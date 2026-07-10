/क्रीम पाउडर छोड़िए! चेहरे पर जादुई निखार लाएंगे ये 2 बेशकीमती रत्न, झुर्रियां और दाग धब्बे गायब कर स्किन को बना देंगे बिल्कुल जवां

खूबसूरत और जवां दिखने के लिए हम न जाने कितने महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, क्रीम और फेशियल का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी त्वचा की चमक का सीधा कनेक्शन ज्योतिष और रत्नों से भी है. आज के समय में दुनिया भर में क्रिस्टल हीलिंग और जेमस्टोन फेशियल का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है.
ज्योतिष शास्त्र और प्राचीन आयुर्वेद के अनुसार, कुछ खास रत्न ऐसे होते हैं जो चेहरे की झुर्रियों, महीन रेखाओं और दाग धब्बों को जड़ से खत्म करने की ताकत रखते हैं. इनमें सबसे ऊपर नाम आता है रोज क्वार्ट्ज और पन्ना रत्न का, जो त्वचा के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं.
आजकल बाजार में मिलने वाले गुलाबी स्फटिक के रोलर स्किनकेयर के लिए सबसे बेस्ट माने जा रहे हैं. क्रिस्टल विज्ञान के अनुसार, रोज़ क्वार्ट्ज के भीतर प्यार और हीलिंग की बेहद सकारात्मक ऊर्जा होती है.
जब आप इस गुलाबी पत्थर से बने रोलर से अपने चेहरे की हल्के हाथों से मालिश करते हैं, तो इससे चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन बहुत बेहतर हो जाता है.
यह ढीली पड़ चुकी त्वचा में कसाव लाता है और पफिनेस यानी चेहरे की सूजन को तुरंत कम करता है. नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करने से चेहरे पर एक नेचुरल और गुलाबी निखार साफ नजर आने लगता है.
हरे रंग का पन्ना रत्न सिर्फ बुद्ध ग्रह को मजबूत करने या बिजनेस बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि त्वचा को बेदाग बनाने के लिए भी जाना जाता है.
पन्ना रत्न में ऐसी प्राकृतिक खूबियां होती हैं जो त्वचा की सेल्स को दोबारा जीवित करती हैं. इसके इस्तेमाल का सबसे आसान तरीका यह है कि एक साफ कांच के बर्तन में पानी भरकर उसमें एक पन्ना रत्न डाल दें.
इस बर्तन को रात भर के लिए छोड़ दें ताकि रत्न की पूरी ऊर्जा पानी में समा जाए. सुबह उठकर इस रत्न चार्ज्ड पानी से अपने चेहरे को धोएं. यह पानी चेहरे के जिद्दी दाग धब्बों, मुंहासों के निशानों और टैनिंग को धीरे धीरे बिल्कुल साफ कर देता है.
हमारी प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी रत्नों की भस्म का खूब इस्तेमाल किया जाता रहा है. पन्ना रत्न की शुद्ध भस्म को त्वचा के लिए सबसे बेहतरीन एंटी एजिंग फॉर्मूला माना गया है.
जब उम्र बढ़ने के साथ चेहरे पर झुर्रियां और फाइन लाइन्स दिखने लगती हैं, तो पन्ना भस्म का सही इस्तेमाल त्वचा को दोबारा जवां बना सकता है.
यह त्वचा के अंदर कोलाजन के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे स्किन लंबे समय तक टाइट और चमकदार बनी रहती है. हालांकि, बाजार में मिलने वाली किसी भी भस्म का इस्तेमाल करने से पहले हमेशा किसी योग्य आयुर्वेदिक डॉक्टर या एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए.
अक्सर हमारे चेहरे पर जो मुहांसे या डलनेस दिखती है, उसकी सबसे बड़ी वजह हमारा मानसिक तनाव और ठीक से नींद न आना होता है. रोज़ क्वार्ट्ज और पन्ना जैसे रत्न केवल बाहरी तौर पर त्वचा को फायदा नहीं पहुंचाते, बल्कि ये हमारे मन को भी शांत रखते हैं.
रोज क्वार्ट्ज हमारे हार्ट चक्र को एक्टिव करता है, जिससे मानसिक तनाव और चिंता पूरी तरह दूर हो जाती है. जब आपका दिमाग अंदर से शांत और खुश रहेगा, तो उसका सीधा असर आपकी स्किन पर दिखेगा.
इसलिए अगर आप भी बिना किसी केमिकल के अपनी त्वचा को हमेशा जवां और चमकदार बनाए रखना चाहते हैं, तो इन रत्नों की जादुई ताकत को अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करें.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)
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