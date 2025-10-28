Advertisement
आंवला नवमी पर ये कथा पढ़ने से मिलेगा श्रीहरि विष्‍णु का विशेष आशीर्वाद, भरा रहेगा धन का अक्षय भंडार

Akshay Navami vrat Katha : कार्तिक शुक्‍ल नवमी के दिन अक्षय नवमी पर्व मनाया जाता है. इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है और प्रसाद में आंवला भी शामिल होता है इसलिए इसे आंवला नवमी कहते हैं. 

Oct 28, 2025
Akshay Navami Ki Vrat Katha : अक्षय नवमी के दिन भगवान विष्‍णु और आंवला के पेड़ की पूजा करने का विधान है. हर साल कार्तिक शुक्‍ल नवमी को अक्षय नवमी मनाई जाती है, मान्‍यता है कि इस दिन श्रीहरि विष्‍णु और आंवले के पेड़ की पूजा करने से अक्षय पुण्‍य की प्राप्ति होती है इसलिए इसे अक्षय नवमी कहते हैं. अक्षय नवमी के दिन आंवला पेड़ की पूजा करने, जल चढ़ाने और कच्‍चा सूत बांधने और आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है. इस साल 31 अक्‍टूबर 2025 को अक्षय नवमी मनाई जाएगी. अक्षय नवमी की पूजा में व्रत कथा जरूर पढ़ें. इससे भगवान विष्‍णु की कृपा से अक्षय धन-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्‍त होता है. 

अक्षय नवमी व्रत कथा 

पौराणिक कथाओं के अनुसार, ''एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज सवा मन आंवले दान करके ही खाना खाता था. इससे उसका नाम आंवलया राजा पड़ गया. एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जायेगा. इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए.

बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुःख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए. राजा-रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं. जब भूखे प्यासे सात दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा. इसलिए भगवान ने, जंगल में ही महल, राज्य और बाग- बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए. 

सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है. राजा, रानी से कहने लगे रानी देख कहते हैं, सत मत छोड़े. सूरमा सत छोड़या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए. आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें. राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी-खुशी जंगल में रहने लगे.

उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता-पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए. राज्य दुश्मनों ने छीन लिया दाने-दाने को मोहताज हो गए और काम खोजते हुए अपने पिता के राज्य में आ पहुंचे. उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया. बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता-पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते है सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना. 

एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा. उसे यह सोचकर रोना आने लगा की ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था. हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा. आज वे लोग न जाने कहां होंगे? यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे. रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि, तू क्यों रो रही है?

उसने बताया आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था. हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए. तब रानी ने उन्हें पहचान लिया. सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया. अपने बेटे-बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है. बेटे-बहू भी अब सुख से राजा-रानी के साथ रहने लगे. हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना. कहते-सुनते सारे परिवार का सुख रखना.''

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

amla navami 2025

