April 2026 Rashifal : अप्रैल महीना ग्रह गोचर के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है. ज्‍योतिष के अनुसार अप्रैल में कई महत्‍वपूर्ण ग्रह गोचर हो रहे हैं जो शुक्रादित्‍य राजयोग, बुधादित्‍य राजयोग जैसे शुभ योग बनाएगा. महीने की शुरुआत में ही 2 अप्रैल को मीन राशि में मंगल गोचर होगा, जहां उनकी शनि और सूर्य से युति होगी. मंगल और सूर्य की मंगादित्‍य राजयोग बनाएगी. इसके बाद 11 अप्रैल 2026 को बुध मीन में गोचर करंगे और सूर्य से युति करके बुधादित्‍य राजयोग बनाएंगे. इसके अलावा 14 अप्रैल को सूर्य के मेष राशि में गोचर शुक्र और सूर्य की युति से शुक्रादित्‍य योग बनेगा. इसके अलावा भी 2 बार शुक्र गोचर होंगे. जिसमें 19 अप्रैल 2026 को शुक्र का अपनी ही वृषभ में प्रवेश करना बहुत शुभ फल देगा. इस तरह अप्रैल महीना कई शुभ योग बना रहा है, जानिए इनका सभी राशियों पर कैसा असर होगा.

अप्रैल महीने का सभी राशियों का राशिफल 2026

मेष राशि मासिक राशिफल अप्रैल 2026

- समय पर मेहनत का फल मिलने से प्रसन्‍नता होगी.

- आत्‍मविश्‍वास बढ़ने से कई मामलों में लाभ होगा.

- भाग्‍य का साथ काम पूरे कराएगा.

- कुछ जातकों को विदेश जाने का मौका मिल सकता है.

- रिश्‍तों में प्रेम बढ़ेगा.

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वृषभ राशि मासिक राशिफल अप्रैल 2026

- करियर में उन्‍नति मिलने और सकारात्‍मक बदलाव आएंगे.

- नौकरी करने वाले लोग अपनी अलग पहचान बनाने में सफल होंगे.

- निवेश से लाभ मिल सकता है. कोई बड़ा काम समय पर पूरा होगा.

- जीवन में खुशियां और सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी.

- सिंगल लोगों को सच्‍चा प्‍यार मिल सकता है.

मिथुन राशि मासिक राशिफल अप्रैल 2026

- बढ़ा हुआ आत्मविश्वास आसानी से काम पूरे करवा देगा.

- नौकरी करने वालों को नए अवसर मिलेंगे.

- इनकम कम और खर्च ज्‍यादा रहेगा.

- छात्रों के लिए समय अच्‍छा है.

- इस महीने निर्णय सोच-समझकर लें.

कर्क राशि मासिक राशिफल अप्रैल 2026

- महीने की शुरुआत में कुछ समस्‍याएं आएंगी लेकिन अंत सुखद रहेगा.

- आर्थिक स्थिरता आएगी. वर्कप्‍लेस पर आपके काम की तारीफ होगी.

- बिगड़े हुए रिश्‍ते फिर से पटरी पर आ सकते हैं.

- पुरानी गलतियां न दोहराएं, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ें.

सिंह राशि मासिक राशिफल अप्रैल 2026

- यह समय नौकरी-व्‍यापार में तरक्‍की और आर्थिक उन्‍नति देगा.

- लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं.

- नया काम शुरू करने के लिए समय अच्‍छा है.

- परिवार संबंधी शुभ सूचना मिल सकती है.

- अहंकार से बचें.

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कन्या राशि मासिक राशिफल अप्रैल 2026

- आपके लिए अप्रैल कुछ मामलों में ठीक रह सकता है.

- सेहत में सुधार आएगा और रिश्‍ते भी बेहतर होंगे.

- हालांकि कामकाज को लेकर स्थिति औसत रहेगी.

- बिजनेस करने वालों को अच्‍छी खबर मिल सकती है.

- छात्रों के लिए समय सफलतादायी है.

तुला राशि मासिक राशिफल अप्रैल 2026

- महीने की शुरुआत धीमी रहेगी लेकिन समय गुजरने के साथ बेहतरी आएगी.

- करियर में प्रमोशन या नई नौकरी मिलने के योग हैं.

- खर्च ज्‍यादा होंगे, तंगी भी महसूस हो सकती है.

- महत्‍वपूर्ण काम बनने की खुशी रहेगी.

- स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

वृश्चिक राशि मासिक राशिफल अप्रैल 2026

- इस महीने आप ऊर्जा से लबरेज रहेंगे और तेजी से काम निपटाएंगे.

- आर्थिक उन्‍नति मिल सकती है. रुके हुए काम पूरे होंगे.

- रिश्‍ते बेहतर होंगे. आप स्‍वस्‍थ महसूस करेंगे.

- नई जिम्‍मेदारी मिल सकती है.

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धनु राशि मासिक राशिफल अप्रैल 2026

- समय अच्‍छा है लेकिन महीने के बीच में थोड़ी उदासी और कामों में धीमापन महसूस होगा.

- रिश्‍तों के मामले में विशेष सावधानी रखने की जरूरत है.

- नए स्‍त्रोतों से पैसा मिल सकता है.

- हाउसवाइफ के लिए ये महीना अच्‍छा रहेगा.

मकर राशि मासिक राशिफल अप्रैल 2026

- प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में उतार-चढ़ाव बने रहेंगे, जिससे आपको उलझन हो सकती है.

- काम का दबाव रहेगा. सेहत भी नासाज रह सकती है. जिससे आप तनाव महसूस करेंगे.

- इनकम के मुकाबले खर्च ज्‍यादा रह सकता है.

- रिश्तों में मतभेद हो सकते हैं, जो जल्‍द सुलझ जाएंगे.

कुंभ राशि मासिक राशिफल अप्रैल 2026

- इस महीने धैर्य रखेंगे तो फायदे में रहेंगे.

- आर्थिक मामले में लापरवाही नुकसान करा सकती है.

- करियर में समय औसत रहेगा.

- पार्टनर से रिश्‍ते में दूरी महसूस हो सकती है.

- अपने मूडी स्‍वभाव पर काबू रखें, गुस्‍सा कम करें.

मीन राशि मासिक राशिफल अप्रैल 2026

- करियर में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. वर्कप्‍लेस पर आपके साथ राजनीति हो सकती है.

- खर्च ज्‍यादा हो सकते हैं इसलिए महीने की शुरुआत से ही बजट बनाकर चलें.

- आत्‍मविश्‍वास में कमी महसूस हो सकती है.

- भाग्‍य का साथ भले ही कम मिले लेकिन मेहनत करते रहें, फल जरूर मिलेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)