Aaj Ka Rashifal 29 October 2025: मिथुन राशि वालों को तंग करेगा तनाव, तुला को होगा धन लाभ, पढ़ें आज का राशिफल

आज का राशिफल 29 अक्‍टूबर 2025: आज मेष राशि वालों की जिम्‍मदारियां बढ़ेंगी. वहीं तुला राशि के जातकों को धन लाभ होने के योग बन रहे हैं. मकर राशि वालों को बढ़ा हुआ आत्‍मविश्‍वास काम पूरे करने में मदद करेगा. जानिए सभी 12 राशियों को आज का राशिफल.

मेष राशि

चंद्रमा आज मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे कार्यस्थल पर अनुशासन और जिम्मेदारी बढ़ेगी. सूर्य तुला में होने से साझेदारी में सफलता मिलेगी. मंगल और बुध वृश्चिक में होने से आत्मविश्वास और कार्य में गहराई बढ़ेगी. पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और जीवनसाथी के सहयोग से कार्य पूर्ण होंगे.

अतिरिक्त सुझाव: आज अपने मित्रों और सहयोगियों से संवाद लाभकारी रहेगा. निवेश और आर्थिक फैसले सोच-समझकर करें. रचनात्मक या कला से जुड़े काम में सफलता प्राप्त होगी.

वृषभ राशि

मकर में गोचर करता चंद्रमा भाग्य को मजबूत करेगा. सूर्य तुला में होने से कार्यक्षेत्र में लाभ मिलेगा. गुरु कर्क में होने से पारिवारिक सौहार्द बढ़ेगा. हालांकि बुध-मंगल वृश्चिक में होने से जीवनसाथी के साथ मतभेद संभव हैं. संतान से शुभ समाचार मिल सकता है.

अतिरिक्त सुझाव: आज स्वास्थ्य और खान-पान पर विशेष ध्यान दें. पारिवारिक और सामाजिक मामलों में संयम बनाएं रखें. यात्रा या बड़े निवेश में सोच-समझकर कदम उठाएं.

मिथुन राशि

चंद्रमा मकर में गोचर कर रहे हैं, जो मानसिक तनाव बढ़ा सकते हैं. सूर्य तुला में प्रेम जीवन में संतुलन लाने की सलाह देता है. बुध और मंगल वृश्चिक में होने से स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर सतर्कता की मांग करेंगे. निवेश से बचें, वाणी पर नियंत्रण रखें.

अतिरिक्त सुझाव: मित्रों और सहकर्मियों के साथ सहयोग से लाभ मिलेगा. अध्ययन और ज्ञानार्जन में समय लगाना फायदेमंद होगा. शाम के समय ध्यान और योग से मानसिक शांति बढ़ेगी.

कर्क राशि

चंद्रमा का मकर राशि में गोचर आपके सप्तम भाव को सक्रिय कर रहा है - जीवनसाथी से तालमेल बढ़ेगा. बुध और मंगल वृश्चिक में होने से प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा. सूर्य तुला में माता-पिता से संबंधों में सुधार लाएगा. व्यापारियों को साझेदारी में लाभ होगा.

अतिरिक्त सुझाव: आज वित्तीय मामलों में सतर्क रहें. पारिवारिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने से मन प्रसन्न रहेगा. मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

सिंह राशि

मकर में चंद्रमा का गोचर कार्यक्षेत्र में सुधार और आत्मविश्वास देगा. सूर्य तुला में होने से संचार और संपर्क से लाभ होगा. बुध-मंगल वृश्चिक में - घरेलू मामलों में कुछ तनाव संभव है. विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी और ऊर्जा बनी रहेगी.

अतिरिक्त सुझाव: आज नए प्रोजेक्ट और योजनाओं में भागीदारी लाभकारी रहेगी. मित्रों और परिवार के साथ समय बिताना मन को आनंद देगा. छोटे निवेश और आर्थिक फैसले सोच-समझकर करें.

कन्या राशि

मकर में चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में - शिक्षा, संतान और रचनात्मकता में लाभ देगा. बुध और मंगल वृश्चिक में होने से मानसिक बल बढ़ेगा. सूर्य तुला में आर्थिक मामलों में स्थिरता देगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक संतुलन आवश्यक रहेगा.

अतिरिक्त सुझाव: आज ध्यान, योग या प्रार्थना से मानसिक संतुलन बनाए रखें. पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में सहयोग लाभकारी रहेगा. स्वास्थ्य और खान-पान पर ध्यान दें.

तुला राशि

सूर्य आपकी राशि में चमक बिखेर रहे हैं. आत्मविश्वास और आकर्षण दोनों में वृद्धि होगी. चंद्रमा मकर में होने से परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. मंगल और बुध वृश्चिक में धन लाभ देंगे. नया वाहन खरीदने या घर से जुड़ा निर्णय संभव है.

अतिरिक्त सुझाव: आज यात्रा और सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने से लाभ होगा. नए निवेश या साझेदारी में सोच-समझकर कदम उठाएं. शाम के समय विश्राम और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त करें.

वृश्चिक राशि

आपकी राशि में मंगल और बुध का संयोग ऊर्जा और आत्मबल देगा. चंद्रमा मकर में गोचर कर रहे हैं - जिससे संचार व यात्रा के अवसर मिलेंगे. शनि मीन में प्रेम जीवन में स्थिरता लाएगा. कठिन निर्णयों में सफलता मिलेगी.

अतिरिक्त सुझाव: आज स्वास्थ्य और खान-पान पर ध्यान दें. मित्रों और परिवार के साथ सहयोग लाभकारी रहेगा. नए प्रोजेक्ट या योजना में भागीदारी से मनोबल बढ़ेगा.

धनु राशि

मकर में चंद्रमा का गोचर आर्थिक मामलों को प्रभावित करेगा. बुध और मंगल वृश्चिक में होने से गोपनीय योजनाओं में सक्रिय रहेंगे. सूर्य तुला में सामाजिक जीवन को सक्रिय बनाएगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और विवादों से बचें.

अतिरिक्त सुझाव: आज निवेश और साझेदारी के मामलों में सावधानी रखें. परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना मन को प्रसन्न करेगा. अध्ययन और ज्ञानार्जन में समय लगाना लाभकारी रहेगा.

मकर राशि

आपकी राशि में चंद्रमा का गोचर आत्मविश्वास बढ़ाएगा. मंगल और बुध वृश्चिक में लाभ भाव को सशक्त बना रहे हैं. सूर्य तुला में - कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ा रहा है. यह दिन सार्वजनिक मान-सम्मान का है. सभी कार्य योजनाबद्ध ढंग से करें.

अतिरिक्त सुझाव: आज पुराने मित्रों और सहकर्मियों से संवाद लाभकारी रहेगा. स्वास्थ्य और खान-पान पर ध्यान दें. आध्यात्मिक या ध्यान संबंधी गतिविधियों में समय बिताएं.

कुंभ राशि

मकर में चंद्रमा का गोचर मानसिक अस्थिरता ला सकता है. सूर्य तुला में भाग्य को प्रबल बना रहा है. मंगल और बुध वृश्चिक में होने से करियर में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी. व्यर्थ के विवादों से बचें.

अतिरिक्त सुझाव: आज नई योजनाओं और कार्यों में भागीदारी लाभकारी रहेगी. मित्रों और सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए ध्यान और योग करें.

मीन राशि

मकर में चंद्रमा का गोचर मित्रों और लाभ से जुड़ी योजनाओं में सफलता देगा. मंगल और बुध वृश्चिक में यात्रा और अध्ययन से लाभ दिलाएंगे. सूर्य तुला में वित्तीय सुधार की दिशा में अवसर लाएगा. प्रेम संबंधों में सुधार होगा.

अतिरिक्त सुझाव: आज व्यापार और साझेदारी में सोच-समझकर कदम उठाएं. परिवार और मित्रों के साथ संवाद मन को प्रसन्न करेगा. दिन का अंत आराम और ध्यान से करें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)