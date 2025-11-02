Advertisement
Kundli Yog: ऐसे लोग बनते हैं महान लेखक और कवि, जिनकी कुंडली में बनते हैं ये शुभ योग

Kundli Auspicious Yog: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे शुभ योगों का जिक्र किया है, व्यक्ति को महान लेखक, कवि और संपादक बनाने में मददगार साबित होते हैं. आइए जानते हैं उन मंगलकारी योगों के बारे में.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 02, 2025, 08:17 PM IST
Kundli Auspicious Yog: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रह-नक्षत्रों के संयोग से बनने वाले कुछ विशेष योगों का अत्यंत महत्व दिया गया है. कहते हैं कि जब किसी इंसान की कुंडली में शुभ ग्रहों के मिलने से मंगलकारी योग बनते हैं, जो जातक अपने जीवन में जबरदस्त उन्नति करता है. नौ ग्रह और 27 नक्षत्र मिलकर समय-समय पर विशेष संयोग का निर्माण करते हैं. कुंडली में ग्रहों के संयोग से बनने वाले कुछ योग ऐसे हैं, जो ये संकेत देते हैं कि जातक एक महान लेखक, कवि या संपादक बनने की क्षमता रखता है. आइए जानते हैं कि कुंडली में बनने वाले उन योगों के बारे में, जो किसी जातक को एक उत्कृष्ट कवि, महान लेखक और संपादक बनने के संकेत देते हैं.

बुध ग्रह की अहम भूमिका

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, लेखन, संपादन, साहित्य और रचनात्मकता के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए बुध ग्रह को सबसे प्रमुख ग्रह माना गया है. बुध बुद्धि, वाणी और विद्या का प्रतीक ग्रह है. किसी भी प्रकार के लेखन कार्य के लिए तीव्र बुद्धि, सूझ-बूझ और विचारों की स्पष्टता आवश्यक होती है, इसलिए जिन व्यक्तियों की कुंडली में बुध और उससे संबंधित राशियां- मिथुन और कन्या प्रभावशाली स्थिति में होती हैं, वे लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त करते हैं.

बुध और गुरु ग्रह का प्रभाव

बुध ग्रह व्यक्ति को तार्किक, अभिव्यक्तिपूर्ण और विश्लेषणात्मक बनाता है, जबकि गुरु (बृहस्पति) ग्रह ज्ञान, दर्शन और आध्यात्म का कारक होता है. इसलिए जब कुंडली में बुध और गुरु के शुभ योग बनते हैं, तो जातक साहित्य, लेखन, अध्यापन या पत्रकारिता में असाधारण सफलता प्राप्त करता है. विशेष रूप से कुंडली के द्वितीय भाव (वाणी का घर) और पंचम भाव (बुद्धि और रचनात्मकता का घर) में शुभ ग्रहों की स्थिति व्यक्ति को उच्च कोटि का साहित्यकार या संपादक बना सकती है.

लेखन और साहित्य से जुड़े विशेष योग

ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार, कई विशिष्ट योग ऐसे हैं जो व्यक्ति को लेखक, कवि या विचारक बनने की क्षमता प्रदान करते हैं. वायु तत्व राशियों (मिथुन, तुला, कुंभ) का दशम भाव या दशमेश से संबंध व्यक्ति को गहन विचारों वाला साहित्यकार बनाता है. कन्या लग्न के साथ शुभ योगों और ग्रह युतियों की उपस्थिति जातक को लेखन, संपादन या शिक्षा के क्षेत्र में सफलता देती है. यदि दशम भाव का स्वामी बुध हो, तो व्यक्ति में लेखन की विशेष प्रतिभा विकसित होती है. 

व्यय भाव (12वां भाव) में बुध या उसकी राशि होने पर व्यक्ति कल्पनाशील, सृजनात्मक और रचनात्मक लेखन में कुशल होता है. त्रिक भावों (6ठा, 8वां और 12वां भाव) से दशम भाव का संबंध भी लेखन और साहित्य के क्षेत्र में नाम दिलाता है. हालांकि त्रिक भाव आमतौर पर अशुभ माने जाते हैं, लेकिन साहित्य और लेखन के क्षेत्र में यही भाव अनुभव, संघर्ष और गहराई का स्रोत बनते हैं. जीवन की कठिनाइयां और दुखद अनुभव ही महान रचनाओं का आधार बनते हैं.

चंद्रमा की भूमिका

ज्योतिष में चंद्रमा को मन और कल्पना का प्रतीक माना गया है. जब चंद्रमा व्यय भाव (12वें भाव) में स्थित होता है, तो व्यक्ति की कल्पनाशक्ति अत्यधिक प्रबल होती है. ऐसे जातक हवाई कल्पना, कथा-सृजन और रचनात्मक लेखन में निपुण होते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

