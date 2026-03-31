ज्‍योतिष के अनुसार अप्रैल में जन्‍मे लोगों में कुछ ऐसी खूबियां होती हैं जो उन्‍हें आसानी से लोगों का फेवरेट बना देती हैं. जिसमें इनकी आकर्षक पर्सनालिटी, हंसमुख स्‍वभाव और शानदार लीडरशिप क्‍वालिटी शामिल है. ये लोग बहुत अच्‍छे बॉस साबित होते हैं. इसलिए वे अपने स्‍टॉफ में लोकप्रिय बॉस के तौर पर मशहूर होते हैं और लोग उनकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते.

अप्रैल में जन्‍मे लोगों की राशि

अप्रैल में जन्‍मे लोगों की राशि मेष और वृषभ होती है. ज्‍योतिष में सूर्य राशि और चंद्र राशि दोनों के आधार पर गणना होती है लेकिन सूर्य राशि की अवधारणा पश्चिमी देशों में ज्‍यादा प्रचलन में है. इसके अनुसार 21 मार्च - 19 अप्रैल के बीच जन्‍मे लोगों की मेष राशि होती है और 20 अप्रैल - 20 मई के बीच पैदा हुए लोगों की वृषभ राशि होती है. इसके अलावा ज्‍योतिष में महीने के आधार पर भी जातकों की पर्सनालिटी ट्रेट्स बताए गए हैं.

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अप्रैल में पैदा हुए लोगों की पर्सनालिटी की खासियतें

सुंदर और हंसमुख - ज्‍योतिष के अनुसार अप्रैल में पैदा हुए लोग सामान्‍यत: खूबसूरत और हंसमुख होते हैं. इसलिए जहां जाते हैं छा जाते हैं. लोग आसानी से इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं.

जिद्दी और साहसी - अप्रैल में पैदा हुए लोगों में साहस कूट-कूटकर भरा होता है, जिससे वे चुनौतियों से डरकर पीछे नहीं हटते. साथ ही जो ठान लें वो पूरा करके ही रहते हैं. ये लोग टारगेट अचीवर होते हैं.

अच्‍छे लीडर - इन लोगों में कमाल की लीडरशिप क्‍वालिटी होती है. वे सभी को साथ लेकर चलना जानते हैं. साथ ही आसानी से दूसरों से काम ले लेते हैं. हालांकि कई बार वे दूसरों के काम में ज्‍यादा ही हस्‍तक्षेप कर बैठते हैं. साथ ही इन लोगों को मूर्ख बनाना मुश्किल होता है. ये बिना तर्क की बात सुनना पसंद नहीं रकते हैं. हालांकि जब गुस्‍सा आ जाए तो शांत होने में काफी वक्‍त लगता है.

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रोमांटिक पार्टनर - अप्रैल में जन्‍मे लोग खासे रोमांटिक भी होते हैं. हालांकि ये हर समय अपने पार्टनर को यह बात जताते नहीं है. ये अच्‍छे और वफादार लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साबित होते हैं.

इन क्षेत्रों में सफलता - अप्रैल माह में जन्मे लोग स्पोर्ट्स, मीडिया, एडवर्टाइजिंग और राजनीति जैसे क्षेत्रों में खूब सफल होते हैं. साथ ही सुरक्षा के क्षेत्र में भी अच्‍छा करियर बनाते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)