एकादशी पर 4 राजयोग, आज 5 राशियों को मिलेगा किस्मत का VIP ट्रीटमेंट!

अपरा एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, उस पर आज बने 4 राजयोगों ने इसे विशेष बना दिया है. आज ग्रहों ने जो 4 राजयोग बनाए हैं, वे 5 राशि वालों के जीवन में अचानक पॉजीटिव बदलाव ला सकते हैं.
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आज 13 मई 2026 को अपरा एकादशी है. ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी को रखा जाने वाला अपरा एकादशी व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए विशेष माना गया है. उस पर आज ग्रह ऐसे राजयोग बना रहे हैं, जो कुछ राशियों को करियर, पैसे, रिश्तों से संबंधित शुभ फल दे सकते हैं.
आज एकादशी पर ग्रहों की चाल विशेष है, मंगल अपनी ही राशि में बैठकर रुचक राजयोग बना रहे हैं, इसके अलावा मेष में ही सूर्य और बुध ग्रह थी हैं. जिससे सूर्य और मंगल-बुध मिलकर त्रिग्रही योग, सूर्य-बुध मिलकर बुधादित्य राजयोग और शुक्र स्वराशि वृषभ में बैठकर मालव्य राजयोग बना रहे हैं. इसके अलावा आयुष्मान योग भी बन रहा है. जानिए ये सभी राजयोग किन 5 राशियों के लिए लकी हैं.
वृषभ राशि वालों को आज करियर में उन्नति से जुड़ी शुभ सूचना मिल सकती है. वर्कप्लेस पर आपका पद और प्रभाव बढ़ेगा. साथ ही इनकम में बढ़ोतरी होने के भी योग हैं. आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा. वाणी का प्रभाव बढ़ेगा. शादी के लिए रिश्ता आ सकता है.
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मिथुन राशि वाले व्यापारी जातकों के लिए दिन बड़ा लाभ देने वाला है. बड़ी डील फाइनल हो सकती हैं या ऑर्डर मिल सकते हैं. अटका हुआ पैसा भी मिलेगा. आपकी बातचीत की शैली लोगों को आपसे जोड़ेगी. नेटवर्क मजबूत होगा.
कन्या राशि वालों का आज कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है. जिससे आप बहुत खुश होंगे. साथ ही व्यापार में बड़ा लाभ हो सकता है. धन बढ़ेगा. एक से ज्यादा स्त्रोतों से पैसा मिल सकता है. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.
वृश्चिक राशि वालों का आज आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे आप अपनी बात सही तरीके से रख पाएंगे. साथ ही करियर में तरक्की के योग बनेंगे. प्रमोशन की लिस्ट में आपका नाम आ सकता है. अधूरे काम पूरे होंगे.
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मकर राशि वालों का दिन आज आर्थिक मामलों के लिए विशेष शुभ है. धन आने के नए रास्ते बनेंगे. जिससे वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. नौकरी-व्यापार दोनों के लिए समय लाभप्रद है. घर में खुशी का माहौल रहेगा. आप भी शांति महसूस करेंगे.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)