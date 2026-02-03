Advertisement
trendingNow13095233
Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal: वृष-मिथुन राशि वालों का करियर में मिलेंगे नए मौके, तुला वालों का होगा भारी खर्च, पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Rashifal: वृष-मिथुन राशि वालों का करियर में मिलेंगे नए मौके, तुला वालों का होगा भारी खर्च, पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Rashifal: तुला राशि वालों को आज कुछ समस्‍याओं का सामना करना पड़ सकता है. वहीं वृषभ-मिथुन राशि वालों को करियर से जुड़े नए मौके मिल सकते हैं. पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का राशिफल. 

 

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Feb 03, 2026, 09:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Rashifal: वृष-मिथुन राशि वालों का करियर में मिलेंगे नए मौके, तुला वालों का होगा भारी खर्च, पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Rashifal in Hindi: ज्‍योतिष के अनुसार आज 3 फरवरी 2026 को बुध गोचर करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. वहीं चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेंगे. इन ग्रह गोचरों का सभी लोगों की जिंदगी पर असर पड़ेगा. जानिए आज का दिन किसके लिए कैसा रहेगा, पढ़ें दैनिक राशिफल 3 फरवरी 2026. 

मेष: आज कार्यस्थल पर आपके नए विचार और सुझाव सराहे जाएंगे. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें, कोई छोटी विवाद आसानी से सुलझ जाएगी. प्रेम जीवन में साथी की भावनाओं को समझना जरूरी रहेगा. धन संबंधी मामलों में अनुशासन बनाए रखें. प्रतियोगी परीक्षा या कार्य में योजना अनुसार प्रयास सफल रहेंगे. छोटी यात्रा लाभदायक रहेगी. परिवार में बुजुर्गों का आशीर्वाद मन को खुश करेगा.

यह भी पढ़ें: बचपन में पढ़ाकू लेकिन बाद में असफल साबित होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे बच्‍चे, बड़े होते ही...

Add Zee News as a Preferred Source

वृषभ: आज ऑफिस में अनुशासन और समय प्रबंधन महत्वपूर्ण रहेगा. नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचें. प्रेम जीवन में संवाद से अपनापन और समझ बनी रहेगी. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें, अनावश्यक खर्च टालें. व्यवसाय या परीक्षा में पुराने अधूरे कार्य पूरे होंगे. परिवार और सामाजिक जीवन में सहयोग बढ़ेगा. बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखना लाभकारी रहेगा.

मिथुन: आज कार्यक्षेत्र में सक्रियता और आत्मविश्वास सफलता दिलाएंगे. सहकर्मियों के साथ तालमेल जरूरी है. प्रेम जीवन में रोमांचक पल बन सकते हैं. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, निवेश सोच-समझकर करें. व्यवसाय और परीक्षा में मेहनत और अनुशासन लाभ देगा. यात्रा सुखद और सुरक्षित रहेगी. परिवार में सहयोग और संवाद से सामंजस्य बढ़ेगा.

कर्क: कार्यक्षेत्र में आज जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ सकती हैं, लेकिन अनुभव और धैर्य से सफलता सुनिश्चित होगी. प्रेम जीवन संतुलित और मधुर रहेगा. धन की स्थिति सामान्य रहेगी, पुराने निवेश से लाभ संभव है. प्रतियोगिता या व्यवसाय में अनुशासन और रणनीति फायदेमंद रहेंगे. यात्रा सुरक्षित और लाभकारी होगी. परिवार और समाज में सहयोग बना रहेगा.

सिंह: आज कार्यालय में आपकी मेहनत और योजना की प्रशंसा होगी. नए प्रोजेक्ट में सफलता और सम्मान मिलेगा. प्रेम जीवन रोमांचक और मधुर रहेगा. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. व्यवसाय और परीक्षा में अनुभव और अनुशासन लाभकारी साबित होंगे. यात्रा से लाभ और संतोष मिलेगा. परिवार में संवाद और समझदारी माहौल को सुखद बनाए रखेगी.

यह भी पढ़ें: शनि की राशि में तूफान की तरह टकराएंगे बुध-शुक्र, 3 राशि वालों के शुरू होंगे बुरे दिन, फूंक-फूंक कर रखें कदम

कन्या: कार्यस्थल पर आज मेहनत और धैर्य दोनों जरूरी हैं. प्रेम जीवन में संवाद रिश्तों को मजबूत करेगा. धन का संतुलन बनाए रखें, अनावश्यक खर्च टालें. व्यवसाय या प्रतियोगिता में योजना और अनुशासन सफलता देंगे. यात्रा सुखद और लाभकारी होगी. परिवार और समाज में सहयोग बढ़ेगा. बच्चों की पढ़ाई और गतिविधियों में मार्गदर्शन लाभकारी रहेगा.

तुला: आज कार्यक्षेत्र में चुनौतीपूर्ण काम मिल सकते हैं, लेकिन प्रयास सफल होंगे. प्रेम जीवन संतुलित रहेगा और गलतफहमियां दूर होंगी. धन और खर्च में संतुलन बनाए रखें. व्यवसाय और परीक्षा में अनुशासन और योजना लाभ देगी. यात्रा सुखद और अनुभववर्धक होगी. परिवार में खुलकर बातचीत पुराने मतभेद हल कर सकती है.

वृश्चिक: आज आपकी मेहनत का प्रतिफल मिलेगा. प्रेम जीवन मधुर और संतुलित रहेगा. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. व्यवसाय और परीक्षा में पुराने अधूरे कार्य पूरे होंगे. यात्रा सुरक्षित और लाभकारी रहेगी. परिवार और समाज में सहयोग बढ़ेगा. बच्चों के स्वास्थ्य और पढ़ाई पर ध्यान दें.

धनु: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन प्रयास सफल रहेंगे. प्रेम जीवन स्थिर और मधुर रहेगा. धन की स्थिति संतुलित रहेगी. व्यवसाय और प्रतियोगिता में अनुशासन और अनुभव लाभकारी सिद्ध होंगे. यात्रा लाभ और अनुभव दोनों देगी. बच्चों के साथ समय बिताना लाभकारी रहेगा.

यह भी पढ़ें: होलिका दहन पर एक नहीं दो-दो 'ग्रहण', इस साल कब कैसे जलेगी होली?

मकर: आज कार्यालय में किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा, लेकिन संयम बनाए रखें. प्रेम जीन में आपसी समझ और भरोसा मजबूत रहेगा. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखने से राहत मिलेगी. व्यवसाय और परीक्षा में अनुशासन सफलता दिलाएगा. यात्रा से लाभ और अनुभव दोनों प्राप्त होंगे. परिवार में सहयोग और समझदारी माहौल सुखद बनाए रखेगी.

कुंभ: आज कार्यक्षेत्र में चुनौतीपूर्ण काम सामने आ सकते हैं, पर अनुभव और सोच से सफलता सुनिश्चित होगी. प्रेम जीवन संतुलित और मधुर रहेगा. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. व्यवसाय और परीक्षा में अनुशासन और योजना लाभकारी रहेंगे. यात्रा लाभ और अनुभव देगी. बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

मीन: कार्यक्षेत्र में आज मेहनत और सक्रियता का फल मिलेगा. प्रेम जीवन मधुर और स्थिर रहेगा. आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी. व्यवसाय और परीक्षा में अनुशासन और धैर्य लाभकारी साबित होंगे. यात्रा सुखद और लाभकारी होगी. परिवार और समाज में सहयोग बढ़ेगा. बच्चों की पढ़ाई और गतिविधियों में मार्गदर्शन आवश्यक रहेगा.

यह भी पढ़ें: पैरेंटिंग में माहिर होते हैं इन मूलांकों वाले मां-बाप, बच्‍चे को बनाते हैं सफल, पूरी जिंदगी रहता है खुश

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 
About the Author
author img
Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

TAGS

Rashifal

Trending news

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सियासी तूफान! कांग्रेस ने मोदी सरकार से मांगे पूरे कागजात
India-US trade deal
भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सियासी तूफान! कांग्रेस ने मोदी सरकार से मांगे पूरे कागजात
I-PAC रेड मामले में ED की याचिका पर 'सुप्रीम' सुनवाई, CM ममता पर लगा था आरोप
I-PAC Raid Controversy
I-PAC रेड मामले में ED की याचिका पर 'सुप्रीम' सुनवाई, CM ममता पर लगा था आरोप
मैतेई विधायक ही नहीं कूकी भी दिल्ली डटे, मणिपुर में भाजपा सरकार के लिए बस 3 विकल्प
manipur news
मैतेई विधायक ही नहीं कूकी भी दिल्ली डटे, मणिपुर में भाजपा सरकार के लिए बस 3 विकल्प
एनडीए संसदीय दल की बैठक आज, 2026 से लेकर 2047 तक का तय हो जाएगा भारत का भविष्य!
Parliament budget session
एनडीए संसदीय दल की बैठक आज, 2026 से लेकर 2047 तक का तय हो जाएगा भारत का भविष्य!
Parliament Budget Session 2026 Live: NDA पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में पीएम मोदी को भारत-अमेरिका टैरिफ डील पर दी गई बधाई, पहनाया गया माला, लगे नारे
Parliament budget session 2026
Parliament Budget Session 2026 Live: NDA पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में पीएम मोदी को भारत-अमेरिका टैरिफ डील पर दी गई बधाई, पहनाया गया माला, लगे नारे
मोगैम्बो खुश है... भारत-US डील पर जयराम बोले- PM मोदी ने ट्रंप से मान ली है हार
India-US trade deal
मोगैम्बो खुश है... भारत-US डील पर जयराम बोले- PM मोदी ने ट्रंप से मान ली है हार
जनरल नरवणे सीडीएस बनने वाले थे लेकिन... रक्षा विशेषज्ञ ने किताब में जोड़ा नया एंगल
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे सीडीएस बनने वाले थे लेकिन... रक्षा विशेषज्ञ ने किताब में जोड़ा नया एंगल
जनरल नरवणे ने जो लिखा, वो छपा क्यों नहीं? राहुल के दावे पर मचे बवाल के पीछे की कहानी
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे ने जो लिखा, वो छपा क्यों नहीं? राहुल के दावे पर मचे बवाल के पीछे की कहानी
बेटी या टिकट? चुनावी नियम ने बाप को बनाया दरिंदा, मासूम का कत्ल कर बन गया ‘दावेदार’
Maharashtra crime
बेटी या टिकट? चुनावी नियम ने बाप को बनाया दरिंदा, मासूम का कत्ल कर बन गया ‘दावेदार’
18% टैरिफ से एशिया में बड़ा उलटफेर! भारत बना टॉप, पाकिस्तान-चीन-बांग्लादेश पीछे
india-us
18% टैरिफ से एशिया में बड़ा उलटफेर! भारत बना टॉप, पाकिस्तान-चीन-बांग्लादेश पीछे