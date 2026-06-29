/अलमारी की दिशा ही नहीं, अंदर रखी ये 5 चीजें भी तय करती हैं आपकी तिजोरी का भाग्य; आज ही निकालें बाहर!

Almirah Vastu Tips: वास्तु शास्त्र की मशहूर किताब विश्वकर्मा प्रकाश में घर की सुख समृद्धि और धन को लेकर कई जरूरी नियम बताए गए हैं. इस किताब के अनुसार घर में पैसा टिकने का सीधा संबंध हमारी अलमारी और तिजोरी से होता है. अक्सर लोग ये तो ध्यान रखते हैं कि अलमारी को किस दिशा में रखना है. लेकिन बहुत से लोग अलमारी के अंदर रखी चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं.
सच तो ये है कि अलमारी की सही दिशा जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी उसके अंदर रखे सामान का सही होना भी है. अगर आपकी अलमारी के अंदर कुछ ऐसी चीजें रखी हैं जो वहां नहीं होनी चाहिए, तो ये आपके घर की बरकत को पूरी तरह रोक सकती हैं.
कई बार हम अनजाने में अपनी अलमारी या तिजोरी के अंदर कुछ ऐसा सामान रख देते हैं, जो वहां नकारात्मक ऊर्जा यानी कंगाली को बढ़ावा देता है. विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ के मुताबिक अलमारी के अंदर कभी भी फटे पुराने या बदबूदार कपड़े नहीं रखने चाहिए. कुछ लोगों की आदत होती है कि वे पुराने कपड़ों को समेटकर तिजोरी के पास वाले खाने में डाल देते हैं.
ऐसा करने से धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं. इसके अलावा अलमारी में कभी भी गंदे या बिना धुले कपड़े रखने की गलती न करें. यह छोटी सी लापरवाही आपके हंसते खेलते घर में पैसों की भारी तंगी ला सकती है.
धन रखने के स्थान पर गहने और पैसों के साथ कभी भी फालतू या रद्दी कागजात नहीं रखने चाहिए. अक्सर लोग कोर्ट कचहरी के पुराने मुकदमे के कागज, पुराने बिल या रद्दी रसीदें भी तिजोरी वाले लॉकर में ही ठूंस देते हैं. वास्तु के नियमों के अनुसार तिजोरी के अंदर केवल साफ सुथरे और काम के जरूरी दस्तावेज ही रखने चाहिए.
बेकार के कागजों को धन के स्थान पर रखने से कर्ज की स्थिति पैदा होने लगती है. आपके बनते हुए काम भी ऐन वक्त पर बिगड़ने लगते हैं. इसलिए आज ही अपनी अलमारी को खंगालें और जितने भी फालतू या रद्दी कागज हैं, उन्हें तुरंत वहां से बाहर निकाल फेंकें.
वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों के मुताबिक अलमारी के अंदर का माहौल हमेशा साफ और खुशबूदार होना चाहिए. अलमारी के भीतर कभी भी टूटा हुआ शीशा या प्लास्टिक का टूटा हुआ डिब्बा नहीं रखना चाहिए. कुछ लोग तिजोरी के अंदर पुराने सिक्के या टूटी फूटी चाबियां भी संभालकर रख देते हैं. यह सब चीजें घर में दरिद्रता को न्यौता देती हैं.
अलमारी के जिस हिस्से में आप नगदी या जेवर रखते हैं, वहां कोई भी नुकीली चीज जैसे कैंची या चाकू भूलकर भी न रखें. इन चीजों को रखने से धन का प्रवाह रुक जाता है और परिवार के सदस्यों के बीच हर समय फिजूलखर्ची को लेकर बहस होने लगती है.
अगर आप चाहते हैं कि आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहे, तो आपको अपनी अलमारी को बहुत सलीके से व्यवस्थित रखना होगा. अलमारी के अंदर कपड़ों की ढेरी को हमेशा सलीके से मोड़कर रखें, वहां कबाड़ जैसा माहौल बिल्कुल न बनने दें.
विश्वकर्मा प्रकाश किताब में ये भी सलाह दी गई है कि धन रखने वाले स्थान पर कपूर की गोलियां या हल्की खुशबू वाली चीजें जरूर रखनी चाहिए. इससे वहां हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है. इन छोटे छोटे मगर बेहद असरदार वास्तु नियमों का पालन करके आप अपने घर की आर्थिक तंगी को हमेशा के लिए दूर भगा सकते हैं.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)
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