Lal Kitab Upay: लाल किताब के ये उपाय बदल देंगे किस्मत, शनि की साढ़ेसाती में भी बरसेगी कृपा

Shani Sade Sati Dhaiya Upay: शनि ग्रह को न्याय और कर्मफल का देवता कहा गया है. जब शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या शुरू होती है, तो व्यक्ति को मानसिक, आर्थिक और सामाजिक संघर्षों से गुजरना पड़ता है। वहीं, जब शनि महादशा में सक्रिय होते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में विलंब, कठिनाई और परेशानियां बढ़ सकती हैं. हालांकि, लाल किताब में कुछ ऐसे सरल लेकिन प्रभावी उपाय बताए गए हैं, जिनसे शनि के अशुभ प्रभावों को कम किया जा सकता है और जीवन में स्थिरता वापस लाई जा सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि लाल किताब के किन ज्योतिषीय उपायों को करने से शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या और महादशा से राहत मिल सकती है.

शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय

हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. शनि देव को काली उड़द, काला तिल, या काली कपड़े में बंधी सामग्री दान करें. शनिवार के दिन काले कुत्ते या कौए को रोटी खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है. गरीबों, मजदूरों और वृद्धजनों की मदद करने से शनि की कृपा बढ़ती है.

लाल किताब के अचूक टोटके

हर मंगलवार और शनिवार को लौह (लोहे) का छल्ला दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में पहनें. घर में धूप-दीप के समय लौंग और गुड़ जलाएं, इससे नकारात्मकता दूर होती है. शनि दोष से पीड़ित व्यक्ति को घर के बाहर लोहे की कील या लोहे का छोटा टुकड़ा रखना शुभ रहता है. काले तिल और तेल का दान शनिदेव को शांत करता है.

शनि महादशा से राहत के लिए उपाय

प्रतिदिन ‘ॐ शं शनैश्चराय नमः’ मंत्र का 108 बार जाप करें. शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी को शनि का भय नहीं है. शनि की महादशा में नीलम रत्न धारण करने से पहले किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें.

घर में शांति के लिए कर्म उपाय

अपने कर्मों में ईमानदारी और संयम रखें, क्योंकि शनि कर्म के अनुसार फल देते हैं. झूठ, छल या दूसरों का हक छीनने से बचें. घर में काले कपड़े या गहरे नीले रंग के पर्दे न लगाएं.

