपाय: किसी भी धर्मस्थल पर सफाई की सेवा करें.

कर्क (Cancer)

कर्क राशि के जो लोग आर्ट या क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष है. आज खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है, गुस्से और जिद पर काबू रखें. बिजनेस में नई संभावनाएं मिलेंगी. मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द की दिक्कत हो सकती है, योगा जरूर करें. पेड़-पौधों को जल दें और आसपास सफाई बनाए रखें.

पॉजिटिव: कलात्मक कार्यों में रुचि, योग्यता निखारने का मौका, परिवार के लिए समय, भूमि-वाहन खरीद की योजना.

नेगेटिव: भाई-बहनों से गलतफहमी, गुस्से और जिद पर नियंत्रण रखें, खर्चों में बेतहाशा वृद्धि.

व्यवसाय: नई संभावनाएं, चुनौतियों से लाभ, सरकारी कार्य हल होंगे, नौकरी में कड़ी मेहनत जारी रखें.

लव: पति-पत्नी में छोटी नोकझोंक, विवाह योग्य जातकों के लिए उत्तम रिश्ते के योग.

स्वास्थ्य: व्यवस्थित दिनचर्या रखें, योगा-एक्सरसाइज करें वरना मांसपेशियों में दर्द बढ़ेगा.

रंग: बादामी

अंक: 2

उपाय: पेड़-पौधों को जल से सींचे और आसपास सफाई रखें.

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सिंह (Leo)

सिंह राशि वालों कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो समय पक्ष में है. अपनी गुप्त योजनाएं किसी अनजान व्यक्ति से शेयर न करें, नुकसान हो सकता है. बिजनेस में पेपर साइन करने से पहले अच्छी तरह पढ़ लें. लव लाइफ में थोड़ी सावधानी बरतें, बदनामी का योग बन सकता है. थकान से बचने के लिए क्षमता से अधिक काम न करें. विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना आपके लिए उत्तम रहेगा.

पॉजिटिव: नया काम शुरू करने का सही समय, महत्वपूर्ण कार्यों की रूपरेखा बनाएं, मित्रों से मुलाकात, विवाह की चर्चा.

नेगेटिव: दिमाग में उथल-पुथल, जल्दबाजी से बचें, योजनाएं अपरिचितों के सामने जाहिर न करें.

व्यवसाय: नए काम को लेकर भ्रम छोड़ें, पेपर्स पर साइन करने से पहले जांच करें, वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा.

लव: दांपत्य जीवन सुखमय, प्रेम संबंधों में अपयश या बदनामी का डर, सावधान रहें.

स्वास्थ्य: मौसम के कारण सुस्ती और थकान, क्षमता से अधिक काम न करें.

रंग: ऑरेंज

अंक: 6

उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

कन्या (Virgo)

कन्या राशि वालों आज का दिन सफलताओं से भरा है. आलस की वजह से अपने काम दूसरों पर न टालें. बिजनेस की परेशानियां दूर होंगी और पार्टनरशिप का कोई बड़ा प्रपोजल आ सकता है. अगर किसी के सामने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं, तो आज का दिन परफेक्ट है. तनाव से बचने के लिए शिव-पार्वती का ध्यान करें.

पॉजिटिव: सफलता दायक दिन, क्षमताओं का सदुपयोग, मित्र की मदद से अटका काम पूरा, आर्थिक लाभ के योग.

नेगेटिव: वक्त के साथ एक्टिव रहें, आलस छोड़ें, ज्यादा आत्मकेंद्रित होने से रिश्तों में कटुता संभव.

व्यवसाय: कार्यप्रणाली सुधरेगी, परेशानियों में ठहराव आएगा, पार्टनरशिप का प्रपोजल, नौकरी में बदलाव के अवसर.

लव: घर की व्यवस्था में आपसी सामंजस्य जरूरी, प्रेम का प्रस्ताव रखना हो तो सफलता मिलेगी.

स्वास्थ्य: अनिर्णय और मानसिक तनाव की स्थिति, अनुभवी लोगों के साथ समय बिताएं.

रंग: केसरिया

अंक: 1

उपाय: शिव-पार्वती के स्वरूप का ध्यान करें.

तुला (Libra)

तुला राशि वालों आज आपकी मेहनत से रुके हुए काम बनेंगे. किसी अनजान व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस करने वाले थोड़ा संभलकर रहें, नुकसान की स्थिति बन रही है. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. काम के चक्कर में स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें. शिवालय जाकर सुगंधित जल से शिवजी का अभिषेक करें.

पॉजिटिव: जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वाह, रुके काम पूरे होने से ऊर्जा, राजनीतिक जनसंपर्क का दायरा बढ़ेगा.

नेगेटिव: घर और बिजनेस में तालमेल बिठाना चुनौती, अपरिचित पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, आत्मविश्वास रखें.

व्यवसाय: कारोबारी व्यवस्था ठीक, नई तकनीक के इस्तेमाल से पहले जानकारी लें, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में नुकसान की आशंका.

लव: परिवार और जीवनसाथी से मनोबल मजबूत होगा, प्रेमी जोड़े को डेटिंग के अवसर.

स्वास्थ्य: अत्यधिक तनाव और मेहनत का सेहत पर बुरा असर संभव, आराम भी जरूरी.

रंग: ऑरेंज

अंक: 9

उपाय: शिवालय जाकर सुगंधित जल से अभिषेक करें.

वृश्चिक (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों के लिए रुका हुआ पैसा या आय का जरिया फिर शुरू होने से बड़ी राहत मिलेगी. बच्चों की किसी बात से थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है. सहकर्मियों की मदद से ऑफिस का बड़ा प्रोजेक्ट पूरा होगा. जोखिम भरे काम करने से आज बिल्कुल बचें. आज किसी जरूरतमंद को चाय-बिस्कुट का दान दें.

पॉजिटिव: उत्तम समय, आय का रुका स्रोत दोबारा शुरू, क्रिएटिविटी निखारने का मौका, चुनौतियां हल होंगी.

नेगेटिव: मानसिक सुकून के लिए दिनचर्या व्यवस्थित करें, आवेश में न आएं, बच्चों की गतिविधि से तनाव संभव.

व्यवसाय: सहकर्मियों की मदद से प्रोजेक्ट पूरे होंगे, कामकाजी महिलाओं के लिए कष्टदायक समय, नौकरी में नई जिम्मेदारी.

लव: पारिवारिक लोग शांति से जिम्मेदारी निभाएंगे, लव लाइफ रोमांटिक रहेगी.

स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, जोखिम पूर्ण कार्यों से बचें, बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

रंग: नीला

अंक: 3

उपाय: जरूरतमंद लोगों के लिए बिस्कुट-चाय की व्यवस्था करें या दान दें.

धनु (Sagittarius)

धनु राशि वालों आज अपने काम शांति और गोपनीयता से करते रहें. छोटी सी बात पर किसी से बड़ा विवाद हो सकता है, इसलिए खुद को व्यस्त रखें. बिजनेस बढ़ाने के लिए की गई आज की मेहनत भविष्य में बड़ा फल देगी. अधिकारियों से ऑफिस में बहस न करें. सिरदर्द या माइग्रेन परेशान कर सकता है. किसी सफाई कर्मचारी को आज दान जरूर दें.

पॉजिटिव: कार्य व्यवस्थित रूप से पूरे होंगे, योजनाओं को गोपनीय रखें, वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा.

नेगेटिव: छोटी बात पर बड़े विवाद की आशंका, व्यर्थ की बातों से दूर रहें, प्रॉपर्टी के पेपर अच्छी तरह जांचें.

व्यवसाय: विस्तार के लिए कड़ी मेहनत और समय देना होगा, भविष्य में अच्छे परिणाम, अधिकारियों से न उलझें.

लव: दांपत्य में छोटी समस्याएं समय रहते हल होंगी, प्रेम संबंधों में मधुरता.

स्वास्थ्य: मानसिक चिंताओं के कारण सिरदर्द और माइग्रेन की शिकायत संभव.

रंग: लाल

अंक: 5

उपाय: रास्ते में मिलने वाले सफाई कर्मचारियों को कुछ दान अवश्य दें.

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मकर (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए ग्रह गोचर बेहद अनुकूल हैं, अच्छे मौके हाथ से न जाने दें. लेकिन गुस्से में आकर कड़वे शब्दों का इस्तेमाल न करें. बिजनेस में आज कोई बड़ा फैसला न लें, हालांकि नई मशीनरी खरीदने के लिए समय अच्छा है. पैरों या मांसपेशियों का दर्द उठ सकता है, योग करें. गणपति जी की आराधना से दिन की शुरुआत करें.

पॉजिटिव: ग्रह गोचर अनुकूल, बेहतरीन अवसर मिलेंगे, विवाह योग्य सदस्यों के लिए उत्तम रिश्ता, विद्यार्थी एकाग्र रहेंगे.

नेगेटिव: नकारात्मक स्थिति में शब्दों और गुस्से पर काबू रखें, युवा घूमने-फिरने में समय नष्ट न करें.

व्यवसाय: महत्वपूर्ण निर्णय के लिए समय ठीक नहीं, आय के अन्य विकल्प देखें, मशीनरी खरीदने का सही समय, ऑफिशियल परिणाम अनुकूल.

लव: दांपत्य संबंध सुख-शांति से परिपूर्ण, प्रेमी जोड़े को मुलाकात का मौका.

स्वास्थ्य: मांसपेशियों का दर्द परेशान करेगा, योग और व्यायाम ही मुख्य इलाज.

रंग: आसमानी

अंक: 1

उपाय: गणपति जी का ध्यान करें और मंत्र जाप करें.

कुंभ (Aquarius)

कुंभ राशि वालों आपकी सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ाएगी. लोग आपकी अत्यधिक उदारता का फायदा उठा सकते हैं, इसलिए भावुकता में बहने से बचें. बिजनेस में नया निवेश करने के लिए आज का दिन भाग्यशाली है. काम के प्रेशर से बदन दर्द हो सकता है. आज माता रानी की पूजा करें और छोटी कन्याओं को कुछ उपहार दें.

पॉजिटिव: सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रगति, घर के रखरखाव की योजना, मित्र की मदद से आत्मिक शांति, धार्मिक यात्रा.

नेगेटिव: व्यवहार में बदलाव लाएं, लोग आपकी भावुकता और उदारता का फायदा उठा सकते हैं, सोशल मीडिया पर समय बर्बाद न करें, कानूनी सलाह लें.

व्यवसाय: स्टाफ के सहयोग से उचित व्यवस्था, नए निवेश के लिए अनुकूल समय, नौकरी में बॉस का सहयोग.

लव: वैवाहिक संबंध सुखद रहेंगे, स्वभाव की मधुरता प्रेम संबंधों में नजदीकियां लाएगी.

स्वास्थ्य: मौसम के प्रति सजग रहें, काम के बोझ से थकान और बदन दर्द की स्थिति.

रंग: लाल

अंक: 3

उपाय: देवी मां की आराधना करें और कन्याओं को उपहार दें.

मीन (Pisces)

मीन राशि वालों आर्थिक स्थिति में अब ठहराव आएगा. व्यापार में अपनी रणनीतियों को बिल्कुल गुप्त रखें, आपके अपने ही वर्कर्स पीठ पीछे आपके खिलाफ अफवाह उड़ा सकते हैं, नजर बनाए रखें. पुराने दोस्त से मिलकर पुरानी यादें ताजा होंगी. मानसिक शांति के लिए थोड़ा समय अकेले में आत्म-मनन जरूर करें.

पॉजिटिव: खर्चों के व्यवस्थित होने से आर्थिक स्थिरता, बड़ी उपलब्धि से मन प्रसन्न, नई जानकारियां सीखने का मौका, बच्चों की पढ़ाई से तसल्ली.

नेगेटिव: खराब उपकरणों को तुरंत सुधारें, बढ़ते खर्चों से चिंता, विद्यार्थियों को अधिक ध्यान देने की जरूरत, मित्र की इच्छा विरुद्ध मदद.

व्यवसाय: व्यापारिक योजनाएं गुप्त रखें, पैनी नजर रखें क्योंकि वर्कर्स आपके खिलाफ नकारात्मक अफवाह फैला सकते हैं, समर्पित रहें.

लव: पुराने मित्र से अचानक मुलाकात से मन प्रफुल्लित, वैवाहिक व प्रेम संबंधों में अनुकूलता.

स्वास्थ्य: गुस्सा और तनाव जैसी नकारात्मक स्थितियों से बचें, आत्म मनन करें.

रंग: ऑरेंज

अंक: 3

उपाय: गुस्सा शांत रखें और ध्यान लगाएं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)