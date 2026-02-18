Panchak feb 2026 date and time : फरवरी का तीसरा हफ्ता कई मामलों में खास है. पहले तो हफ्ते की शुरुआत ही सूर्य ग्रहण से हुई. उस पर साल का पहला सूर्य ग्रहण पंचक के दौरान लगा. यह पंचक भी सामान्‍य नहीं था, बल्कि य‍ह अग्नि पंचक है. जब पंचक मंगलवार के दिन से शुरू होते हैं, तो उसे अग्नि पंचक कहा जाता है. फरवरी महीने में पंचक 17 फरवरी 2026, मंगलवार की सुबह 9 बजकर 5 मिनट से शुरू हुए, जो कि 21 फरवरी 2026 की शाम 7 बजकर 7 बजे समाप्‍त होंगे.

अग्नि पंचक बेहद अशुभ

वैसे तो पंचक के 5 दिनों को सभी शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया है. लेकिन अग्नि पंचक को विशेष रूप से अत्‍यंत अशुभ माना गया है. अग्नि पंचक दुर्घटनाएं, आग लगने, राजनीतिक उथल-पुथल आदि लाते हैं. इसलिए अग्नि पंचक के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत होती है.

ना खरीदें ज्‍वलनशील चीजें

वैसे तो किसी भी पंचक के दौरान ज्‍वलनशील चीजें जैसे गैस सिलेंडर, लकड़ी का सामान, ईंधन खरीदना वर्जित होता है. लेकिन अग्नि पंचक के दौरान ऐसी जलने वाली चीजें खरीदना जीवन पर संकट ला सकता है. साथ ही इस दौरान यात्रा करने से बचें. विशेष रूप से दक्षिण दिशा की यात्रा ना करें. उस पर 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण का अग्नि पंचक में लगना बेहद अशुभ है. ग्रहण के दौरान नकारात्‍मकता बढ़ जाती है. जिससे दुर्घटनाएं होने के योग बनते हैं. शुभ कामों के भी अशुभ फल मिलते हैं.

3 राशि वाले रहें विशेष सतर्क

सूर्य ग्रहण कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में लगा. इस दौरान कुंभ राशि में सूर्य, बुध, मंगल और राहु का चतुर्ग्रही योग बना, जो इस हफ्ते अग्नि पंचक के दौरान भी जारी रहेगा. ऐसे में कुछ राशि वालों को विशेष तौर पर सतर्क रहना चाहिए. ये लोग हैं मेष, सिंह और वृश्चिक राशि के लोग. मेष और वृश्चिक राशि के स्‍वामी मंगल ग्रह हैं, जो कि अग्नि तत्‍व वाले ग्रह हैं. लिहाजा इस समय इन लोगों के स्‍वभाव में आक्रामकता रह सकती है, जिससे वे अपना ही नुकसान कर लेंगे. वाणी पर काबू रखें. यात्रा से बचें. वहीं सिंह राशि के स्‍वामी सूर्य हैं, जो कि अभी राहु के साथ बैठे हैं. लिहाजा इस सप्ताह सावधानी रखें. सीनियर्स से विवाद से बचें. बड़ा झगड़ा हो सकता है. निवेश टालें. सेहत का ध्‍यान रखें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)