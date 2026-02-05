Advertisement
Aaj Ka Rashifal 5 February 2026: सिंह वालों का प्रेम जीवन होगा रोमांचक, मीन के जातकों को रखना होगा धैर्य! पढ़ें पूरा राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 5 फरवरी 2026: आज का राशिफल की कड़ी में हम जानेंगे कि बुधवार, 5 फरवरी 2026 का दिन किन राशि के जातकों के लिए अति शुभ व सकारात्मक रहने वाला है और किन जातकों के लिए दिन का सामान्य फल देगा. आज का पूरा दैनिक राशिफल यहां पढ़िए.

Dr. Arun Bansal|Last Updated: Feb 05, 2026, 05:30 AM IST
Aaj ka Rashifal
आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 5 फरवरी 2026: 5 फरवरी 2026, दिन गुरुवार यानी आज चंद्रमा का कन्या राशि में पूरा दिन रात संचरण होने वाला है. सूर्य इस समय मकर राशि गोचर कर रहे हैं. कुछ राशि वालों के लिए दिन शुभ व अशुभ फलदायी हो सकता है. आइए जानें आज यानी 5 फरवरी 2026, दिन गुरुवार का दैनिक राशिफल क्या कहता है.

5 फरवरी 2026 का राशिफल
मेष राशि वालों के लिए 5 फरवरी 2026 का दिन
आज कार्यस्थल पर नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो सकती है. योजना और समय प्रबंधन पर ध्यान दें, तभी सफलता मिलेगी. प्रेम जीवन में साथी की भावनाओं को समझना लाभदायक रहेगा. धन के मामलों में सोच-समझकर निवेश करें. प्रतियोगी परीक्षा या कार्य में नियमित प्रयास सफलता दिलाएंगे. छोटी यात्रा सुखद रहेगी. परिवार और समाज में सहयोग बढ़ाने का प्रयास करें. संतान की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर नजर रखें.

वृष राशि वालों के लिए 5 फरवरी 2026 का दिन
आज अनुभवी सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारियां सफलता और मान दिलाएंगी. प्रेम जीवन में मधुर संवाद संबंधों को मजबूत करेगा. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. व्यवसाय और परीक्षा में रणनीति और मेहनत लाभकारी सिद्ध होंगे. यात्रा में सतर्क रहें. परिवार और समाज में मेलजोल बनाए रखें. बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें.

मिथुन राशि वालों के लिए 5 फरवरी 2026 का दिन
कार्यालय में किसी महत्वपूर्ण निर्णय का समय है. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें. प्रेम जीवन रोमांचक बनेगा, साथी के विचारों का सम्मान जरूरी है. धन संतुलित रहेगा. व्यवसाय और परीक्षा में अनुशासन और लगातार प्रयास लाभ देंगे. यात्रा सुखद और लाभकारी रहेगी. परिवार में संवाद और सहयोग बनाए रखें. संतान की गतिविधियों पर नजर डालें.

कर्क राशि वालों के लिए 5 फरवरी 2026 का दिन
कार्यक्षेत्र में चुनौतीपूर्ण काम मिल सकते हैं, पर संयम और धैर्य से सफलता निश्चित है. प्रेम जीवन मधुर और संतुलित रहेगा. धन की स्थिति सामान्य रहेगी. व्यवसाय और परीक्षा में समय प्रबंधन लाभ देगा. यात्रा सुखद और लाभकारी होगी. परिवार और समाज में सहयोग बढ़ेगा. संतान की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

सिंह राशि वालों के लिए 5 फरवरी 2026 का दिन
आज कार्यालय में आपकी मेहनत की सराहना होगी. नए प्रोजेक्ट से मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. प्रेम जीवन रोमांचक और मधुर रहेगा. धन संतुलित रहेगा. व्यवसाय और परीक्षा में योजना और अनुशासन लाभ देंगे. यात्रा सुखद और लाभकारी होगी. परिवार में संवाद बनाए रखें. संतान की गतिविधियों में मार्गदर्शन जरूरी रहेगा.

कन्या राशि वालों के लिए 5 फरवरी 2026 का दिन
कार्यस्थल पर आज सक्रियता और अनुभव से सफलता मिलेगी. प्रेम जीवन मधुर और संतुलित रहेगा. धन सामान्य रहेगा. व्यवसाय और प्रतियोगिता में अनुशासन और मेहनत लाभकारी सिद्ध होंगे. यात्रा लाभ और अनुभव देगी. परिवार और समाज में सहयोग बनाए रखें. संतान की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

तुला राशि वालों के लिए 5 फरवरी 2026 का दिन
आज कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, पर संयम और धैर्य बनाए रखें. प्रेम जीवन मधुर और स्थिर रहेगा. धन संतुलित रहेगा. व्यवसाय और परीक्षा में योजना और सतत प्रयास लाभ देंगे. यात्रा सुखद और लाभकारी होगी. परिवार और समाज में सहयोग बढ़ाएं. बच्चों की पढ़ाई और गतिविधियों पर ध्यान दें.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 5 फरवरी 2026 का दिन
आज अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने का दिन है. कार्यक्षेत्र में विरोध या प्रतिस्पर्धा का सामना हो सकता है, लेकिन आप रणनीति से स्थिति संभाल लेंगे. प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. आर्थिक मामलों में लेन-देन में स्पष्टता जरूरी है. व्यवसाय या परीक्षा में एकाग्रता सफलता दिलाएगी. परिवार में आपकी बातों का असर दिखेगा. संतान के निर्णयों में आपका समर्थन आवश्यक रहेगा.

धनु राशि वालों के लिए 5 फरवरी 2026 का दिन
कार्यस्थल पर सक्रियता से कामों में प्रगति होगी. प्रेम जीवन स्थिर और मधुर रहेगा. धन सामान्य रहेगा. व्यवसाय और परीक्षा में योजना और अनुशासन लाभकारी होंगे. यात्रा सुखद और लाभकारी रहेगी. परिवार और समाज में सहयोग बनाए रखें. संतान की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

मकर राशि वालों के लिए 5 फरवरी 2026 का दिन
आज संयम और अनुभव से कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. प्रेम जीवन मधुर और स्थिर रहेगा. धन संतुलित रहेगा. व्यवसाय और परीक्षा में अनुशासन और मेहनत लाभकारी सिद्ध होंगे. यात्रा लाभ और अनुभव देगी. परिवार और समाज में सहयोग बनाए रखें. संतान की गतिविधियों में मार्गदर्शन जरूरी रहेगा.

कुंभ राशि वालों के लिए 5 फरवरी 2026 का दिन
कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, पर सावधानी और धैर्य आवश्यक है. प्रेम जीवन मधुर और संतुलित रहेगा. धन सामान्य रहेगा. व्यवसाय और परीक्षा में योजना और अनुशासन लाभ देंगे. यात्रा सुखद और लाभकारी होगी. परिवार और समाज में सहयोग बनाए रखें. संतान की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

मीन राशि वालों के लिए 5 फरवरी 2026 का दिन
कार्यक्षेत्र में सक्रियता और मेहनत का प्रतिफल मिलेगा. प्रेम जीवन मधुर और स्थिर रहेगा. धन अनुकूल रहेगा. व्यवसाय और परीक्षा में अनुशासन और धैर्य लाभकारी सिद्ध होंगे. यात्रा सुखद और लाभकारी रहेगी. परिवार और समाज में सहयोग बनाए रखें. संतान की पढ़ाई और गतिविधियों में मार्गदर्शन लाभकारी रहेगा.

