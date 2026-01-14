Aaj Ka Rashifal 15 January 2026: वाहन सावधानी से चलाएं कन्या के जातक, तुला वालों का बढ़ेगा आत्मविश्वास! पढ़ें पूरा राशिफल

Advertisement
आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 12 जनवरी 2026: आइए आज का राशिफल के इस कड़ी में जानें कि आज 15 जनवरी 2026 गुरुवार का दिन किनके लिए शुभ और किसके लिए अशुभ हो सकता है. पढ़ें पूरा दैनिक राशिफल जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 15, 2026, 06:32 AM IST
आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 15 जनवरी 2026: 15 जनवरी 2026, गुरुवार यानी आज चंद्रमा का पूरा दिन वृश्चिक राशि में संचरण हो रहा है. सूर्य इस समय मकर राशि में है. आज का दिन कई राशि के जातकों के लिए शुभ हो सकता है और कइयों के लिए दिन सामान्य रह सकता है. आइए 15 जनवरी 2026 गुरुवार का दैनिक राशिफल विस्तार से जानें. 

15 जनवरी 2026 का राशिफल

मेष राशि वालों के लिए 15 जनवरी 2026 का दिन
आज मन कुछ उदास रह सकता है तथा कार्यों में रुकावटें आने की संभावना है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें. सट्टा या जोखिम वाले निवेश से लाभ मिल सकता है, परंतु विवेक आवश्यक है. जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद के कारण वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है. प्रेम संबंधों के लिए दिन अनुकूल नहीं है. बांई टांग में दर्द या थकान की शिकायत हो सकती है. वाणी पर संयम रखें, अन्यथा अनावश्यक विवाद या समस्या उत्पन्न हो सकती है.

वृषभ राशि वालों के लिए 15 जनवरी 2026 का दिन
अविवाहित जातकों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं. प्रेमी-प्रेमिका से मिलने का अवसर प्राप्त होगा. व्यापारियों को नए साझेदार या लाभकारी प्रस्ताव मिल सकते हैं. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में शुभ परिणाम मिलने के संकेत हैं. जीवनसाथी से संबंध मधुर रहेंगे. ससुराल पक्ष से धन लाभ या आर्थिक सहयोग संभव है. संतान अधिक साहसी और आत्मविश्वासी बनेगी. विद्यार्थियों को श्रेष्ठ परिणाम हेतु अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें.

मिथुन राशि वालों के लिए 15 जनवरी 2026 का दिन
आज स्वास्थ्य कुछ कमजोर रह सकता है. छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है. अपने मन की बात या कार्य योजनाएं दूसरों से साझा न करें, धोखे की आशंका है. यथासंभव उधार लेने से बचें, लौटाने में कठिनाई हो सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं में संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी. अनावश्यक वाद-विवाद से बचें, विरोधी सक्रिय रह सकते हैं.

कर्क राशि वालों के लिए 15 जनवरी 2026 का दिन
विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी. प्रेम संबंधों के लिए दिन सौभाग्यदायक रहेगा. व्यापारी अपने व्यवसाय को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा. सट्टा निवेश के लिए दिन अनुकूल है. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और स्वयं को ऊर्जावान अनुभव करेंगे.

सिंह राशि वालों के लिए 15 जनवरी 2026 का दिन
माता का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा. संपत्ति खरीदने के लिए दिन शुभ है. आज ए.सी., फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद शुभ रहेगी. सिनेमा, पिकनिक या मनोरंजन का कार्यक्रम बन सकता है. खर्चों में वृद्धि होगी. जीवनसाथी से संबंध अत्यंत मधुर रहेंगे. गृह सज्जा या निर्माण संबंधी कार्य संभव है. सामाजिक या पारिवारिक उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं.

कन्या राशि वालों के लिए 15 जनवरी 2026 का दिन
लक्ष्य प्राप्ति के लिए आज विशेष परिश्रम करना पड़ेगा. नया मित्र बन सकता है और पड़ोसियों से संबंध सुधरेंगे. किसी निकट संबंधी के यहां उत्सव में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा. वाहन सावधानी से चलाएं, दुर्घटना की आशंका है. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और बाहरी भोजन से बचें. किसी पुराने मित्र से अचानक संपर्क या भेंट हो सकती है.

तुला राशि वालों के लिए 15 जनवरी 2026 का दिन
आज संघर्ष और परिश्रम का दिन है, जिससे मानसिक तनाव और थकान रह सकती है. छोटे भाई-बहनों का सहयोग आत्मविश्वास बढ़ाएगा. आप साहस के साथ कोई निर्णय लेंगे और उसकी सफलता के लिए मेहनत करेंगे. धैर्य बनाए रखें. धन लाभ कठिन परिश्रम से होगा. जीवनसाथी से संबंध मधुर रहेंगे. संतान शिक्षा या अन्य क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त करेगी.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 15 जनवरी 2026 का दिन
आज परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा या आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे. आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी. परिवारजन आपसे प्रसन्न रहेंगे. आपकी वाणी लोगों को प्रभावित करेगी. खरीद-फरोख्त की योजना स्थगित होकर घर पर ही समय व्यतीत होगा. दाहिनी आंख में हल्की परेशानी हो सकती है. विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के योग हैं. पारिवारिक कार्यों में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

धनु राशि वालों के लिए 15 जनवरी 2026 का दिन
आज का दिन अपव्यय और मन की उदासी को दर्शा रहा है. कई क्षेत्रों में अपेक्षा के अनुरूप परिणाम न मिलने से निराशा हो सकती है. धैर्य बनाए रखें. मानसिक शांति हेतु चंद्रमा के मंत्र ऊँ श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः का जप लाभकारी रहेगा. यात्रा में सावधानी बरतें. प्रेमी-प्रेमिका के लिए आज एक-दूसरे का साथ पाने का शुभ योग है.

मकर राशि वालों के लिए 15 जनवरी 2026 का दिन
निवेश के लिए आज का दिन विशेष शुभ है. आज किया गया निवेश भविष्य में सहायक सिद्ध हो सकता है. आपकी वाणी मधुर रहेगी और लोग आपसे प्रभावित होंगे. अचानक मेहमानों का आगमन संभव है, उनका आदर-सत्कार करें और आशीर्वाद प्राप्त करें. अत्यधिक परिश्रम से बचें.
स्वास्थ्य- स्वास्थ्य पूरी तरह अनुकूल नहीं दिखता.

कुंभ राशि वालों के लिए 15 जनवरी 2026 का दिन
आज सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ दिन सिद्ध हो सकता है. समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. व्यापारियों को अनेक लाभकारी अवसर प्राप्त होंगे. सट्टा निवेश के लिए समय अनुकूल है. आत्मनिर्भरता बढ़ेगी. कुल मिलाकर दिन अत्यंत प्रसन्नतादायक रहेगा. महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेना हितकर रहेगा.

मीन राशि वालों के लिए 15 जनवरी 2026 का दिन
आप किसी धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधि में भाग लेंगे. संतान का सहयोग मन को प्रसन्नता देगा और उनकी पढ़ाई संतोषजनक रहेगी. प्रेम संबंधों के लिए दिन सौभाग्यशाली है. जीवनसाथी के प्रति लगाव और सामंजस्य बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. व्यापारियों के लिए नया व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए आज का दिन उत्तम है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
