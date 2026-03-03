Kundli: भगवान राम को मिला वनवास, रावण का हुआ सर्वनाश; कुंडली में बैठा यह ग्रह बर्बाद कर देता है सबकुछ

Kundli Shani Effect: भारतीय इतिहास के दो सबसे बड़े महाकाव्य, रामायण और महाभारत में जीवन से जुड़े कई गूढ़ रहस्यों का जिक्र है. इन दोनों गाथाओं में एक बात समान है- धर्म की स्थापना के लिए नायकों को कठिन वनवास और संघर्ष झेलना पड़ा. ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि यह शनिदेव की मारक दृष्टि का परिणाम था. अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अमीर इंसान विपरीत समय में अपना सबकुछ खो बैठता है. ज्योतिष शास्त्र के जानकार इसके पीछे की वजह कुंडली में बैठे अशुभ ग्रह को मानते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली का कौन सा ऐसा ग्रह है जिसकी वजह से भगवान श्रीराम को 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा और रावण का सर्वनाश हो गया.

किस ग्रह के अशुभ प्रभाव से श्रीराम को मिला वनवास

रामायण के अनुसार, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम को 14 वर्षों के लिए राजपाट त्यागकर जंगलों में भटकना पड़ा. ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार, उस समय श्रीराम की कुंडली में शनि की एक खास दशा सक्रिय थी. शनिदेव को न्याय का अधिपति माना जाता है. वे व्यक्ति को तपाकर कुंदन बनाते हैं. शनि चालीसा की पंक्तियां- "पर्वतहूं तृण होई निहारत, तृणहं को पर्वत करि डारत", यह बताने के लिए शनि की शक्ति काफी है. शनि की शक्ति पल भर में राजा को भिखारी और तिनके जैसे व्यक्ति को पर्वत के समान शक्तिशाली बना सकती है. ज्योतिषीय मान्यता है कि वनवास के दौरान सोने का हिरण दिखना और माता जानकी का हरण होना भी शनि की उसी चुनौतीपूर्ण दशा का हिस्सा था.

पांडवों और कौरवों पर शनि का प्रभाव

महाभारत काल में भी पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा. ज्योतिषीय गणना के मुताबिक, पांडवों और द्रौपदी पर उस समय शनि की कठिन दशा का प्रभाव था. कहा जाता है कि जब शनि का अशुभ प्रभाव पड़ता है, तो सबसे पहले व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट होती है. कौरवों द्वारा पांडवों को जुए के लिए उकसाना और द्रौपदी का अपमान करना इसी मति-भ्रम का परिणाम था. शनि की शक्ति ने जहां पांडवों को धैर्य और शक्ति सिखाई, वहीं अधर्म के मार्ग पर चल रहे कौरवों का समूल नाश कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: इन 5 राशि वालों से रहती है राहु की पुरानी दुश्मनी, महाधनवान भी हो जाते पल भर में कंगाल!

शनि की वजह से रावण के राज-पाट का अंत

लंकापति रावण, जो खुद एक महान ज्योतिषविद था, वह भी शनि के प्रकोप से नहीं बच सका. रावण ने अपनी शक्ति के अहंकार में शनिदेव को भी बंदी बनाने का प्रयास किया था, लेकिन जब शनि की दशा आई, तो उसका स्वर्ण जैसा साम्राज्य राख में तब्दील हो गया. अहंकारी रावण का विनाश शनि की क्रूर दृष्टि का ही परिणाम था.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)