Aaj ka Rashiafal : वृष राशि वालों की लव लाइफ रहेगी शानदार, कुंभ वालों को मिलेगा बड़ा मौका, पढ़ें 24 जनवरी 2026 का राशिफल

Horoscope Today 2026 : 24 जनवरी को सूर्य नक्षत्र गोचर करके श्रवण नक्षत्र में आ रहे हैं. वहीं चंद्रमा गुरु की राशि मीन में संचरण करेंगे. वहीं आज माघ मास की षष्‍ठी तिथि है और उत्‍तरभाद्रपदा नक्षत्र और शिव योग का संयोग भी बन रहा है. यह सभी योग और गोचर लोगों के जीवन पर क्‍या असर डालेंगे. यहां पढ़ें 24 जनवरी 2026 शनिवार का राशिफल.

मेष राशि

आज आपका व्यय आय से अधिक रहेगा. अनावश्यक खर्चों से बचें, अन्यथा आर्थिक संकट हो सकता है. छोटे भाई-बहनों से नुक्सान की संभावना है. जीवनसाथी से मतभेद हो सकते हैं, संयम रखें और वाद-विवाद से बचें. स्वास्थ्य और निवेश कार्य के लिए दिन अनुकूल नहीं है.

वृष राशि

आय और व्यय संतुलित रहेंगे. व्यापार और आय सामान्य रहेंगे. प्रेम संबंधों में सुधार होगा. लंबी यात्रा स्थगित करें. विद्यार्थी सहपाठियों से सहायता प्राप्त करेंगे. घर खरीदने की योजना फिलहाल टालें.

मिथुन राशि

कार्य क्षेत्र में सुधार होगा और चिंताओं से राहत मिलेगी. पिता के स्वास्थ्य में सुधार के योग हैं. महत्वपूर्ण लोगों से सहयोग प्राप्त होगा. माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. विद्यार्थी अध्ययन में एकाग्र रहेंगे. जीवनसाथी के नाम पर संपत्ति लाभ के योग हैं. कार्य में व्यस्त रहेंगे और दांपत्य जीवन में रोमांस का अनुभव करेंगे.

कर्क राशि

आज दिन शुभ रहेगा. अपेक्षा से अधिक धन प्राप्त होगा. भाग्य आपका साथ देगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में सावधानी रखें. संतान से शुभ समाचार या पुरस्कार मिलने की संभावना है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक चिंता रह सकती है.

सिंह राशि

सतर्कता बरतेंकृवाहन चलाते समय और सड़क पर विशेष ध्यान रखें. निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है. जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखें. अनावश्यक तनाव और विवाद से बचें. अप्रिय समाचार से निराशा हो सकती है. प्रेम संबंधों के लिए दिन सामान्य रहेगा.

कन्या राशि

जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा. दिन रूमानी और सकारात्मक रहेगा. पढ़ाई के लिए दिन अनुकूल है. व्यापार में नए साझेदार के साथ उन्नति के योग हैं. जमा पूंजी बढ़ाने का समय शुभ है. सट्टे पर निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. खान-पान में सावधानी रखें और नियमित व्यायाम करें.

तुला राशि

विद्यार्थियों को अध्ययन में सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा जातक आत्मविश्वास के साथ कार्य करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. दिन आनंद और उत्साह से भरा रहेगा. सामाजिक या पारिवारिक समारोह में शामिल होने का अवसर मिलेगा. व्यापारी व्यापार विस्तार के लिए लंबी यात्रा कर सकते हैं. खिलाड़ियों को खेल में सम्मान या पदक मिलने के योग हैं.

वृश्चिक राशि

विद्या और अध्ययन में सफलता प्राप्त होगी. नौकरीपेशा जातक आत्मविश्वास के साथ कार्य करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा. पारिवारिक या सामाजिक उत्सव में भाग लेने के अवसर मिलेंगे. व्यापारी लंबी यात्रा कर सकते हैं और व्यापार में उन्नति के योग हैं. खिलाड़ी अपने श्रेष्ठतम प्रदर्शन के कारण सम्मान या पदक प्राप्त करेंगे.

धनु राशि

आज तनाव और समस्याओं से राहत मिलेगी. परिवार और मित्रों के साथ आनंद का समय रहेगा. सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेंगे. नया वाहन खरीदने या माता-पिता से धन प्राप्त करने के योग हैं. माता के साथ संबंध शुभ रहेंगे. जमा पूंजी बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है.

मकर राशि

थकान और आलस्य हो सकता है, लेकिन आत्मविश्वास बढ़ेगा. कठिन निर्णय कठिन मेहनत से ही सफल होंगे. धन कठिन परिश्रम से प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. संतान से शुभ समाचार मिलने की संभावना है. विद्यार्थी अपने उद्देश्य में सफल होंगे.

कुंभ राशि

जोश और हिम्मत से असाधारण कार्य करने का अवसर मिलेगा. छोटी यात्राओं के योग हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें. वाहन खरीदने की योजना फिलहाल स्थगित करें. जीवनसाथी के साथ संबंध किसी विवाद के कारण तनावग्रस्त हो सकते हैं.

मीन राशि

सप्ताह का श्रेष्ठ दिन है. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. व्यापारियों को लाभ मिलने की संभावना है. सट्टे में निवेश के लिए दिन शुभ है. आत्मनिर्भरता बढ़ेगी. कुल मिलाकर दिन प्रसन्नतादायक रहेगा. महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें.

