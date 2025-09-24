Aankh fadakne ka upay: शगुन शास्‍त्र और वास्‍तु शास्‍त्र में आंख फड़कने के शुभ-अशुभ संकेत बताए गए हैं. कब कौनसी आंख फड़क रही है, इससे निकट भविष्‍य में क्‍या होने वाला है, इसका संकेत मिलता है. महिला और पुरुषों के लिए भी आंख फड़कने के अलग-अलग मतलब होते हैं. यदि आंख फड़कना अशुभ संकेत दे रहा हो तो क्‍या करना चाहिए, यह भी बड़ा सवाल है. जानिए इन सभी के जवाब.

आंख फड़कने के शुभ-अशुभ संकेत

दाईं आंख फड़कने का मतलब : महिलाओं की दाईं आंख फड़कना अशुभ माना जाता है. यदि लड़की की दाईं आंख फड़के तो यह झगड़ा-विवाद होने, अशुभ सूचना मिलने, धन हानि होने या कुछ काम बिगड़ने का इशारा होता है. वहीं पुरुष की दाईं आंख फड़कना शुभ होता है. यह धन लाभ होने और कोई शुभ समाचार मिलने का संकेत है.

बाईं आंख फड़कना: महिलाओं की बाईं आंख फड़कना शुभ होता है, ऐसा होने पर उन्‍हें पैसा मिलने, शुभ समाचार मिलने का संकेत देता है. वहीं पुरुषों के लिए बाईं आंख फड़कना अशुभ होता है. यह झगड़ा, हानि होने, काम बिगड़ने का इशारा है.

दोनों आंखें एक साथ फड़कना: यदि किसी की दोनों आंखें एक साथ फड़कें तो यह किसी पुराने दोस्‍त या नजदीकी से मिलने का संकेत है.

अशुभ संकेत मिलने पर क्‍या करें?

यदि महिला-पुरुष किसी की भी वो आंख फड़के जो अशुभ संकेत देती हो तो बचाव के लिए कुछ उपाय कर लेने चाहिए.

- घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं और भगवान से रक्षा करने की प्रार्थना करें.

- मंत्र जाप करें और सकारात्‍मक सोचें.

- देवी लक्ष्मी की चित्र या प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाकर, खीर का भोग चढ़ाएं.

- हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत अच्‍छा उपाय है. यह सारे डर, भय, संकट से बचाने वाला है.

- किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं. किसी को चावल, दूध या सफेद कपड़े जैसी सफेद चीजों का दान करें.

- तुलसी के पत्ते चबाएं.

आंख फड़कने के वैज्ञानिक कारण



पर्याप्त नींद ना लेने, तनाव, कैफीन और अल्कोहल का अत्‍यधिक सेवन, आंखों की ड्राईनेस, स्‍क्रीन टाइम ज्‍यादा होने आदि के कारण आंख फड़कती है. लिहाजा इन चीजों से बचें. आंखों पर गर्म सेंक या ठंडा सेक करें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)