Saptahik Ank Rashifal 16 february to 22 February 2026 : यह सप्‍ताह 16 फरवरी (7 अंक की ऊर्जा) से शुरू होकर के 22 फरवरी (4 अंक की ऊर्जा) पर समाप्त हो रहा है, जो कि भीतर की समझ और बाहर की संरचना के बीच संतुलन बनाने वाला है. यह सप्ताह जल्दबाजी में निर्णय न लेकर समझदारी से भविष्य की नींव रखने का है. आइए जानते हैं किस मूलांक वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है और किन को सावधानी बरतने की जरूरत है.

मूलांक 1 (1,10,19,28)

करियर - आप स्वभाव से लीडर है लेकिन इस सप्ताह अंकों की ऊर्जा आपको ठहरकर सोचने के लिए कह रही है. नई जिम्मेदारी या नेतृत्व की भूमिका मिल सकती है, परंतु बिना रिसर्च के कोई बड़ा निर्णय ना ले. सप्ताह के अंतिम दिनों में कोई निर्णय भविष्य की दिशा तय कर सकता है.

आर्थिक स्थिति - लंबी अवधि के निवेश या नई वित्तीय योजना बना सकता है, जल्दबाजी में किया गया निर्णय बात बाद में परेशानी दे सकता है. इसलिए सोच समझ कर फैसला ले.

प्रेम और विवाह - अहंकार को कम करके साझेदारी की भावना बढ़ानी होगी. विवाहित लोग पारिवारिक योजना के बारे में सोच सकते हैं. सिंगल जातकों को ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो उनके करियर या लक्ष्य से जुड़ा हो.

पारिवारिक जीवन - घर में आपकी बातों को सुना जाएगा, लेकिन कठोर भाषा का उपयोग करने से बचे. अधिक बोलने से बचे और परिवार के बाकी सदस्यों की बात भी सुने इससे रिश्ता मजबूत होगा.

स्वास्थ्य - मानसिक थकान और दबाव महसूस कर सकते हैं, व्यायाम और ध्यान करें.

यह भी पढ़ें: भयंकर इमोशनल होते हैं ये मूलांक वाले लोग, प्‍यार में लुट-पिट कर भी नहीं आती अक्‍ल, कई दिन तक बहाते हैं आंसू

Add Zee News as a Preferred Source

मूलांक 2 (2,11,20,29)

करियर - टीम के साथ सामंजस्य आपको लाभ देगा. यह सप्ताह सहयोग और संतुलन के लिए उपयुक्त है. ऑफिस में किन्हीं दो लोगों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभानी पड़ सकती है. कूटनीति से फायदा होगा. भावनाओं में आकर निर्णय लेने की जगह, तथ्यों पर टिके रहे. सप्ताह के मध्य में किसी महत्वपूर्ण मीटिंग से भविष्य में लाभ प्राप्त हो सकता है.

आर्थिक - पैसा खर्च करने से बचे, बजट पर काबू रख कर चले. किसी करीबी की आर्थिक मदद करने का मन हो सकता है, लेकिन सीमाएं तय करें.

प्रेम और विवाह - यह सप्ताह भावनात्मक स्पष्टता का है. अपनी बात खुलकर कहे. विवाहित लोगों के लिए आपसी समझ बढ़ेगी, जबकि सिंगल लोगों को किसी पुराने परिचित से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

परिवार - घर का वातावरण सामान्य रहेगा, लेकिन आपकी संवेदनशीलता बढ़ी रहेगी. छोटी बातों को दिल पर लेने से बचे.

स्वास्थ्य - नींद की अनियमितता परेशानी दे सकती है, ध्यान और योग जरूर करे.

मूलांक 3 (3,12,21,30)

करियर - यह सप्ताह आपकी रचनात्मकता को नई दिशा देगा. प्रेजेंटेशन, पब्लिक डीलिंग, शिक्षा, लेखन से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है. लेकिन एक साथ कई कामों को करने से बचे. कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, जिससे सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

आर्थिक - नई आय का अवसर मिल सकता है, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है. निवेश में जल्दबाजी न करें.

प्रेम और विवाह - फ्लर्टिंग और आकर्षण बढ़ेगा. कोई पुराना मुद्दा सामने आ सकता है. रिश्तो में स्पष्टता जरूरी है.

परिवार - घर में चर्चा का माहौल रहेगा.

स्वास्थ्य - अनियमित खानपान से बचे. खांसी जुखाम हो सकती है.

मूलांक 4 (4,13,22,31)

करियर - यह सप्ताह निर्णायक रहेगा, कोई ठोस निर्णय या अनुबंध हो सकता है. शुरुआत में थोड़ी उलझन रह सकती है लेकिन अंत में स्थिति स्पष्ट होगी. सप्ताह के अंत में व्यावसायिक फैसला बड़ा लाभ करा सकता है.

आर्थिक - प्रॉपर्टी या लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं. वित्तीय संरचना मजबूत होगी.

प्रेम और विवाह - भावनाओं को दबाने के बजाय व्यक्त करें. वैवाहिक जीवन में जिम्मेदारियो को सांझा करना जरूरी होगा.

परिवार - घर परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, लेकिन सम्मान भी प्राप्त होगा.

स्वास्थ्य - कमर में हड्डियों का विशेष ध्यान रखें.

मूलांक 5 (5,14,23)

करियर - यह सप्ताह परिवर्तनशील है, अचानक अवसर ला सकता है. लेकिन निर्णय सोच समझ कर ले. व्यापार और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को लाभ हो सकता है. नए कांटेक्ट मिलने की संभावना है.

आर्थिक - शेयर मार्केट या ट्रेडिंग में सोच समझकर कदम रखें.

प्रेम और विवाह - फ्लर्टिंग से बचे, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से गलतफहमी पैदा हो सकती है.

परिवार - भाई बहनों से सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य - पेट या त्वचा संबंधित समस्या उभर सकती है.

यह भी पढ़ें: बेहद अशुभ योग में शुरू हो रहे महाभयंकर अग्नि पंचक, जिंदगी पर लगाएंगे ग्रहण, ना करें ये गलतियां

मूलांक 6 (6,15,24)

करियर - यह सप्ताह प्रेम और सौंदर्य की ऊर्जा को बढ़ाएगा. कला, डिजाइन, फैशन या मनोरंजन से जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में आपके आकर्षक व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होंगे.

आर्थिक - आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन विलासिता पर खर्च बढ़ सकता है.

प्रेम और विवाह - प्रेम में मिठास बढ़ेगी, वैवाहिक जीवन में रोमांस और समझ बढ़ेगी. शादी के इच्छुक लोगों के लिए प्रस्ताव आ सकता है.

परिवार - परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा.

स्वास्थ्य - शुगर और हार्मोनल असंतुलन को लेकर सावधानी बरते.

मूलांक 7 (7,16,25)

करियर - यह सप्ताह आत्ममंथन और गहराई से सोचने का है. रिसर्च, आध्यात्म, या टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा. करियर में धीरे-धीरे प्रगति होगी.

आर्थिक - आर्थिक मामलों में अचानक लाभ होने की संभावना है, खास करके विदेशी स्रोतों से या ऑनलाइन काम से.

प्रेम और विवाह - प्रेम जीवन में भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है. पार्टनर से खुलकर संवाद करें.

परिवार - घर परिवार में अकेलेपन का भाव आ सकता है.

स्वास्थ्य - मानसिक थकान या नींद की कमी से बचे.

मूलांक 8 (8,17,26)

करियर - यह सप्ताह मेहनत और धैर्य की परीक्षा ले सकता है. करियर में काम का दबाव रहेगा, लेकिन अंत में सफलता मिलेगी. कोर्ट कचहरी और कानूनी मामलों में राहत मिल सकती है.

आर्थिक - धन के मामले में कोई पुराना कर्ज चुकाने का अवसर मिल सकता है.

प्रेम और विवाह - प्रेम जीवन में गंभीरता बढ़ेगी, वैवाहिक जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ सकती है.

परिवार - घर में आपकी भूमिका मजबूत होगी.

स्वास्थ्य - हड्डियों, कमर या जोड़ों के दर्द की समस्या उभर सकती है.

यह भी पढ़ें: सूर्य ग्रहण के दिन शनि की राशि में महादुर्लभ योग, 17 फरवरी से नोटों में खेलेंगे तुला समेत इन राशियों के लोग

मूलांक 9 (9,18,27)

करियर - प्रतिस्पर्धा और नई ऊर्जा से भरपूर रहेगा. खेल, सेना, पुलिस या प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है. करियर में नए अवसर सामने आएंगे.

आर्थिक - आर्थिक रूप से अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन आय के भी नए स्रोत मिलेंगे.

प्रेम और विवाह - प्रेम जीवन में गुस्से पर नियंत्रण रखें, छोटी बात बहस में बदल सकती है.

परिवार - भाई बहनों का सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य में चोट या रक्त संबंधी समस्याओं से सावधान रहें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)