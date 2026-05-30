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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka vrishchik Rashifal: वृश्चिक राशि वाले बिजनेस में ना लें बड़ा रिस्क, इस काम होगा फायदा

Aaj Ka vrishchik Rashifal: वृश्चिक राशि वाले बिजनेस में ना लें बड़ा रिस्क, इस काम होगा फायदा

Aaj Ka vrishchik Rashifal: आज वृश्चिक राशि के जातकों को पैसों का लेन-देन बहुत संभलकर करना होगा. पेट दर्द या एसिडिटी की समस्या परेशान कर सकती है. वाहन चलाते वक्त बेहद सावधान रहना होगा. आगे जानिए आज का पूरा राशिफल. 

 

Written By  Manish Agarwal |Last Updated: May 30, 2026, 04:36 AM IST
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Aaj Ka vrishchik Rashifal: वृश्चिक राशि वाले बिजनेस में ना लें बड़ा रिस्क, इस काम होगा फायदा

Aaj Ka vrishchik Rashifal: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है. सकारात्मक पक्ष की बात करें, तो कोर्ट में चल रहा प्रॉपर्टी का विवाद सुलझ सकता है. किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी, जिससे मन प्रसन्न होगा. जबकि, नकारात्मक पक्ष यह संकेत दे रहा है कि अनचाहा खर्च बढ़ने से तनाव होगा. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. लव लाइफ में थोड़ा उतार-चढ़ाव रह सकता है. आज पार्टनर के किसी बात को दिल से ना लगाएं. आगे आज का राशिफल विस्तार से जानिए.

वृश्चिक राशि

इस राशि के लोग थोड़े रहस्यमयी, अंदर से मजबूत, जिद्दी और अपनी धुन के पक्के होते हैं. इस राशि में विशाखा नक्षत्र का आखिरी चरण, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र आते हैं. आज का दिन आपके लिए अपनी जिद को सही दिशा में लगाने का है. आज सुबह से ही मन में एक अजीब सी छटपटाहट रहेगी, मानो कुछ बड़ा करना है. लेकिन ध्यान रखें, गुस्से में आकर किसी को खरी-खोटी सुनाने की आदत आज आपके बनते हुए काम बिगाड़ सकती है. लोग आपकी पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हैं, इस पर ध्यान देने के बजाय अपने लक्ष्य पर टिके रहें.

सकारात्मक बातें: आज आपको अपनी किसी पुरानी मेहनत का बड़ा फायदा मिल सकता है. अगर कोई जमीन-जायदाद या कोर्ट-कचहरी का मामला अटका हुआ था, तो आज उसमें आपके हक में कोई अच्छी बात सुनने को मिल सकती है. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी बात का लोहा मानेंगे. शाम को किसी पुराने दोस्त से मुलाकात आपकी पुरानी यादें ताजा कर देगी.

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नकारात्मक बातें: आपके मन में जो कभी-कभी दूसरों को लेकर शक या बदले की भावना आ जाती है, आज उस पर लगाम लगाएं. बिना वजह किसी पर अविश्वास करना आपके अपनों को आपसे दूर कर सकता है. दोपहर के बाद कोई अनचाहा खर्च सामने आ सकता है, जिससे थोड़ा तनाव बढ़ेगा. गाड़ी चलाते समय आज बिल्कुल भी जल्दबाजी न दिखाएं.

करियर: कामकाज के लिहाज से दिन ठीक-ठाक है. बिजनेस में आज कोई बड़ा रिस्क लेने से बचें, जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दें. नौकरीपेशा लोगों को आज दफ्तर में किसी राजनीति का हिस्सा बनने से बचना चाहिए, नहीं तो बात आपके ऊपर आ सकती है. पैसों का लेन-देन आज बहुत संभलकर करें.

रिलेशनशिप: जीवनसाथी का सहयोग आज आपके लिए किसी टॉनिक का काम करेगा. जब आप थके-हारे घर लौटेंगे, तो उनका साथ आपको सुकून देगा. लव लाइफ में आज थोड़ा उतार-चढ़ाव रह सकता है. पार्टनर की किसी बात को दिल से लगाने के बजाय हंसकर टाल देना ही समझदारी होगी.

स्वास्थ्य: आज ज्यादा मसालेदार और बाहर का खाना खाने से बचें, पेट में दर्द या गैस की समस्या परेशान कर सकती है. साथ ही, ज्यादा सोचने की वजह से रात को नींद आने में दिक्कत हो सकती है. सोने से पहले थोड़ा हाथ-पैर धोकर शांत मन से सोएं.

सावधानियां

गुस्से में आकर कोई भी बड़ा फैसला या वादा न करें.

अनजान लोगों के साथ अपनी गोपनीय बातें शेयर करने से बचें.

उधार देने और लेने दोनों से आज दूरी बनाकर रखें.

उपाय

बजरंग बाण का पाठ करें या हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं.

शुभ रंग: गहरा लाल

शुभ अंक: 9

यह भी पढ़ें: बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, जानें सभी 12 राशियों पर इसका संभावित और सटीक प्रभाव

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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