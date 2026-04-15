अप्रैल महीने का दूसरा हिस्‍सा ग्रहों की चाल के लिहाज से बहुत खास है. महीने के बीच में यश, सफलता और सम्‍मान के कारक सूर्य 14 अप्रैल 2026 को गोचर करके उच्‍च राशि मंगल में आ गए हैं, जिससे उनकी ताकत बढ़ गई है. इसके अलावा मीन राशि में मंगल, शनि व बुध बैठे हैं. 19 अप्रैल 2026 को शुक्र गोचर करके अपनी राशि वृषभ में आ रहे हैं. कई अन्‍य शुभ-अशुभ योग भी बनेंगे. इन सभी का असर 12 राशियों पर पड़ेगा. जानिए अप्रैल महीने के बाकी 15 दिन मेष से मीन राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे.

मेष से मीन राशिफल (15 से 30 अप्रैल 2026)

मेष (Aries)

यह समय आत्म-चिंतन का होगा. आप यह विचार करेंगे कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है. अप्रैल के अंत तक आप अधिक आत्मविश्वासी और जीवन में नए अवसरों के लिए तैयार हो जाएंगे. रिश्ते ठीक रहेंगे, आप अपने करीबी लोगों के साथ उचित व्यवहार करेंगे. आप अपने करियर में धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे ताकि एक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त कर सकें. धन भी संतुलित रहेगा; बस इसे समझदारी से खर्च करने की आवश्यकता होगी. कुल मिलाकर, यह समय आत्म-चिंतन, संतुलित रिश्तों और भविष्य की योजना बनाने का होगा.

वृषभ (Taurus)

इस दौरान आप आंतरिक रूप से शांत महसूस करेंगे. आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी. प्रेम और रिश्तों में एक सौम्य और घनिष्ठ संवाद विकसित होगा. आप अपने प्रियजन या परिवार के साथ जुड़ाव महसूस करेंगे. अपने काम में आप अराजकता से घिरे नहीं रहेंगे और धीरे-धीरे भविष्य का निर्माण करेंगे. आर्थिक मामलों में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी.

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मिथुन (Gemini)

यह समय आपके लिए शुभ रहेगा - चिंतन में रचनात्मकता, सौहार्दपूर्ण संबंध और आंतरिक समझ का अच्छा मेल रहेगा. आपकी रचनात्मक बुद्धि नए विचारों को जन्म देगी और रचनात्मक कार्यों से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा. घनिष्ठ संबंधों में आप अपने सच्चे भावों का आदान-प्रदान करेंगे, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे. करियर में नए विचार उत्पन्न होंगे. कुल मिलाकर 30 अप्रैल तक का समय आपके आंतरिक जगत और सौहार्दपूर्ण संबंधों से संबंधित है.

कर्क (Cancer)

यह अवधि आपके लिए मध्यम है. आप ठीक रहेंगे, लेकिन नियमित हल्का व्यायाम आवश्यक होगा. आप अपने प्रियजन के साथ मधुर संवाद का आनंद लेंगे, लेकिन कभी-कभार कुछ हल्की-फुल्की गलतफहमियां हो सकती हैं. आप अपने काम में धीरे-धीरे रणनीति बनाएंगे. आर्थिक मोर्चे पर, सब कुछ स्थिर रहेगा - आपको खर्च पर नजर रखनी होगी.अचानक कोई बड़ा लाभ नहीं होगा - यह सोच-समझकर और सावधानी से कार्रवाई करने का सप्ताह है. कुल मिलाकर, यह आराम और ज्ञान के बीच का संघर्ष रहेगा.

सिंह (Leo)

एक मजबूत और सामंजस्यपूर्ण ऊर्जा रहेगी. प्रेम में आपका आत्मविश्वास आपको खुलकर अपना प्यार जताने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे आपके नए और मौजूदा दोनों रिश्ते मजबूत होंगे. आपकी दूरदृष्टि और नियमित प्रयास आपको अपने करियर में नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और अधिक से अधिक लोग आपका साथ देंगे. पारिवारिक मामलों में आपकी समझ और जुड़ाव बढ़ेगा और इससे आपके घर का माहौल मजबूत होगा. आर्थिक मोर्चे पर, आपकी योजना में सुधार होने से स्थिरता बढ़ेगी. स्वास्थ्य के लिहाज से, आप और भी स्वस्थ, ऊर्जावान और आत्मविश्वासी रहेंगे. अप्रैल अंत तक आपको संतुलन, सफलता और आंतरिक शांति का अनुभव कराएगा.

कन्या (Virgo)

यह महीना आरामदेह और स्थिरता पूर्ण रहेगा. प्रेम में आपका व्यावहारिक स्वभाव आपको गंभीर और सच्चे रिश्तों की ओर ले जाएगा. करियर में आपकी संगठनात्मक और योजना बनाने की क्षमता आपके लिए नए अवसर खोलेगी. आप पारिवारिक मामलों में अपने प्रियजनों को समय और ध्यान देंगे, और आपके बीच अधिक समझदारी बढ़ेगी. धन के मामले में, आपके विवेक पूर्ण निर्णय निवेश को सुरक्षित बनाएंगे और धीरे-धीरे आपकी संपत्ति बढ़ाएंगे. छोटे-छोटे बदलाव आपको अधिक ऊर्जावान और नैतिक रूप से उत्साहित महसूस कराएंगे, साथ ही आपको एक नियमित दिनचर्या बनाए रखने में मदद करेंगे. आपका आत्मविश्वास और एकाग्रता आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी.

तुला (Libra)

आपके करियर में संतुलन बनेगा और आपकी बुद्धिमत्ता और सामंजस्य से नए अवसर पैदा होंगे. रचनात्मक सोच आपको उन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद करेगी जिनसे नेतृत्व, नवाचार और स्थिरता प्राप्त होगी. आपका सामाजिक नेटवर्क भी आपको नई साझेदारियों में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करेगा; इससे आपके करियर को कई तरह से विकास करने में मदद मिलेगी.

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वृश्चिक (Scorpio)

इस दौरान आप हर क्षेत्र में गहन ज्ञान और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेंगे. यदि आपका स्वास्थ्य संवेदनशील रहा है, तो आराम और संतुलन बनाए रखने पर आपकी रिकवरी धीमी होगी. आर्थिक पक्ष पर, आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है; समझदारी से निर्णय लें. संबंध: यह उन रिश्तों पर लागू होता है जहां पिछला रिश्ता टूट चुका है या टूट रहा है, आप धीरे-धीरे भावनात्मक संतुलन बहाल करेंगे, नया विश्वास और समझ स्थापित करेंगे. आपकी सत्यcनिष्ठा और भावनात्मक संवेदनशीलता नए प्रेम संबंधों में सहायक होगी, और विवाह संबंधी निर्णय बुद्धिमत्ता और सहनशीलता के साथ लिए जाएंगे. कुल मिलकर ये महीना बुद्धिमत्ता, धैर्य और स्थिरता से संबंधित है.

धनु (Sagittarius)

नई रुचियां और जुनून उभरेंगे, और पुराने रिश्ते भी ताज़ा होंगे. आपकी दूरदृष्टि और निडरता आपको करियर में ऐसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने में मदद करेगी जहाँ साझेदारी और स्वतंत्र सोच आपके लिए लाभदायक साबित हो सकें. आर्थिक मोर्चे पर, निवेश करते समय सावधानी और समझदारी बरतें ताकि आप आर्थिक रूप से स्थिर रह सकें. अच्छे स्वास्थ्य के लिए, नियमित रूप से हल्की फुल्की शारीरिक गतिविधि और ध्यान का अभ्यास करें ताकि आपके मन और शरीर में सामंजस्य बना रहे. अप्रैल अंत तक साहस, उद्देश्य और आशावाद से भरपूर रहेगा.

मकर (Capricorn)

निरंतर और उपयोगी विकास का समय रहेगा. आपके काम का एक निश्चित मार्ग होगा, जिससे आप धीरे-धीरे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे. आपकी मेहनत और अनुशासन से अच्छे और ईमानदार परिणाम मिलेंगे और आपके सहकर्मी आपकी सराहना करेंगे. धन के मामले में, अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए धीरे-धीरे और सावधानी से आगे बढ़ें. परिवार और दोस्तों के साथ संबंधों में आप विश्वास और समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे. धैर्य और खुलकर बातचीत से पुरानी समस्याओं का समाधान हो सकता है. स्वस्थ रहने के लिए, दैनिक जीवन को सरल रखें, हल्का व्यायाम करें और अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाए रखें. यह समय अच्छे और ठोस विकास का संकेत देता है.

कुंभ (Aquarius)

इस दौरान आपका प्रेम जीवन मजबूत होगा, आप अपने साथी के साथ जुड़ाव और समझ का अनुभव करेंगे. मित्रता और पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे, और सहकर्मियों के साथ संवाद अधिक समन्वित होगा. संभवतः नए काम या पदोन्नति के संकेत भी मिल सकते हैं. आर्थिक रूप से नकदी प्रवाह प्रभावित नहीं होगा क्योंकि यह मजबूत और स्थिर रहेगा, और नए निवेश केवल सोच-समझकर ही करें. आप थोड़े संवेदनशील हो सकते हैं, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखें और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

मीन (Pisces)

यह अंतर्काल आपके लिए शांत और सुखद रहेगा. पारिवारिक संबंध मजबूत रहेंगे, विशेषकर अपने जीवनसाथी के साथ. करियर में नए अवसर खुलेंगे और आर्थिक स्थिति में कोई गिरावट नहीं आएगी. अचल संपत्ति में निवेश करते समय सावधानी बरतें. आप भावनात्मक रूप से संवेदनशील हो सकते हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का ध्यान रखें ताकि किसी भी प्रकार का असंतुलन या अनिश्चितता न हो.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)