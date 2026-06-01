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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Aquarius Rashifal by Ajay Bhambi: कुंभ राशि के छात्रों को सफलता मिलने की संभावना, प्रेम संबंध में विश्वास बनाए रखें! पढ़ें कुंभ राशिफल

Aaj Ka Aquarius Rashifal by Ajay Bhambi: कुंभ राशि के छात्रों को सफलता मिलने की संभावना, प्रेम संबंध में विश्वास बनाए रखें! पढ़ें कुंभ राशिफल

Daily Horoscope Prediction of 1 June 2026 Aquarius: आज कुंभ राशि वालों के घर में खुशी का माहौल बना रह सकता है. आज छात्र जातकों को प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है. कुंभ राशि के लोगों के लिए 1 जून 2026 का दिन कैसा बीतेगा, आइए कुंभ राशिफल से जानें.

Written By  Dr. Ajay Bhambi |Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: Jun 01, 2026, 06:02 AM IST
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Aaj ka Rashifal
Aaj ka Rashifal

Aaj ka Kumbh Rashifal 1 June 2026: आज भी चंद्रमा का संचरण धनु राशि में हो रहा है जिससे कुंभ राशि के लोगों को मिश्रित फल प्राप्त होंगे. परिवार के साथ आज जातकों का समय बीतेगा. प्रेम संबंध में विश्वास बनाए रखने की जरूरत है. आज जातकों को सिरदर्द और माइग्रेन की दिक्कत होने की संभावना है. ध्यान दें कि कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि देव है जो न्याय और कर्मफल के कारक है. इन जातकों पर शनि देव का गहरा प्रभाव होता है जिसके कारण ये जातक न्यायप्रिय होते हैं और संघर्ष से आगे निकलकर बड़ी सफलता प्राप्त कर पाते हैं.  कुंभ राशि का दैनिक राशिफल क्या बताता है आइए जानें.

कुंभ राशि (Aquarius)
कुंभ राशि वालों, आज ग्रह स्थिति आपके पक्ष में शानदार बनी हुई है. विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है. जरूरी दस्तावेज संभालकर रखें. आईटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वालों के लिए दिन बेहतरीन रहेगा. सिरदर्द और माइग्रेन की समस्या हो सकती है. आज किसी बुजुर्ग या असहाय व्यक्ति की मदद जरूर करें.

पॉजिटिव: ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है. घर में खुशी का माहौल रहेगा. विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में सफलता मिलने की संभावना है.
नेगेटिव: निर्णय लेने में असमंजस रह सकता है. जरूरी दस्तावेज संभालकर रखें.
व्यवसाय: मैन्युफैक्चरिंग और आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों को अच्छा अवसर मिलेगा. सरकारी काम में लापरवाही परेशानी बढ़ा सकती है.
लव: परिवार के साथ समय बिताएं. प्रेम संबंध में विश्वास बनाए रखें.
स्वास्थ्य: सिरदर्द और माइग्रेन परेशान कर सकता है.
भाग्यशाली रंग: क्रीम
भाग्यशाली अंक: 4
उपाय: किसी वृद्ध और असहाय व्यक्ति की मदद करें.

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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Dr. Ajay Bhambi

डॉ. अजय भाम्‍बी देश के मशहूर ज्‍योतिषाचार्य हैं. 

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