अधिकमास में 33 मालपुए का दान क्यों किया जाता है? सही विधि जान लें, कर्ज और विवाह की बाधाएं होंगी दूर

Adhikmaas Upay: साल 2026 में अधिकमास पड़ रहा है और पुण्‍य कमाने के लिए 3 साल में आने वाला यह महीना विशेष होता है. खासतौर पर अधिकमास में 33 मालपुए का दान किया जाता है. वैसे तो यह परंपरा सदियों पुरानी है लेकिन इसके पीछे क्‍या रहस्‍य है, ये कम ही लोग जानते हैं.

अधिकमास में क्‍यों करते हैं मालपुए का दान

अधिकमास को पुरुषोत्‍तम मास भी कहते हैं क्‍योंकि इस महीने के देवता भगवान विष्‍णु हैं. भगवान विष्‍णु को मालपुए का भोग बेहद प्रिय है. पुरुषोत्‍तम महीने में भगवान विष्‍णु की पूजा में मालपुए का भोग लगाएं, साथ ही इसका दान करें तो बहुत पुण्‍य मिलता है.

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33 मालपुए ही क्‍यों?

हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी-देवता माने गए हैं. ऐसे में 33 मालपुए का संबंध 33 कोटि देवी-देवताओं से है. साथ ही अधिकमास में 33 मालपुए का दान करने से पृथ्‍वी दान करने के बराबर फल मिलता है. इसे अपूप दान कहते हैं.

मालपुए दान का महत्‍व

अधिकमास में मालपुए दान करने से सारे पापों का नाश होता है. साथ ही इससे मिला पुण्‍य फल जीवन की तमाम समस्‍याओं को दूर कर सकता है. जैसे- कर्ज की समस्‍या, विवाह या संतान सुख में बाधा आना, तरक्‍की में रुकावटें आना आदि. वैवाहिक समस्‍याएं दूर होती हैं. जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है.

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अधिकमास कब से लग रहा?

साल 2026 में अधिकमास 17 मई से प्रारंभ होगा और 15 जून 2026 को समाप्‍त होगा. इस दौरान रोजाना सुबह जल्‍दी स्‍नान करके श्रीहरि की पूजा करें. फिर गुरुवार को या अन्‍य किसी महत्‍वपूर्ण तिथि पर मालपुए का विधि-विधान से दान करें.

मालपुआ दान की सही विधि

मालपुआ दान करने का पूरा पुण्‍य तभी मिलेगा, जब इसका सही विधि से दान किया जाए. इसके लिए अधिक मास में गुड़ और घी से बने 33 मालपुए तैयार करें. फिर इन्हें कांसे के बर्तन में रखकर भगवान विष्‍णु को भोग लगाएं. इसके बाद पूरे श्रद्धा भाव से किसी जरूरतमंद व्‍यक्ति या ब्राह्मण को मालपुए दान करें.

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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)