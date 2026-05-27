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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Vrishabh Rashifal: वृषभ राशि वालों को मिलेगा रुका हुआ धन, जानिए करियर और सेहत का हाल

Aaj Ka Vrishabh Rashifal: वृषभ राशि वालों को मिलेगा रुका हुआ धन, जानिए करियर और सेहत का हाल

Aaj Ka Vrishabh Rashifal: ज्योतिषी गणना के मुताबिक, ग्रहों की स्थिति वृषभ राशि वालों के लिए खास है. चंद्रमा की तुला राशि में मौजूदगी से निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी. आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा. आज का दिन और किन मामलों के लेकर खास है, आज का राशिफल से जानिए.

Written By  Manish Agarwal |Last Updated: May 27, 2026, 04:06 AM IST
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Aaj Ka Vrishabh Rashifal: वृषभ राशि वालों को मिलेगा रुका हुआ धन, जानिए करियर और सेहत का हाल

Aaj Ka Vrishabh Rashifal: 27 मई का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत खास है.यह दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ रहा है जो अपने आप में अत्यंत पवित्र मानी जाती है. एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन व्रत रखने का विशेष महत्व बताया गया है. इस दिन किए गए धार्मिक कार्य, दान और पूजा पाठ का फल कई गुना अधिक मिलता है. ग्रहों की स्थिति के अनुसार इस दिन चंद्रमा तुला राशि में है जिससे मन तेज और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी. वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति बनी हुई है जो पैसों के मामले, बोलचाल और व्यापार पर सीधा असर डालती है. व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय सोच समझकर आगे बढ़ने का संकेत देता है. 

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातक स्वभाव से स्थिर, व्यावहारिक और धैर्यवान माने जाते हैं.ये लोग अपने जीवन में धीरे धीरे लेकिन मजबूत तरीके से आगे बढ़ते हैं और किसी भी स्थिति में संतुलन बनाए रखने की क्षमता रखते हैं.इस राशि के अंतर्गत कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम तीन चरण, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम दो चरण आते हैं.27 मई को चंद्रमा मेष राशि में स्थित होकर आपके आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और कार्य करने की गति को प्रभावित करेगा.वहीं सूर्य और बुध वृषभ राशि में रहकर आपके व्यक्तित्व, वाणी और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे.आज का दिन सक्रियता और अवसरों को पहचानने का संकेत दे रहा है, लेकिन साथ ही संयम रखना भी जरूरी रहेगा.

सकारात्मक बातें

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा और आप अपने कार्यों को तेजी से पूरा करने में सफल रहेंगे. आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं और किसी रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है. घर परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा और किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी. कामकाज में नए अवसर सामने आ सकते हैं जो भविष्य में लाभदायक साबित होंगे. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा और पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी. सामाजिक जीवन में आपकी पहचान मजबूत होगी और नए लोगों से संपर्क बन सकते हैं जो आगे चलकर मददगार साबित होंगे.

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नकारात्मक बातें

जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय नुकसान दे सकता है इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी होगा. कभी कभी गुस्सा या जिद रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है. खर्चों में अचानक बढ़ोतरी होने से मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. काम का बोझ अधिक होने के कारण थकान महसूस होगी. कुछ स्थितियों में असमंजस की भावना भी रह सकती है जिससे निर्णय लेने में देरी हो सकती है.

करियर

कार्यस्थल पर आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है.वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा लेकिन काम का दबाव भी बढ़ सकता है. व्यापार में नए अवसर मिलेंगे लेकिन किसी भी डील को सोच समझकर आगे बढ़ाना जरूरी रहेगा. फाइनेंस, बैंकिंग और मैनेजमेंट क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं और मेहनत का फल प्राप्त होगा.

रिलेशनशिप

रिश्तों में मजबूती आएगी. वैवाहिक जीवन सामान्य और संतुलित रहेगा. परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा और आपसी संबंध मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन थकान, सिरदर्द या मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन लेना लाभदायक रहेगा. पानी का सेवन बढ़ाना जरूरी होगा.

सावधानियां

गुस्से में कोई निर्णय न लें. जल्दबाजी से बचें और हर काम सोच समझकर करें. किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें.

शुभ रंग

सफेद, हल्का नीला

शुभ अंक

3, 7

उपाय

शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें और जरूरतमंद व्यक्ति को चावल का दान करें.

यह भी पढ़ें: कुंडली का कमजोर बुध देता है वाणी दोष, व्यापार में नुकसान और मति भ्रम, ये ऐस्ट्रो उपाय देंगे राहत

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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