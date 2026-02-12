Aaj Ka Rashifal 12 February 2026: आत्मविश्वास से भरे रहेंगे सिंह राशि के लोग, धन को लेकर सतर्क रहें वृश्चिक के जातक! पढ़ें पूरा राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 12 फरवरी 2026: 12 फरवरी 2026, दिन गुरुवार यानी आज चंद्रमा का वृश्चिक के बाद धनु राशि में गोचर होगा. इस समय सूर्य मकर राशि में संचरण कर रहे हैं. आज का दिन कई राशि के लोगों के लिए शुभ और अशुभ दोनों रूपों में फलदायी हो सकता है. आइए इस बारे में जानें 12 फरवरी 2026, दिन गुरुवार का दैनिक राशिफल क्या कहता है.

12 फरवरी 2026 का राशिफल

मेष राशि वालों के लिए 12 फरवरी 2026 का दिन

आज आपके भीतर निर्णय लेने की तीव्र इच्छा रहेगी, लेकिन परिस्थितियां आपको दो कदम रुककर सोचने का संकेत देंगी. कार्यक्षेत्र में किसी पुराने विषय पर दोबारा चर्चा हो सकती है, जहां धैर्य से काम लेना जरूरी होगा. परिवार में आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन कठोर शब्द संबंधों में दूरी ला सकते हैं. प्रेम जीवन में भावनाएं प्रबल रहेंगी, पर अपेक्षाएं सीमित रखना बेहतर रहेगा. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, अनावश्यक खर्च से बचें. स्वास्थ्य सामान्य है, लेकिन मानसिक थकान रह सकती है.

उपाय: सुबह तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें.

वृष राशि वालों के लिए 12 फरवरी 2026 का दिन

दिन स्थिरता और संयम की मांग करता है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत दिखेगी, लेकिन प्रशंसा देर से मिलेगी. परिवार में किसी सदस्य की जिम्मेदारी आपको संभालनी पड़ सकती है. प्रेम संबंधों में सुरक्षा और भरोसे की भावना मजबूत होगी. धन के मामलों में व्यावहारिक सोच लाभ देगी. स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पर आलस्य हावी न होने दें.

उपाय: माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए सफेद मिठाई का दान करें.

मिथुन राशि वालों के लिए 12 फरवरी 2026 का दिन

आज विचारों की अधिकता आपको उलझन में डाल सकती है. कार्यक्षेत्र में एक साथ कई काम लेने से बचें. घर में किसी छोटी बात पर मतभेद संभव है, बातचीत से समाधान निकलेगा. प्रेम जीवन में स्पष्ट संवाद जरूरी रहेगा. खर्च योजनाबद्ध न होने पर परेशानी दे सकता है. नींद और आराम पर ध्यान दें.

उपाय: हरे रंग का उपयोग करें और तुलसी को जल दें.

कर्क राशि वालों के लिए 12 फरवरी 2026 का दिन

भावनात्मक संवेदनशीलता बनी रहेगी. कार्यस्थल पर किसी की बात दिल को छू सकती है, प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें. परिवार का सहयोग मन को स्थिरता देगा. प्रेम जीवन में अपनापन रहेगा, लेकिन मन की बात साझा करना जरूरी है. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.

सिंह राशि वालों के लिए 12 फरवरी 2026 का दिन

आज आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी पहल से काम आगे बढ़ेगा. परिवार में आपकी भूमिका निर्णायक रहेगी. प्रेम जीवन में आकर्षण और सम्मान बना रहेगा, पर अहंकार से बचें. धन से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें. ऊर्जा अच्छी रहेगी.

उपाय: सूर्य मंत्र का जप करें.

कन्या राशि वालों के लिए 12 फरवरी 2026 का दिन

दिन अनुशासन और सतर्कता मांगता है. कार्यक्षेत्र में छोटी गलती भी परेशानी दे सकती है. परिवार में किसी की चिंता आपको व्यस्त रखेगी. प्रेम जीवन में अपेक्षाएं सीमित रखें. अचानक खर्च संभव है. स्वास्थ्य में सिर या आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है.

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

तुला राशि वालों के लिए 12 फरवरी 2026 का दिन

आज संतुलन बनाए रखना आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी. कार्यक्षेत्र में सहयोग से काम पूरे होंगे. परिवार में आपकी समझदारी से माहौल सुधरेगा. प्रेम जीवन में खुलकर बातचीत रिश्ते को मजबूती देगी. आर्थिक मामलों में कोई फैसला टालना बेहतर रहेगा.

उपाय: सफेद फूल किसी मंदिर में अर्पित करें.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 12 फरवरी 2026 का दिन

भीतर गहरी सोच चलती रहेगी. कार्यक्षेत्र में कोई रहस्य या छुपी बात सामने आ सकती है. परिवार के पुराने अनुभव आज मार्गदर्शन देंगे. प्रेम जीवन में भावनाएं दबाने से तनाव बढ़ सकता है. धन के मामलों में सतर्कता जरूरी है.

उपाय: हनुमान जी का स्मरण करें.

धनु राशि वालों के लिए 12 फरवरी 2026 का दिन

आज मन आशावादी रहेगा. कार्यक्षेत्र में भविष्य से जुड़ी कोई नई योजना बन सकती है. परिवार का सहयोग आत्मविश्वास बढ़ाएगा. प्रेम जीवन में हल्कापन और अपनापन बना रहेगा. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी.

उपाय: गुरु मंत्र का जप करें.

मकर राशि वालों के लिए 12 फरवरी 2026 का दिन

काम का दबाव बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक होगी, लेकिन परिणाम धीरे मिलेंगे. परिवार में वरिष्ठ का अनुभव काम आएगा. प्रेम जीवन में स्थिरता बनाए रखें. खर्च सोच-समझकर करें.

उपाय: शनिदेव को तेल अर्पित करें.

कुंभ राशि वालों के लिए 12 फरवरी 2026 का दिन

आज सोच में नयापन रहेगा. कार्यक्षेत्र में बदलाव की इच्छा होगी, लेकिन हर कोई सहमत नहीं होगा. परिवार आपकी सोच को समझेगा. प्रेम जीवन में स्वतंत्रता की भावना रहेगी. आर्थिक मामलों में सतर्क रहें. खर्च अचानक बढ़ सकता है. सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे.

उपाय: नीले वस्त्र धारण करें.

मीन राशि वालों के लिए 12 फरवरी 2026 का दिन

भावनाएं और कल्पनाएं प्रबल रहेंगी. कार्यक्षेत्र में रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. परिवार के साथ समय बिताने से मन शांत रहेगा. प्रेम जीवन में गहराई आएगी. खर्च पर नियंत्रण रखें.

उपाय: चंद्र मंत्र का स्मरण करें.

