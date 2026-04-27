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अधिकमास में 33 मालपुए का दान क्यों किया जाता है? सही विधि जान लें, कर्ज और विवाह की बाधाएं होंगी दूर

Adhikmaas Daan : अधिकमास या पुरुषोत्‍तम मास के अधिष्‍ठाता देव भगवान विष्‍णु हैं. इस महीने में श्रीहरि की पूजा करें और मालपुए का दान जरूर करें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 27, 2026, 08:45 AM IST
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अधिकमास में 33 मालपुए का दान करें.
अधिकमास में 33 मालपुए का दान करें.

Adhikmaas Upay: साल 2026 में अधिकमास पड़ रहा है और पुण्‍य कमाने के लिए 3 साल में आने वाला यह महीना विशेष होता है. खासतौर पर अधिकमास में 33 मालपुए का दान किया जाता है. वैसे तो यह परंपरा सदियों पुरानी है लेकिन इसके पीछे क्‍या रहस्‍य है, ये कम ही लोग जानते हैं. 

अधिकमास में क्‍यों करते हैं मालपुए का दान 

अधिकमास को पुरुषोत्‍तम मास भी कहते हैं क्‍योंकि इस महीने के देवता भगवान विष्‍णु हैं. भगवान विष्‍णु को मालपुए का भोग बेहद प्रिय है. पुरुषोत्‍तम महीने में भगवान विष्‍णु की पूजा में मालपुए का भोग लगाएं, साथ ही इसका दान करें तो बहुत पुण्‍य मिलता है. 

(यह भी पढ़ें: किस उम्र में बदलेगी आपकी किस्मत? मूलांक से जानें लाइफ का टर्निंग पॉइंट

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33 मालपुए ही क्‍यों? 

हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी-देवता माने गए हैं. ऐसे में 33 मालपुए का संबंध 33 कोटि देवी-देवताओं से है. साथ ही अधिकमास में 33 मालपुए का दान करने से पृथ्‍वी दान करने के बराबर फल मिलता है. इसे अपूप दान कहते हैं. 

मालपुए दान का महत्‍व 

अधिकमास में मालपुए दान करने से सारे पापों का नाश होता है. साथ ही इससे मिला पुण्‍य फल जीवन की तमाम समस्‍याओं को दूर कर सकता है. जैसे- कर्ज की समस्‍या, विवाह या संतान सुख में बाधा आना, तरक्‍की में रुकावटें आना आदि. वैवाहिक समस्‍याएं दूर होती हैं. जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है. 

(यह भी पढ़ें: इन 3 मूलांक वालों का जन्म ही अमीर बनने के लिए हुआ है! क्या आपका नंबर भी इसमें शामिल है?

अधिकमास कब से लग रहा? 

साल 2026 में अधिकमास 17 मई से प्रारंभ होगा और 15 जून 2026 को समाप्‍त होगा. इस दौरान रोजाना सुबह जल्‍दी स्‍नान करके श्रीहरि की पूजा करें. फिर गुरुवार को या अन्‍य किसी महत्‍वपूर्ण तिथि पर मालपुए का विधि-विधान से दान करें. 

मालपुआ दान की सही विधि

मालपुआ दान करने का पूरा पुण्‍य तभी मिलेगा, जब इसका सही विधि से दान किया जाए. इसके लिए अधिक मास में गुड़ और घी से बने 33 मालपुए तैयार करें. फिर इन्हें कांसे के बर्तन में रखकर भगवान विष्‍णु को भोग लगाएं. इसके बाद पूरे श्रद्धा भाव से किसी जरूरतमंद व्‍यक्ति या ब्राह्मण को मालपुए दान करें. 

(यह भी पढ़ें: साप्‍ताहिक अंक ज्‍योतिष 27 अप्रैल-3 मई 2026 : हर किसी का नहीं… सिर्फ इन 3 मूलांक वालों का चमकेगा भाग्य!

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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