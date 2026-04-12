America-Iran बातचीत फेल, पर नहीं होगा युद्ध! ग्रहों की चाल दे रही है बड़ी 'गुड न्यूज'

US-Iran War Prediction : अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में चल रही जिस बातचीत पर पूरी दुनिया की नजरें टिकीं थीं, वो फेल हो गई है. दोनों देशों के बीच होर्मुज स्ट्रेट, परमाणु कार्यक्रम समेत अन्‍य शर्तों को लेकर बड़ा टकराव सामने आया. जिससे यह बातचीत फेल हो गई. ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते के सीजफायर के दौरान यह वार्ता रखी गई थी, ताकि युद्ध का हल निकल सके. वहीं ज्‍योतिष की नजर से देखें तो उम्‍मीद अभी भी बाकी है. जयपुर के ज्‍योतिषाचार्य दिलीप गुप्‍ता के अनुसार ग्रहों की स्थिति बताती है कि अब ईरान-अमेरिका का यह युद्ध जल्‍द नतीजे की ओर पहुंचेगा. इससे पहले Zee News ने युद्ध के खत्‍म होने की भविष्‍यवाणी की थी और उसके बाद ही सीजफायर का ऐलान हो गया था.

ईरान-यूएस युद्ध खत्‍म होगा या नहीं?

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद गालिबफ ने बातचीत सफल न होने के अपने-अपने कारण गिनाए हैं. जिससे लोगों के मन में यह सवाल है कि ईरान अमेरिका का युद्ध खत्‍म होगा या नहीं? ज्‍योतिषाचार्य के अनुसार ग्रहों की स्थिति बता रही है कि युद्ध अब खत्‍म होने की ओर है, जल्‍द ही इसका हल निकल आएगा. भले ही अभी बातचीत फेल हो गई है जिससे दोनों देशों के बीच तनाव जारी रह सकता है लेकिन अब युद्ध के भड़कने या और बढ़ने के आसार नहीं हैं.

युद्ध खत्‍म होने पर बन सकती है सहमति

ज्‍योतिषाचार्य दिलीप गुप्‍ता कहते हैं कि जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि 2 अप्रैल को मीन राशि में मंगल के आने से सकारात्‍मक समय शुरू हो गया है. मीन राशि को ज्‍योतिष में शुभ राशि माना गया है, जिसमें इस समय मंगल, शनि, सूर्य और बुध विराजमान हैं. 14 अप्रैल 2026 को सूर्य अपनी उच्‍च राशि मेष में गोचर करेंगे. जिससे नेतृत्‍व को बल मिलेगा. सूर्य नेतृत्‍व, राजनीति और सफलता के कारक हैं. सूर्य मेष राशि में बली होंगे तो दोनों देशों के बीच युद्ध खत्‍म करने को लेकर राजनीतिक सहमति बनने की पूरी संभावना है.

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इसके अलावा 19 अप्रैल 2026 को शुक्र ग्रह भी अपनी राशि वृषभ में गोचर करेंगे, यह भी बेहद शुभ है. धन, समृद्धि और विलासिता के कारक शुक्र का अपनी ही राशि में आना कारोबार, धन, सुख-सुविधाओं को बढ़ाएगा. इसका मतलब है कि युद्ध के कारण जो नुकसान हुआ, वो अब पटरी पर लौटने लगेगा.

11 मई को टूटेगी मंगल-शनि की युति

हालांकि मीन राशि में मंगल, बुध और शनि का एकसाथ बैठना आक्रामक संवाद का कारण बनेगा. यानी कि दोनों देश एक-दूसरे पर शब्‍दों के तीर चलाना जारी रख सकते हैं. लेकिन 11 मई 2026 को मंगल मीन राशि से निकलकर मेष में प्रवेश करेंगे, जिससे मंगल-शनि की अशुभ युति टूट जाएगी, जो कि देश-दुनिया के लिए बेहद सकारात्‍मक स्थिति है.

बता दें कि इससे पहले मंगल कुंभ राशि में राहु के साथ युद्ध भड़काने वाला अंगारक योग बना रहे थे. जिसने न केवल ईरान अमेरिका इजरायल के बीच युद्ध भड़काया बल्कि कई देशों को इसकी चपेट में लिया. Zee News ने इसे लेकर भी भविष्‍यवाणी की थी कि 23 फरवरी 2026 के बाद देश-दुनिया में बड़ी उठापटक हो सकती है, हिंसा भड़क सकती है और वो भविष्‍यवाणी भी सच साबित हुई थी. इसके बाद 28 फरवरी 2026 से ईरान- इजरायल अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हो गया था.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)