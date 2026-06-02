Aaj Ka Aquarius Rashifal: चिंताओं से राहत पाएंगे कुंभ राशि के लोग, प्रेम संबंध को लेकर मिलेगी खुशखबरी! पढ़ें कुंभ राशिफल

Aaj ka Kumbh Rashifal 2 June 2026: आज भी चंद्रमा का संचरण गुरु की धनु राशि में हो रहा है जिससे कुंभ राशि के लोगों को मिश्रित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. कुंभ राशि के स्वामी ग्रह भी शनि देव हैं जिनके प्रभाव से ये जातक न्याय प्रिय होते हैं. ये लोग दूरदर्शी होने के साथ ही दूसरों की मदद करने वाले होते हैं. प्रेम संबंध को लेकर शुभ समाचार मिल सकता है. मौसमी बीमारियों से जातकों को सावधान की जरूरत है. अगर अनार के रस से शिवलिंग का अभिषेक करें तो यह कुंभ राशि वालों के लिए शुभ होगा. जातकों के पारिवारिक संबंध मधुर होंगे. कुंभ राशि का दैनिक राशिफल क्या बता रहा है आइए कुंभ राशिफल से जानें.

कुंभ (Aquarius)

कुंभ राशि वालों, आज योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर सफलता मिलेगी. रुके हुए कार्य पूरे होने के योग हैं. बिजनेस में बड़ा निवेश करने से बचें. परिवार के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे और प्रेम संबंधों को भी स्वीकृति मिल सकती है. मौसमी बीमारियों से सावधान रहें. आज शिवालय में अनार के रस से अभिषेक जरूर करें.

पॉजिटिव: योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर रुके हुए कार्य पूरे होंगे. चिंताओं से राहत मिलेगी.

नेगेटिव: पारिवारिक मामलों को बड़ों की सलाह से सुलझाएं. योजनाओं को दूसरों से साझा न करें.

व्यवसाय: व्यावसायिक स्थिति सामान्य रहेगी. बड़ा निवेश टालना बेहतर होगा. नौकरी वालों को मेहनत के अनुसार परिणाम मिलेंगे.

लव: पारिवारिक संबंध मधुर रहेंगे. प्रेम संबंधों को परिवार की स्वीकृति मिल सकती है.

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 5

उपाय: शिवालय में अनार के रस से अभिषेक करें.

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Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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