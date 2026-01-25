Advertisement
trendingNow13084730
Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 25 January 2026: खूब सम्मान पाएंगे मिथुन के जातक, मीन वालों को मिलेगा जीवनसाथी का सहयोग! पढ़ें पूरा राशिफल

Aaj Ka Rashifal 25 January 2026: खूब सम्मान पाएंगे मिथुन के जातक, मीन वालों को मिलेगा जीवनसाथी का सहयोग! पढ़ें पूरा राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 25 जनवरी 2026: आज का राशिफल के इस कड़ी में हम जानेंगे कि रविवार, 25 जनवरी 2026 का दिन किन जातकों के लिए शुभ होगा और किन के लिए इस दिन का प्रभाव अशुभ हो सकता है. आइए पढ़ें आज का पूरा दैनिक राशिफल जानें.

Written By  Dr. Arun Bansal|Last Updated: Jan 25, 2026, 05:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj ka Rashifal 25 January 2026
Aaj ka Rashifal 25 January 2026

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 25 जनवरी 2026: 25 जनवरी 2026, दिन रविवार यानी आज चंद्रमा का मेष राशि में गोचर हो रहा हैं. सूर्य इस समय मकर राशि गोचर कर रहे हैं. आज का दिन कई राशि के जातकों के लिए शुभ व अशुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है. आइए जानें 25 जनवरी 2026, दिन रविवार का दैनिक राशिफल जानें.

25 जनवरी 2026 का राशिफल
मेष राशि वालों के लिए 25 जनवरी 2026 का दिन
आज का दिन अपव्यय और उदासी का संकेत दे रहा है. प्रत्येक क्षेत्र में निराशाजनक परिणाम मिल सकते हैं. धैर्य बनाए रखें और समस्याओं के निदान हेतु मंत्र “ऊँ श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः” का जप करें. यात्रा में सावधानी रखें. प्रेम संबंधों के लिए दिन शुभ है.

वृष राशि वालों के लिए 25 जनवरी 2026 का दिन
आज निवेश करने के लिए विशेष शुभ दिन है. मुश्किल घड़ी में किया गया निवेश सहायक साबित होगा. वाणी मधुर रहेगी और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे. अप्रत्याशित मेहमानों के आगमन की संभावना है. अतरू उनका स्वागत करें. परंतु अथक परिश्रम से बचें, स्वास्थ्य कुछ असंतुलित रह सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मिथुन राशि वालों के लिए 25 जनवरी 2026 का दिन
सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ दिन है. समाज में मान-सम्मान प्राप्त होगा. व्यापारियों को लाभ के कई अवसर मिलेंगे. सट्टे में निवेश के लिए समय शुभ है. आत्मनिर्भरता बढ़ेगी. कुल मिलाकर दिन प्रसन्नतादायक रहेगा. सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें.

कर्क राशि वालों के लिए 25 जनवरी 2026 का दिन
धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा. बच्चों का सहयोग हृदय को प्रसन्न करेगा. उनकी पढ़ाई संतोषजनक रहेगी. प्रेम संबंधों के लिए दिन शुभ है और जीवनसाथी के प्रति लगाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. व्यापारी वर्ग के लिए नया व्यवसाय शुरू करने के लिए दिन श्रेष्ठ है.

सिंह राशि वालों के लिए 25 जनवरी 2026 का दिन
आज थोड़ी उदासी महसूस हो सकती है. कार्य में रुकावटें आएंगी. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. सट्टेबाजी में निवेश किया जा सकता है. जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. प्रेम संबंधों के लिए दिन अशुभ है. बांई टांग में दर्द संभव है. भाषा में संयम रखें.

कन्या राशि वालों के लिए 25 जनवरी 2026 का दिन
अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं. प्रेमीध्प्रेमिका से मिलने का अवसर मिलेगा. व्यापार में नए साझेदार या प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. कोर्ट-कचहरी में शुभ परिणाम होंगे. जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे. ससुराल की ओर से आर्थिक लाभ हो सकता है. बच्चों में साहस बढ़ेगा. विद्यार्थियों को श्रेष्ठ परिणाम हेतु और प्रयास करने होंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

तुला राशि वालों के लिए 25 जनवरी 2026 का दिन
स्वास्थ्य ढीला रह सकता है. छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहें. कार्य या रणनीति किसी के साथ साझा न करें. उधार लेनेध्देने में सतर्क रहें. प्रतियोगी परीक्षा में संघर्ष के साथ सफलता संभव है. अनावश्यक वाद-विवाद से बचें. विरोधी आपकी ओर निशाना साध सकते हैं.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 25 जनवरी 2026 का दिन
विद्यार्थी अध्ययन में रुचि लेंगे. प्रेमी युगलों के लिए दिन शुभ है. व्यापारी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. नौकरीपेशा जातकों का दिन सामान्य रहेगा. सट्टे में निवेश के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी.

धनु राशि वालों के लिए 25 जनवरी 2026 का दिन
माता का सहयोग प्राप्त होगा. संपत्ति खरीदने के लिए दिन शुभ है. इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे एसी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन आदि खरीदने के लिए समय अनुकूल है. पिकनिक या सिनेमा का आनंद मिलेगा. जीवनसाथी के साथ मधुरतम संबंध रहेंगे. घर पर निर्माण या सजावट का कार्य होगा. सामाजिकध्पारिवारिक उत्सव में शामिल होने के योग हैं.

मकर राशि वालों के लिए 25 जनवरी 2026 का दिन
लक्ष्य प्राप्ति के लिए परिश्रम और प्रयास आवश्यक है. नया मित्र बन सकता है. पड़ोसियों से संबंध सुधरेंगे. किसी उत्सव में भाग लेने का अवसर मिलेगा. वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. पुराने मित्र से संपर्क या अचानक मुलाकात संभव है.

कुंभ राशि वालों के लिए 25 जनवरी 2026 का दिन
आज कड़ा संघर्ष का दिन है. तनाव और थकान रह सकती है. छोटे भाई-बहनों का सहयोग आत्मविश्वास बनाए रखेगा. हिम्मत से निर्णय लें और सफलता के लिए मेहनत करें. पैसा कड़ी मेहनत से प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. बच्चे श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करेंगे.

मीन राशि वालों के लिए 25 जनवरी 2026 का दिन
परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा या किसी सामाजिक गतिविधि में शामिल होंगे. आर्थिक पक्ष संतोषजनक रहेगा. परिवार प्रसन्न रहेगा. वाणी से दूसरों का मन मोहेंगे. खरीद-फरोख्त का विचार रद्द करके घर पर समय बिताएँ. दाहिनी आंख में समस्या हो सकती है. विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्ति संभव है. पारिवारिक कार्यों में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Jaya Ekadashi 2026: रवि योग रखा जाएगा जया एकादशी व्रत, इस पूजा विधि से श्रीहरि की उपासना कर पाएं कृपा!

और पढ़ें- Revati Nakshatra: स्वतंत्रता पसंद होते हैं रेवती नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

About the Author
author img
Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

TAGS

Rashifal

Trending news

आतंक के खिलाफ निर्णायक मोड़! भारत-यूरोप की दोस्ती अब खालिस्तान को दफन कर देगी?
DNA
आतंक के खिलाफ निर्णायक मोड़! भारत-यूरोप की दोस्ती अब खालिस्तान को दफन कर देगी?
26 जनवरी पर कर्तव्य पथ में मुनीर को दिखेगी अपनी मौत! ये 'अमोघ' हथियार चीर देंगे छाती
Republic Day Parade
26 जनवरी पर कर्तव्य पथ में मुनीर को दिखेगी अपनी मौत! ये 'अमोघ' हथियार चीर देंगे छाती
क्या बारिश डालेगी रिपब्लिक डे परेड में खलल? 25-26 जनवरी के मौसम को लेकर IMD का अपडेट
weather update
क्या बारिश डालेगी रिपब्लिक डे परेड में खलल? 25-26 जनवरी के मौसम को लेकर IMD का अपडेट
क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती
UGC
क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
26 January
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
Mumbai News
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
MK Stalin
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
punjab on republic day
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
Kerala News
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
Indian Constitution
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?