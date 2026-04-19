Akshaya Tritiya Shopping: अक्षय तृतीया पर सोना-चांदी खरीदने के बाद जरूर करें ये काम, तभी मिलेगा पूरा फल! खरीदारी का मुहूर्त भी जानें

साल 2026 में अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026, रविवार यानी कि आज है. आज सोना-चांदी खरीदने के साथ-साथ कुछ बातों का ध्‍यान रखना जरूरी है, तभी अक्षय तृतीया पर ये कीमती धातुएं खरीदने का पूरा फल मिलेगा. जिससे पूरे साल मां लक्ष्‍मी की कृपा से जीवन में धन-समृद्धि बढ़ती रहेगी. जानिए आज सोना-चांदी खरीदने के बाद कौन-से काम या उपाय जरूर करें. साथ ही अक्षय तृतीया पर सोना-चांदी खरीदने के शुभ मुहूर्त भी जान लें.

अक्षय तृतीया पर सोना-चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त

आज सोना-चांदी खरीदने के लिए चौघड़िया के अनुसार कई शुभ मुहूर्त (Akshaya Tritiya Gold Buying Time) हैं. सुबह 10:49 बजे से दोपहर 12:38 बजे तक चर, अमृत और लाभ चौघड़िया रहेगा. इसके बाद 02:13 बजे से 03:47 तक अपराह्न चौघड़िया रहेगा, जिसे शुभ चौघड़िया कहते हैं. वहीं शाम को सोना-चांदी खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त 06:57 बजे से रात 11:12 बजे तक रहेगा.

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सोना-चांदी खरीदने के बाद करें ये काम

- अक्षय तृतीया पर सोना या चांदी के चाहे सिक्‍के खरीदें या गहनें, उन्‍हें घर लाकर सबसे पहले शुद्ध जल या गंगाजल से धोएं.

- यदि अक्षय तृतीया की पूजा करने से पहले खरीदारी की है तो सोना-चांदी के सिक्‍के-गहनों को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करें, फिर विधि-विधान से पूजा करें. सोना-चांदी की चीजों पर केसर-हल्दी का तिलक लगाएं. इसके बाद लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी या धन स्‍थान पर रख दें.

- यदि सुबह अक्षय तृतीया की पूजा कर चुके हैं और उसके बाद सोना-चांदी खरीदा है तो उसे गंगाजल से शुद्ध करके घर के मंदिर में रखें. हल्‍दी-केसर, रोली का तिलक लगाएं. दीपक जलाएं. मां लक्ष्‍मी से धन-समृद्धि देने की प्रार्थना करें. फिर लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी या धन स्‍थान पर रखें. इससे घर में स्‍थाई समृद्धि आती है.

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- बेहतर है कि लक्ष्‍मी जी के चरणों में सोना-चांदी के सिक्‍के, बर्तन या गहने अर्पित करने के बाद लक्ष्मी स्तोत्र या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

- अक्षय तृतीया के दिन यदि सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो कोई बात नहीं. अपने बजट के अनुसार थोड़ी सी चांदी भी प्रतीकात्‍मक तौर पर खरीद सकते हैं. चांदी मन की कारक है, इसे खरीदने से शांति बढ़ती है. लिहाजा चांदी की भगवान की मूर्ति, सिक्‍का, पूजा-पाठ का बर्तन या कोई आ‍भूषण ले सकते हैं. लेकिन ध्‍यान रहे कि उसकी पूजा जरूर करें.

- अक्षय तृतीया का दिन दान के बिना अधूरा है. आप कितना भी सोना-चांदी खरीद लें या मां लक्ष्‍मी की पूजा कर लें, गरीबों को दान किए बिना पूरा फल नहीं मिलेगा. लिहाजा इस दिन गरीबों को सत्तू, छाता, पंखा या पानी का घड़ा, भोजन आदि का दान जरूर करें.

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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)