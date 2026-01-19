Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 19 January 2026: मिथुन वाले हो सकते हैं उदास, लंबी यात्रा पर जा सकते हैं सिंह के जातक! पढ़ें पूरा राशिफल

Aaj Ka Rashifal 19 January 2026: मिथुन वाले हो सकते हैं उदास, लंबी यात्रा पर जा सकते हैं सिंह के जातक! पढ़ें पूरा राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 19 जनवरी 2026: आज का राशिफल के इस कड़ी में आइए जानें आज का दिन यानी सोमवार, 19 जनवरी 2026 शुभ होगा या अशुभ, पढ़ें पूरा दैनिक राशिफल जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 19, 2026, 07:00 AM IST
आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 19 जनवरी 2026: 19 जनवरी 2026, सोमवार यानी आज चंद्रमा का पूरा दिन मकर राशि में संचरण हो रहा है. सूर्य भी इस समय मकर राशि में है. आज का दिन कई राशि के जातकों के लिए सकारात्मक फलदायी सिद्ध हो सकता है और कइयों के लिए दिन बहुत सामान्य रह सकता है. आइए जानें 19 जनवरी 2026, दिन सोमवार का दैनिक राशिफल क्या बताता है.

19 जनवरी 2026 का राशिफल
मेष राशि वालों के लिए 19 जनवरी 2026 का दिन
आज आपकी कार्य-स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा और लंबे समय से चली आ रही चिंताओं से राहत मिलेगी. पिता के स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं, वहीं माता के स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना आवश्यक रहेगा. प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग आपके कार्यक्षेत्र को मजबूती देगा. विद्यार्थी वर्ग अध्ययन में एकाग्रता बनाए रखेंगे. जीवनसाथी के नाम पर संपत्ति या लाभ की संभावना बन रही है. दिन कार्यव्यस्त होने के साथ-साथ दांपत्य जीवन में रोमांस और आनंद भी प्रदान करेगा.

वृष राशि वालों के लिए 19 जनवरी 2026 का दिन
आज का दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है. आय अपेक्षा से अधिक हो सकती है और भाग्य आपका साथ देगा. हालांकि जीवनसाथी से संबंधों में कटुता की स्थिति बन सकती है, इसलिए संयम और समझदारी से काम लें. संतान पक्ष से शुभ समाचार, पुरस्कार या सामाजिक सम्मान की प्राप्ति संभव है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु मानसिक तनाव से बचने का प्रयास करें.

मिथुन राशि वालों के लिए 19 जनवरी 2026 का दिन
आज वाहन चलाते समय और कार्य करते हुए विशेष सावधानी बरतें. निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है. जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखना आवश्यक होगा. अनावश्यक तनाव और वाद-विवाद से दूरी रखें. किसी अप्रिय समाचार से मन उदास हो सकता है. प्रेम संबंधों के लिए दिन सामान्य रहेगा.

कर्क राशि वालों के लिए 19 जनवरी 2026 का दिन
आज जीवनसाथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और मन रूमानी रहेगा. पढ़ाई और बौद्धिक कार्यों के लिए दिन अनुकूल है. व्यापारियों को नए साझेदार के माध्यम से उन्नति के अवसर मिल सकते हैं. बचत और जमा पूंजी बढ़ाने के लिए समय अच्छा है, किंतु सट्टा निवेश से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु खानपान और नियमित व्यायाम पर ध्यान दें. महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखें.

सिंह राशि वालों के लिए 19 जनवरी 2026 का दिन
विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी. नौकरीपेशा लोग आत्मविश्वास के साथ अपने दायित्व निभाएंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और दिन उत्साह से भरा रहेगा. सामाजिक या पारिवारिक समारोह में भाग लेने का अवसर मिलेगा. व्यापारी वर्ग व्यापार विस्तार हेतु यात्रा कर सकता है. खिलाड़ियों को सम्मान या पदक मिलने की संभावना है.

कन्या राशि वालों के लिए 19 जनवरी 2026 का दिन
विद्या और करियर दोनों क्षेत्रों में सफलता के संकेत हैं. नौकरीपेशा जातक पूरे आत्मविश्वास से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा. किसी पारिवारिक या सामाजिक उत्सव में सहभागिता संभव है. व्यापारी व्यापारिक उन्नति हेतु लंबी यात्रा कर सकते हैं. खिलाड़ियों को अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मान मिल सकता है.

तुला राशि वालों के लिए 19 जनवरी 2026 का दिन
आज आप मानसिक तनाव और समस्याओं से मुक्ति पाएंगे. परिवार और मित्रों के साथ आनंदपूर्ण समय व्यतीत होगा. सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं. नया वाहन खरीदने या माता-पिता से आर्थिक सहयोग मिलने के योग हैं. माता से संबंध मधुर रहेंगे. बचत और निवेश के लिए दिन अनुकूल है.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 19 जनवरी 2026 का दिन
आज थकान और आलस्य महसूस हो सकता है, लेकिन आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. लिया गया कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपसे अधिक परिश्रम की मांग करेगा. धन की प्राप्ति मेहनत के माध्यम से ही संभव होगी. जीवनसाथी और संतान से शुभ समाचार मिल सकता है. विद्यार्थी अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होंगे.

धनु राशि वालों के लिए 19 जनवरी 2026 का दिन
आज आप उत्साह और साहस के साथ कुछ नए कार्यों में हाथ डालेंगे. छोटी यात्राओं के योग बन रहे हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें. वाहन खरीदने की योजना फिलहाल स्थगित करना बेहतर होगा. जीवनसाथी से किसी बात को लेकर तनाव संभव है, इसलिए संवाद में संयम रखें.

मकर राशि वालों के लिए 19 जनवरी 2026 का दिन
आज सप्ताह का श्रेष्ठ दिन सिद्ध हो सकता है. समाज में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी. व्यापारियों को अच्छे लाभ के संकेत हैं और सट्टा निवेश भी लाभकारी हो सकता है. आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और दिन कुल मिलाकर सुखद रहेगा. महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेना हितकर रहेगा.

कुम्भ राशि वालों के लिए 19 जनवरी 2026 का दिन
आज खर्च आय से अधिक रह सकता है, इसलिए फिजूलखर्ची से बचें. भाई-बहनों के साथ मतभेद या नुकसान की स्थिति बन सकती है. जीवनसाथी से संबंधों में तनाव संभव है, अतः वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें. स्वास्थ्य और निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है.

मीन राशि वालों के लिए 19 जनवरी 2026 का दिन
आज आय और व्यय लगभग समान रहेंगे. व्यापार और आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा. प्रेम संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा. लंबी यात्रा की योजना रद्द हो सकती है. विद्यार्थी वर्ग को सहपाठियों का सहयोग मिलेगा. यदि घर खरीदने का विचार है तो फिलहाल उसे स्थगित रखना उचित रहेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

