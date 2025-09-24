आंख का फड़कना दे रहा है अशुभ संकेत तो क्‍या करें? अपशगुन से बचाएंगे ये उपाय
Advertisement
trendingNow12934564
Hindi Newsऐस्ट्रो

आंख का फड़कना दे रहा है अशुभ संकेत तो क्‍या करें? अपशगुन से बचाएंगे ये उपाय

Aankh Fadakna: आंख फड़कना खास संकेत देता है लेकिन कब आंख का फड़कना शुभ है और कब अशुभ, इसके मतलब धर्म-शास्‍त्रों में बताए गए हैं. यदि आंख फड़कने से अशुभ संकेत मिलें तो बचाव के लिए कुछ उपाय जरूर कर लें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 24, 2025, 10:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आंख का फड़कना दे रहा है अशुभ संकेत तो क्‍या करें? अपशगुन से बचाएंगे ये उपाय

Aankh fadakne ka upay: शगुन शास्‍त्र और वास्‍तु शास्‍त्र में आंख फड़कने के शुभ-अशुभ संकेत बताए गए हैं. कब कौनसी आंख फड़क रही है, इससे निकट भविष्‍य में क्‍या होने वाला है, इसका संकेत मिलता है. महिला और पुरुषों के लिए भी आंख फड़कने के अलग-अलग मतलब होते हैं. यदि आंख फड़कना अशुभ संकेत दे रहा हो तो क्‍या करना चाहिए, यह भी बड़ा सवाल है. जानिए इन सभी के जवाब. 

यह भी पढ़ें: ग्रहण का बोझ उतारेगा सूर्य का नक्षत्र गोचर, 27 सितंबर से दमकेगा 4 राशि वालों का भाग्‍य, नोटों से ठसाठस भरेगी जेबें

आंख फड़कने के शुभ-अशुभ संकेत 

Add Zee News as a Preferred Source

दाईं आंख फड़कने का मतलब : महिलाओं की दाईं आंख फड़कना अशुभ माना जाता है. यदि लड़की की दाईं आंख फड़के तो यह झगड़ा-विवाद होने, अशुभ सूचना मिलने, धन हानि होने या कुछ काम बिगड़ने का इशारा होता है. वहीं पुरुष की दाईं आंख फड़कना शुभ होता है. यह धन लाभ होने और कोई शुभ समाचार मिलने का संकेत है. 

बाईं आंख फड़कना: महिलाओं की बाईं आंख फड़कना शुभ होता है, ऐसा होने पर उन्‍हें पैसा मिलने, शुभ समाचार मिलने का संकेत देता है. वहीं पुरुषों के लिए बाईं आंख फड़कना अशुभ होता है. यह झगड़ा, हानि होने, काम बिगड़ने का इशारा है. 

दोनों आंखें एक साथ फड़कना: यदि किसी की दोनों आंखें एक साथ फड़कें तो यह किसी पुराने दोस्‍त या नजदीकी से मिलने का संकेत है.  

यह भी पढ़ें: बेस्‍ट पत्‍नी और बहू बनती हैं इस मूलांक की लड़कियां, ससुराल में इस वजह से होती हैं सबकी फेवरेट

अशुभ संकेत मिलने पर क्‍या करें? 

यदि महिला-पुरुष किसी की भी वो आंख फड़के जो अशुभ संकेत देती हो तो बचाव के लिए कुछ उपाय कर लेने चाहिए. 
- घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं और भगवान से रक्षा करने की प्रार्थना करें. 
- मंत्र जाप करें और सकारात्‍मक सोचें. 
- देवी लक्ष्मी की चित्र या प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाकर, खीर का भोग चढ़ाएं. 
- हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत अच्‍छा उपाय है. यह सारे डर, भय, संकट से बचाने वाला है. 
- किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं. किसी को चावल, दूध या सफेद कपड़े जैसी सफेद चीजों का दान करें.
- तुलसी के पत्ते चबाएं.

यह भी पढ़ें: महागोचर है मंगल का तुला राशि में प्रवेश, 36 दिन में धन से लद जाएंगे 5 र‍ाशि वाले लोग, झट से बदल जाएगी जिंदगी

आंख फड़कने के वैज्ञानिक कारण 
 
पर्याप्त नींद ना लेने, तनाव, कैफीन और अल्कोहल का अत्‍यधिक सेवन, आंखों की ड्राईनेस, स्‍क्रीन टाइम ज्‍यादा होने आदि के कारण आंख फड़कती है. लिहाजा इन चीजों से बचें. आंखों पर गर्म सेंक या ठंडा सेक करें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Aankh Phadakna

Trending news

घायल सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने की सर्जरी, लगाए 6 टांके
snake
घायल सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने की सर्जरी, लगाए 6 टांके
Asaram: सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की आरती, रेप के दोषी की पूजा पर मचा बवाल
Asaram
Asaram: सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की आरती, रेप के दोषी की पूजा पर मचा बवाल
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
World News
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
west bengal rain
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
Weather
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
Teranga Politics
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
DNA
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
DNA
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
DNA Analysis
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
weather update
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
;