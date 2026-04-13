अक्षय तृतीया पर गाड़ी खरीदने का सही समय! राशि अनुसार चुनें रंग, नहीं तो हो सकता है नुकसान

अक्षय तृतीया का दिन खरीदारी के लिए बेहद शुभ माना जाता है. इस दिन विशेष तौर पर सोना-चांदी, घर और वाहन खरीदना जीवन में सुख-समृद्धि लाता है. अक्षय तृतीया का दिन इन कार्यों के लिए अबूझ मुहूर्त का दिन होता है. मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई चीजें जीवन में स्थायी समृद्धि लाती हैं. यदि आप इस अक्षय तृतीया पर बाइक, कार या अन्‍य वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो केवल खरीदना ही काफी नहीं है, बल्कि खरीदारी का सही मुहूर्त और अपनी राशि के अनुसार गाड़ी का रंग चुनना भी उतना ही जरूरी है.

अक्षय तृतीया डेट और गाड़ी खरीदने का शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्‍ल तृतीया तिथि यानी कि अक्षय तृतीया 19 अप्रैल की दोपहर 01:01 बजे से शुरू होकर 20 अप्रैल की सुबह 10:39 बजे तक रहेगी. लिहाजा 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी. इस दिन वैसे तो पूरे दिन खरीदारी की जा सकती है, लेकिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:38 बजे से 12:27 बजे तक है.

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राशि अनुसार गाड़ी का रंग

अक्षय तृतीया पर वाहन खरीदने के लिए राशि अनुसार शुभ रंग की गाड़ी लेना शुभ फल दे सकता है. हालांकि ये ज्‍योतिषीय मान्‍यता है और केवल राशि आधारित है. यदि और गहराई से रंग का चुनाव करना चाहते हैं तो विशेषज्ञ को कुंडली दिखाकर रंग चुनना बेहतर रहेगा.

मेष राशि- लाल या महरून रंग की गाड़ी चुनें.

वृषभ राशि- सफेद या सिल्वर रंग का वाहन लें.

मिथुन राशि- हरा, क्रीम या ग्रे रंग की गाड़ी लेना शुभ रहेगा.

कर्क राशि- सफेद, सिल्वर या क्रीम रंग का वाहन लें.

सिंह राशि- लाल, महरून, चॉकलेटी या केसरिया रंग की गाड़ी.

कन्या राशि- हरा, सफेद या स्लेटी रंग का वाहन.

तुला राशि- सफेद, चमकीला या सिल्वर रंग का वाहन.

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वृश्चिक राशि- लाल, महरून या चॉकलेटी रंग की गाड़ी.

धनु राशि- पीला, क्रीम या सफेद रंग का वाहन.

मकर राशि- काला, नीला या भूरे रंग का वाहन.

कुंभ राशि- काला, नीला या जामुनी रंग की गाड़ी.

मीन राशि- पीला, सफेद या क्रीम रंग का वाहन.

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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)