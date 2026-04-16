अक्षय तृतीया पर सोना-चांदी खरीदना सही या गलत? ग्रहों की चाल बताएगी निवेश का सही समय

Akshaya Tritiya Gold buying: अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने की परंपरा है. लेकिन इस साल सोने-चांदी की कीमतें, बाजार के हालात को देखते हुए विशेषज्ञ क्‍या सलाह दे रहे हैं, इसके अलावा ग्रहों की चाल का भी विश्‍लेषण करना भी जरूरी है. ताकि जान सकें कि इस अक्षय तृतीया सोना खरीदना फायदेमंद रहेगा या नहीं? या किन लोगों को नुकसान होने की आशंका है. जयपुर के ज्‍योतिषाचार्य दिलीप गुप्‍ता के अनुसार इस बार अक्षय तृतीया पर ग्रहों की चाल इस कुछ अलग संकेत दे रही है, जो आपके निवेश पर सीधा असर डाल सकती है. ऐसे में सोना खरीदने से पहले ये संकेत जरूर जान लें.

मिलेगा अक्षय लाभ या होगा नुकसान?

मान्‍यता है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने से दान-पुण्‍य करने से अक्षय लाभ मिलता है. यानी कि इस दिन की गई खरीदारी स्‍थायी लाभ देती है और दान-पुण्‍य करने का अक्षय फल मिलता है. लेकिन बीते कुछ महीनों में सोने-चांदी की कीमतों में आए भारी उतार-चढ़ाव को देखते हुए इस साल बिना सोच-विचार के सोना-चांदी खरीदने से बचना चाहिए.

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ज्‍योतिषाचार्य दिलीप गुप्‍ता कहते हैं कि अक्षय तृतीया को हमेशा से धन, समृद्धि और शुभ शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. लेकिन 2026 में इस दिन सोना खरीदना सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करेगा. क्‍योंकि अगर अगर इन ग्रहों की स्थिति संतुलित हो, तो सोना-चांदी खरीदना लंबे समय में फायदा दे सकता है, वहीं ग्रहों की प्रतिकूल चाल होने पर जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान भी करा सकता है.

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अक्षय तृतीया पर ग्रहों की चाल

19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया के दिन गुरु ग्रह मिथुन में रहेंगे, जो संकेत दे रहे हैं कि यह समय समझदारी और कैलकुलेटेड निवेश का है, न कि जल्दबाजी में खरीदारी का. इसके अलावा 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन ही शुक्र अपनी ही राशि वृषभ में आकर बेहद मजबूत हो जाएंगे, जो साफ बताता है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना ज्यादा शुभ और सपोर्टेड रहेगा.

वहीं सूर्य का मेष में उच्च होना निर्णय लेने की ताकत देता है, लेकिन यह संकेत भी देता है कि ओवरकॉन्फिडेंस से बचना जरूरी है. दूसरी ओर मीन राशि में शनि, बुध और मंगल की युति कन्फ्यूजन, ओवरथिंकिंग और जल्दबाजी का मिश्रण बना रही है, राहु-केतु की स्थिति भी बाजार में उतार-चढ़ाव का संकेत दे रही है.

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अक्षय तृतीया पर सोना खरीदें या नहीं?

ग्रहों की चाल और उनसे मिल रहे संकेतों को देखते हुए 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर सोना खरीद सकते हैं, लेकिन यह लॉन्‍ग टर्म निवेश के तौर पर लें. बेहतर है गहनें खरीदने की बजाय फाइन गोल्‍ड खरीदें.

ग्रह संकेत दे रहे हैं कि सोना खरीदना लॉन्ग टर्म निवेश के लिए अच्छा और स्थिर विकल्प रहेगा. गुरु और शुक्र का सपोर्ट बताता है कि आने वाले समय में इस निवेश से लाभ मिलने के योग बन सकते हैं. शॉर्ट टर्म गोल्‍ड निवेश में उतार-चढ़ाव संभव है, लेकिन निकट भविष्य में धीरे-धीरे फायदा मिलने की संभावना मजबूत है.

इन राशियों के लिए सोना खरीदना शुभ

ग्रहों की चाल देखते हुए इस साल अक्षय तृतीया पर वृषभ, सिंह, तुला और मकर राशि वालों के लिए सोना-चांदी खरीदना लाभ दे सकता है. उन्‍हें भविष्‍य में अच्‍छा रिटर्न मिल सकता है.

इन राशियों को नुकसान के योग

वहीं मेष, कर्क, धनु और मीन राशि वालों को अक्षय तृतीया पर सोना-चांदी में निवेश सोच-समझकर करना चाहिए. साथ ही बड़ा निवेश करने की बजाय सीमित निवेश ही करें.

वहीं बाकी अन्‍य राशियों मिथुन, कन्या, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए अक्षय तृतीया पर सोना-चांदी खरीदना सामान्‍य लाभ के संकेत दे रहा है. साथ ही इन लोगों को भी निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)