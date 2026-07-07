गिरगिट की तरह रंग बदलता है ये जादुई रत्न! दिन में बनता है 'पन्ना' तो रात में 'माणिक्य'

रत्नों यानी कीमती पत्थरों की दुनिया हमेशा से ही इंसानों को अपनी तरफ खींचती रही है. कुछ रत्न अपनी चमक के लिए जाने जाते हैं, तो कुछ अपनी दुर्लभता के लिए. लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे रत्न के बारे में सुना है जो गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेता है.
जी हां, इस जादुई और बेहद अनोखे रत्न का नाम है एलेक्जेंड्राइट है. ये रत्न पूरी दुनिया में अपनी इसी चमत्कारी खूबी के लिए मशहूर है. इसे रत्नों की दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर भी कहा जाए, तो गलत नहीं होगा.
इस जादुई रत्न की सबसे हैरान कर देने वाली खासियत इसका रंग बदलना है. विज्ञान की भाषा में इस खूबी को कलर चेंज फेनोमेनन कहते हैं. अगर आप इस रत्न को दिन के उजाले यानी सूरज की रोशनी में देखेंगे, तो यह आपको बिल्कुल हरे पन्ने जैसा दिखाई देगा.
लेकिन जैसे ही रात होती है और आप इसे मोमबत्ती या किसी पीले बल्ब की रोशनी में ले जाते हैं, इसका रंग एकदम बदल जाता है. तब यह गहरे लाल या बैंगनी रंग के माणिक्य जैसा दिखने लगता है. इसी अनोखी वजह से इसे दिन में पन्ना, रात में माणिक्य कहा जाता है.
अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक पत्थर इस तरह रंग कैसे बदल सकता है. विज्ञान के नजरिए से देखें तो एलेक्जेंड्राइट असल में क्राइसोबेरिल नाम के खनिज का एक रूप है. इसके बनने के दौरान इसमें क्रोमियम नाम का एक तत्व मिल जाता है.
यही क्रोमियम इस रत्न के रंग बदलने की मुख्य वजह है. यह पत्थर अलग अलग तरह की रोशनी को अलग तरीके से सोखता है और रिफ्लेक्ट करता है. सूरज की रोशनी में मौजूद किरणें इसे हरा दिखाती हैं, जबकि बनावटी या पीली रोशनी में वही किरणें इसे लाल रंग का बना देती हैं.
एलेक्जेंड्राइट कोई आम पत्थर नहीं है, बल्कि यह दुनिया के सबसे दुर्लभ रत्नों की गिनती में आता है. इसकी उपलब्धता इतनी कम है कि यह अच्छे दर्जे के हीरे से भी कहीं ज्यादा कीमती और मुश्किल से मिलने वाला रत्न माना जाता है.
ये जमीन के अंदर बहुत ही खास और दुर्लभ परिस्थितियों में ही बनता है. यही कारण है कि दुनिया भर के बड़े बड़े जौहरी और रत्न प्रेमी इसे अपने कलेक्शन में शामिल करने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं. इसकी एक छोटी सी कनी की कीमत भी आसमान छूती है.
इस अनोखे रत्न का इतिहास भी इसके रंग की तरह ही बेहद दिलचस्प है. इसकी खोज सबसे पहले साल 1830 के दशक में रूस के यूराल पहाड़ों में हुई थी. जिस दिन ये अनोखा पत्थर मिला, उसी दिन रूस के भावी सम्राट यानी जार अलेक्जेंडर द्वितीय का जन्मदिन था.
इसी वजह से इस रत्न का नाम उनके नाम पर एलेक्जेंड्राइट रख दिया गया. मजे की बात यह है कि हरा और लाल रंग उस समय के पुराने रूसी साम्राज्य के शाही सैन्य दल के आधिकारिक रंग भी हुआ करते थे, जिससे यह वहां का बेहद खास रत्न बन गया.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)
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