Advertisement
trendingNow13096436
Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 4 February 2026: कन्या वालों का प्रेम जीवन होगा मधुर, धनु के जातक पाएंगे सफलता! पढ़ें पूरा राशिफल

Aaj Ka Rashifal 4 February 2026: कन्या वालों का प्रेम जीवन होगा मधुर, धनु के जातक पाएंगे सफलता! पढ़ें पूरा राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 4 फरवरी 2026: आज का राशिफल के इस कड़ी में जानेंगे कि बुधवार, 4 फरवरी 2026 का दिन किन जातकों के लिए अति शुभ होगा और किनके लिए दिन का सामान्य रह सकता है. आइए पढ़ें आज का पूरा दैनिक राशिफल जानें.

Written By  Dr. Arun Bansal|Last Updated: Feb 04, 2026, 12:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj ka Rashifal
Aaj ka Rashifal

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 4 फरवरी 2026: 4 फरवरी 2026, दिन बुधवार यानी आज चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर हो रहा हैं. सूर्य इस समय मकर राशि गोचर कर रहे हैं. आज का दिन कई राशि वालों के लिए शुभ व अशुभ फलदायी हो सकती है. आइए जानें 4 फरवरी 2026, दिन बुधवार का दैनिक राशिफल जानें.

4 फरवरी 2026 का राशिफल
मेष राशि वालों के लिए 4 फरवरी 2026 का दिन
आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, पर धैर्य और सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी रहेगा. प्रेम जीवन में साथी के साथ संवाद से संबंध मजबूत होंगे. धन संबंधी मामलों में अनावश्यक खर्च से बचें. प्रतियोगी परीक्षा में अभ्यास और ध्यान लाभ देगी. यात्रा के दौरान सुरक्षा पर ध्यान रखें. परिवार और समाज में सहयोग बनाए रखें. बच्चों के शैक्षिक कार्यों में मार्गदर्शन लाभकारी रहेगा.

वृष राशि वालों के लिए 4 फरवरी 2026 का दिन
कार्यक्षेत्र में आज संगठनात्मक कौशल का महत्व रहेगा. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना लाभदायक होगा. प्रेम जीवन मधुर रहेगा, साथी की भावनाओं को समझें. धन की स्थिति संतुलित रहेगी. व्यवसाय और प्रतियोगी परीक्षा में समय प्रबंधन लाभ देगा. यात्रा सुखद और लाभकारी रहेगी. परिवार में बुजुर्गों का आशीर्वाद मन को प्रसन्न करेगा. बच्चों की गतिविधियों में ध्यान आवश्यक है.

Add Zee News as a Preferred Source

मिथुन राशि वालों के लिए 4 फरवरी 2026 का दिन
आज कार्यालय में नए अवसर प्राप्त होंगे, पर जल्दबाजी से बचें. प्रेम जीवन रोमांचक रहेगा, संवाद में संयम रखें. धन की स्थिति सामान्य रहेगी. प्रतियोगी परीक्षा और व्यवसाय में योजना और मेहनत लाभदायक सिद्ध होगी. यात्रा सुरक्षित और सुखद रहेगी. परिवार और समाज में सहयोग बढ़ेगा. बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

कर्क राशि वालों के लिए 4 फरवरी 2026 का दिन
कार्यक्षेत्र में आज चुनौतियां मिल सकती हैं, पर प्रयास सफल रहेंगे. प्रेम जीवन में मधुर संवाद संबंध मजबूत करेगा. धन की स्थिति सामान्य रहेगी. व्यवसाय और प्रतियोगी परीक्षा में अनुशासन और धैर्य लाभकारी सिद्ध होंगे. यात्रा लाभ और अनुभव दोनों देगी. परिवार और समाज में सहयोग बनाए रखें. बच्चों की पढ़ाई और गतिविधियों पर ध्यान दें.

सिंह राशि वालों के लिए 4 फरवरी 2026 का दिन
आज कार्यक्षेत्र में प्रयास और कौशल मान और प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे. प्रेम जीवन रोमांचक रहेगा, साथी की भावनाओं को समझें. धन की स्थिति स्थिर रहेगी. व्यवसाय और प्रतियोगी परीक्षा में योजना और अनुशासन लाभकारी रहेंगे. यात्रा सुखद और लाभकारी रहेगी. परिवार में संवाद और सहयोग से माहौल अच्छा रहेगा. बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान आवश्यक है.

कन्या राशि वालों के लिए 4 फरवरी 2026 का दिन
कार्यस्थल पर आज कठिनाईयाँ मिल सकती हैं, पर मेहनत सफल होगी. प्रेम जीवन मधुर रहेगा. धन की स्थिति संतुलित रहेगी. व्यवसाय और प्रतियोगी परीक्षा में अनुशासन और ध्यान लाभकारी रहेगा. यात्रा लाभ और अनुभव दोनों देगी. परिवार और समाज में सहयोग बढ़ेगा. बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर ध्यान रखें.

तुला राशि वालों के लिए 4 फरवरी 2026 का दिन
कार्यक्षेत्र में आज नई योजनाओं और जिम्मेदारियों से फायदा मिलेगा. प्रेम जीवन संतुलित और मधुर रहेगा. धन संबंधी मामलों में अनुशासन बनाए रखें. व्यवसाय और प्रतियोगी परीक्षा में योजना और मेहनत लाभ देगी. यात्रा सुखद और लाभकारी रहेगी. परिवार में संवाद और सहयोग से माहौल सुखद रहेगा. बच्चों की पढ़ाई और गतिविधियों पर ध्यान दें.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 4 फरवरी 2026 का दिन
आज कार्यक्षेत्र में मेहनत का परिणाम मिलेगा. प्रेम जीवन मधुर रहेगा, संवाद बनाए रखें. धन की स्थिति सामान्य रहेगी. व्यवसाय और प्रतियोगी परीक्षा में अनुशासन और धैर्य लाभकारी सिद्ध होंगे. यात्रा सुरक्षित और लाभकारी रहेगी. परिवार और समाज में सहयोग बढ़ेगा. बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

धनु राशि वालों के लिए 4 फरवरी 2026 का दिन
कार्यक्षेत्र में आज जिम्मेदारियों का दबाव रहेगा, पर संयम से सफलता मिलेगी. प्रेम जीवन मधुर और स्थिर रहेगा. धन की स्थिति संतुलित रहेगी. व्यवसाय और प्रतियोगी परीक्षा में अनुशासन और मेहनत लाभकारी सिद्ध होंगे. यात्रा सुखद और लाभकारी रहेगी. परिवार और समाज में सहयोग बनाए रखें. बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें.

मकर राशि वालों के लिए 4 फरवरी 2026 का दिन
आज कार्यस्थल पर स्थिरता और संयम से लाभ मिलेगा. प्रेम जीवन मधुर रहेगा. धन की स्थिति सामान्य रहेगी. व्यवसाय और प्रतियोगी परीक्षा में योजना और अनुशासन लाभदायक रहेगा. यात्रा सुरक्षित और लाभकारी रहेगी. परिवार में सहयोग और संवाद बनाए रखें. बच्चों की पढ़ाई और गतिविधियों पर ध्यान दें.

कुंभ राशि वालों के लिए 4 फरवरी 2026 का दिन
कार्यक्षेत्र में आज नए अवसर मिलेंगे, पर सावधानी और धैर्य जरूरी है. प्रेम जीवन संतुलित और मधुर रहेगा. धन की स्थिति सामान्य रहेगी. व्यवसाय और प्रतियोगी परीक्षा में अनुशासन और योजना लाभकारी रहेगी. यात्रा लाभ और अनुभव देगी. परिवार और समाज में सहयोग बनाए रखें. बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

मीन राशि वालों के लिए 4 फरवरी 2026 का दिन
आज कार्यक्षेत्र में सक्रियता और मेहनत का परिणाम मिलेगा. प्रेम जीवन मधुर और स्थिर रहेगा. धन की स्थिति अनुकूल रहेगी. व्यवसाय और प्रतियोगी परीक्षा में अनुशासन और धैर्य लाभकारी रहेंगे. यात्रा सुखद और लाभकारी रहेगी. परिवार और समाज में सहयोग बनाए रखें. बच्चों की पढ़ाई और गतिविधियों में मार्गदर्शन लाभकारी रहेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Surya Shani 2026: सूर्य और शनि का द्विद्वादश दृष्टि योग 4 राशि वालों के लिए शुभ, सम्मान और धन प्राप्ति के खुलेंगे रास्ते!

और पढ़ें- 'M' Letter Name Personality: थोड़े संकोची और जिद्दी होते हैं M अक्षर के नाम वाले लोग, पूरी प्लानिंग से करते हैं काम!

और पढ़ें- श्री गणपत्यथर्वशीर्षम् स्तोत्रम् का पाठ कर पाएं गणेश जी की कृपा, मिलेगी समृद्धि और सफलता!

About the Author
author img
Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

TAGS

Rashifal

Trending news

जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
Mumbai News
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
Priyank Kharge
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं, तो उसे लेकर कैसे आ गए राहुल गांधी? कैमरे पर दिखाया
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं, तो उसे लेकर कैसे आ गए राहुल गांधी? कैमरे पर दिखाया
‘गद्दार दोस्त’ vs ‘देश का दुश्मन’! राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू के बीच जुबानी जंग...
Rahul Gandhi
‘गद्दार दोस्त’ vs ‘देश का दुश्मन’! राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू के बीच जुबानी जंग...
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल
Jairam ramesh
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल
₹500 करोड़ के विमान 'अंधेरे' में? मुंबई हादसे ने खोली एडवांस फ्लाइट की पोल!
Mumbai Airport Plane Collision
₹500 करोड़ के विमान 'अंधेरे' में? मुंबई हादसे ने खोली एडवांस फ्लाइट की पोल!
'NCP के मर्जर पर किस हैसियत से फडणवीस दे रहे हैं बयान...', ऐसा क्यों बोले शरद पवार?
Maharashtra news
'NCP के मर्जर पर किस हैसियत से फडणवीस दे रहे हैं बयान...', ऐसा क्यों बोले शरद पवार?
सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं ममता बनर्जी; SIR मामले पर खुद रख सकती हैं दलीलें
CM Mamata Banerjee
सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं ममता बनर्जी; SIR मामले पर खुद रख सकती हैं दलीलें
ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप
Punjab news
ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप
पहले पीएम को माला पहनाई, फिर NCP के प्रफुल पटेल ने शरद पवार को दे दिया झटका
ncp news
पहले पीएम को माला पहनाई, फिर NCP के प्रफुल पटेल ने शरद पवार को दे दिया झटका