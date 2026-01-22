Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 22 January 2026: मेष वालों के प्रेम संबंध में होगा सुधार, आज विवाद से बचें कर्क के जातक! पढ़ें पूरा राशिफल

Aaj Ka Rashifal 22 January 2026: मेष वालों के प्रेम संबंध में होगा सुधार, आज विवाद से बचें कर्क के जातक! पढ़ें पूरा राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 22 जनवरी 2026: आज का राशिफल के इस कड़ी में आइए जानें आज का दिन यानी गुरुवार, 22 जनवरी 2026 शुभ होगा या दिन का जातकों पर अशुभ प्रभाव होगा? पढ़ें पूरा दैनिक राशिफल जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 22, 2026, 06:38 AM IST
Aaj ka Rashifal
Aaj ka Rashifal

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 22 जनवरी 2026: 22 जनवरी 2026, गुरुवार यानी आज चंद्रमा का पूरा दिन कुंभ राशि में संचरण हो रहा है. सूर्य भी इस समय मकर राशि गोचररत है. आज का दिन कई राशि के जातकों के लिए शु फलदायी सिद्ध हो सकता है. कई लोगों के लिए दिन बहुत सामान्य रह सकता है. आइए जानें 22 जनवरी 2026, दिन गुरुवार का दैनिक राशिफल क्या बताता है.

22 जनवरी 2026 का राशिफल
मेष राशि वालों के लिए 22 जनवरी 2026 का दिन
आज आय और व्यय संतुलित रहेंगे. व्यापार और वित्तीय मामले सामान्य रहेंगे. प्रेम संबंध में सुधार होगा. लंबी यात्रा स्थगित करने की सलाह है. विद्यार्थी सहपाठियों से अध्ययन में सहायता प्राप्त करेंगे. घर खरीदने की योजना फिलहाल टालें.

वृष राशि वालों के लिए 22 जनवरी 2026 का दिन
कार्य क्षेत्र में सुधार होगा और चिंताओं से राहत मिलेगी. पिता के स्वास्थ्य में सुधार के योग हैं. प्रभावशाली लोगों से सहयोग प्राप्त होगा. माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. विद्यार्थी अध्ययन में एकाग्र रहेंगे. जीवनसाथी के नाम पर संपत्ति लाभ के योग हैं. कार्य में व्यस्त रहेंगे और दांपत्य जीवन में रोमांस का अनुभव करेंगे.

मिथुन राशि वालों के लिए 22 जनवरी 2026 का दिन
आज आपकी आय अपेक्षा से अधिक हो सकती है. भाग्य आपका साथ देगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में सावधानी आवश्यक है, अन्यथा भविष्य में कड़वाहट बढ़ सकती है. संतान से शुभ समाचार या सम्मान प्राप्ति के योग हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक परेशानी संभव है.

कर्क राशि वालों के लिए 22 जनवरी 2026 का दिन
वाहन चलाते समय और सड़क पर सतर्क रहें. निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है. जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखें. अनावश्यक तनाव और विवाद से बचें. किसी अप्रिय समाचार से निराशा हो सकती है. प्रेम संबंधों के लिए दिन सामान्य रहेगा.

सिंह राशि वालों के लिए 22 जनवरी 2026 का दिन
आज जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा और दिन रूमानी भाव से भरा रहेगा. पढ़ाई के लिए दिन अनुकूल है. व्यापारियों को नए साझेदार के साथ उन्नति मिलने की संभावना है. जमा पूंजी बढ़ाने का समय श्रेष्ठ है. सट्टे पर निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. खान-पान में सावधानी रखें और नियमित व्यायाम करें. महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखें.

कन्या राशि वालों के लिए 22 जनवरी 2026 का दिन
विद्यार्थियों को अध्ययन में सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा लोग आत्मविश्वास के साथ कार्य करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और दिन उत्साहपूर्ण रहेगा. सामाजिक या पारिवारिक समारोह में भाग लेने का अवसर मिलेगा. व्यापारी व्यापार विस्तार के लिए लंबी यात्रा कर सकते हैं. खिलाड़ियों को खेल में सम्मान या पदक मिलने के अवसर हैं.

तुला राशि वालों के लिए 22 जनवरी 2026 का दिन
आज विद्या और अध्ययन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी. नौकरीपेशा जातक आत्मविश्वास के साथ कार्य करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा. पारिवारिक या सामाजिक उत्सव में भाग लेने का अवसर बनेगा. व्यापारी लंबी यात्रा कर सकते हैं और व्यापार में उन्नति के योग हैं. खिलाड़ी अपने श्रेष्ठतम प्रदर्शन के कारण सम्मान प्राप्त करेंगे.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 22 जनवरी 2026 का दिन
आज तनाव और समस्याओं से राहत मिलेगी. परिवार और मित्रों के साथ समय आनंदपूर्ण रहेगा. सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलेगा. नया वाहन खरीदने या माता-पिता से धन प्राप्ति के योग हैं. माता के साथ संबंध शुभ रहेंगे. जमा पूंजी बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है.

धनु राशि वालों के लिए 22 जनवरी 2026 का दिन
आज थकान और आलस्य रह सकता है, लेकिन आत्मविश्वास बढ़ेगा. कठिन निर्णय आपको मेहनत करने पर मजबूर करेंगे. धन कठिन परिश्रम से प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. संतान से शुभ समाचार मिलने की संभावना है. विद्यार्थी अपने उद्देश्यों में सफल होंगे.

मकर राशि वालों के लिए 22 जनवरी 2026 का दिन
आज आप जोश और हिम्मत से असाधारण कार्य करेंगे. छोटी यात्राओं के योग हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें. वाहन खरीदने की योजना फिलहाल स्थगित करें. जीवनसाथी के साथ संबंध किसी विवाद के कारण तनावग्रस्त हो सकते हैं.

कुम्भ राशि वालों के लिए 22 जनवरी 2026 का दिन
आज सप्ताह का श्रेष्ठ दिन है. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. व्यापारियों को लाभ मिलने की संभावना है. सट्टे में निवेश के लिए दिन शुभ है. आत्मनिर्भरता बढ़ेगी. कुल मिलाकर दिन प्रसन्नतादायक रहेगा. महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें.

मीन राशि वालों के लिए 22 जनवरी 2026 का दिन
आज व्यय आय से अधिक रहेगा. अनावश्यक खर्चों से बचें, अन्यथा आर्थिक संकट हो सकता है. छोटे भाई-बहनों से नुकसान का भय है. जीवनसाथी के साथ मतभेद की संभावना है, संयम बनाए रखें. स्वास्थ्य और निवेश कार्य के लिए दिन अनुकूल नहीं है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

