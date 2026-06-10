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अगर आपको बार बार 111, 222 या 777 जैसे नंबर दिखते हैं, तो ब्रह्मांड आपको क्या संकेत दे रहा है?

Angel numbers secret: बार बार दिखने वाले एंजेल नंबर्स कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड और गार्जियन एंजल्स द्वारा दिए जाने वाले खास संकेत होते हैं. ये अंक हमें जीवन में नई शुरुआत, संतुलन, आने वाले बड़े बदलावों और सौभाग्य के प्रति सचेत कर सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं.

Written Byharsh singh
Published: Jun 10, 2026, 11:22 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:22 AM IST
अगर आपको बार बार 111, 222 या 777 जैसे नंबर दिखते हैं, तो ब्रह्मांड आपको क्या संकेत दे रहा है?

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उनकी खासियत है. करीब तीन महीने तक उन्होंने जी भारत में डिफेंस बीट पर काम किया, जहां उनकी रिपोर्टिंग और फैक्ट-आधारित स्टाइल को खूब सराहना मिली. इसके पहले ये ऑटोमोबाइल की खबरें भी करते थे. अब हर्ष धर्म से जुड़ी खबरों की कवरेज कर रहे हैं और इस क्षेत्र में दर्शकों तक जरूरी अपडेट्स पहुंचा रहे हैं. हर्ष अपनी धारदार लेखन शैली, भरोसेमंद खबरों और रिकॉर्ड पेज-व्यूज के लिए जाने जाते हैं. बिहार चुनाव 2025 की लाइव कवरेज के दौरान उनके अपडेट्स दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया है. अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं तो उन्हें इस ईमेल पर लिख सकते हैं:Harsh.singh@India.com

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