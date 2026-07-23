/कीचड़ में खिले कमल जैसा होता है अनुराधा नक्षत्र वालों का जीवन, जानें इनकी ताकत और कमजोरियां

राशिचक्र के सत्रहवें नक्षत्र अनुराधा की शख्सियत बेहद दिलचस्प, गहरी और विरोधाभासों से भरी होती है. कीचड़ में रहकर भी अपनी पवित्रता और सुंदरता बनाए रखने वाला कमल का फूल इस नक्षत्र का प्रतीक है.
शनि और मंगल के अनोखे प्रभाव वाले इस नक्षत्र के लोग शुरुआती दौर में भले ही कड़े संघर्षों और मानसिक उथल पुथल से गुजरते हैं, लेकिन एक बार अपनी छिपी हुई ताकत को पहचान लें तो वे अपनी सफलता और दयालु स्वभाव से पूरी दुनिया को प्रभावित कर देते हैं. आइए अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों की खासियतों, उनकी ताकतों और कमजोरियों के बारे में डिटेल से जानते हैं.
अनुराधा राशिचक्र का सत्रहवां नक्षत्र है. इसका संपूर्ण भाग वृश्चिक राशि में फैला हुआ है. शनि इस नक्षत्र का स्वामी है जबकि राशि का स्वामी है मंगल. शनि और मंगल दोनों का शत्रुता संबंध है और जब ये नजदीक आते हैं तो व्यक्ति के भीतर मंथन होना आवश्यक है. अनुराधा का प्रतीक कमल है. कमल पुष्प कीचड़ में रहकर भी सदा पवित्र रहता है.
अनुराधा– शनि – मंगल के समन्वय से विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न हो जाती है. मंगल क्रोधी समझा जाता है और शनि प्रकृति से शांत माना जाता है. इसलिए मनोवैज्ञानिक स्तर पर अंतर्विरोध हमेशा ही बना रहता है. यहां व्यक्ति को अपने जीवन के अंधकारमय और उजाले पक्ष को समझना होगा और समय के अनुसार समायोजन करना होगा.
इनको दोनों प्रकृतियों के बीच समन्वय लाना होगा. एक बार ऐसा हो जाए तो वही व्यक्ति सबके प्रति दया और सहानुभूति से भर जाता है.
इसमें संदेह नहीं कि आरंभिक संघर्ष हमेशा ही कायम रहता है, लेकिन एक बार फूल खिल जाता है तो उसके खिले हुए रूप, उसकी सुगंध और सौंदर्य से सारा विश्व महकने लगता है.
आपमें बिना अपना उद्देश्य खोये अच्छे संबंध बनाये रखने की अद्भुत क्षमता होती है. एक बार आप अपनी गुप्त शक्ति को समझ लेते हैं तो आप इस शक्ति की मदद से जो चाहें कर सकते हैं. आप अपने सामने आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने में सक्षम होते हैं.
आप लोगों की उनकी जानकारी के बिना भी मदद करते रहते हैं, क्योंकि आप शालीनता और सम्मान को हर हाल में बनाये रखते हैं.
कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देना ज़रूरी है वरना वे आपके पतन का कारण भी बन सकते हैं. कभी कभी विचारों में कट्टरता और जबर्दस्त ईर्ष्या के कारण आपके लिए दिक्कतें आ सकती हैं.
जैसे ही आप असहिष्णु होते हैं क्रोध आपके केंद्र में आ जाता है. स्वार्थ के कारण आपका नाम खराब हो सकता है.
किरण बेदी अनुराधा वृश्चिक
प्रियंका गांधी अनुराधा वृश्चिक
सद्दाम हुसैन अनुराधा वृश्चिक
कपिल देव अनुराधा वृश्चिक
डिस्क्लैमर: यह लेख वैदिक ज्योतिष की गणनाओं, नक्षत्र सिद्धांतों और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य पाठकों को धार्मिक व ज्योतिषीय जानकारी प्रदान करना है. किसी भी व्यक्तिगत निर्णय या उपाय के लिए संबंधित ज्योतिष विशेषज्ञ से परामर्श लें.