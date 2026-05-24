Aaj Ka Aquarius Rashifal: कुंभ राशि वालों का अचानक बढ़ेगा खर्च, रुके हुए काम होंगे पूरे; सेहत को लेकर रहें अलर्ट

Daily Horoscope Prediction of 24 May 2026 Aquarius: आज कुंभ राशि से संबंधित जातकों की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी. आर्थिक उन्नति से जुड़े विशेष अवसर प्राप्त होंगे. चंद्रमा के कर्क राशि में होने से मानसिक तौर पर सतर्क रहेंगे. वहीं, पारिवारिक जीवन सुखमय बीतेगा. जबकि, काम के दवाब से मानसिक तनाव बढ़ सकता है. प्रेम संबंध मधुर रहेगा.
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Aaj ka Kumbh Rashifal 24 May 2026: कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि है. यह वायु तत्व की राशि मानी जाती है, इसलिए इस राशि के जातक बुद्धिमान, स्वतंत्र विचारों वाले, सामाजिक और नई सोच रखने वाले होते हैं. कुंभ राशि के अंतर्गत धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम दो चरण, शतभिषा और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के प्रथम तीन चरण आते हैं. 24 मई 2026 को सूर्य मिथुन राशि में रहकर रचनात्मक कार्यों और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, वहीं चंद्रमा कन्या राशि में होने से आर्थिक और मानसिक मामलों में सतर्कता बढ़ेगी. आज का दिन समझदारी और धैर्य से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है.
आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और नई सोच की सराहना हो सकती है. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और धन लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. नए लोगों से संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित होंगे.
अधिक सोच-विचार के कारण निर्णय लेने में देरी हो सकती है. किसी करीबी व्यक्ति के साथ गलतफहमी होने की संभावना है. खर्चों में अचानक वृद्धि होने से मन परेशान रह सकता है. काम का दबाव मानसिक तनाव बढ़ा सकता है. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान पहुंचा सकता है.
नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. नई जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं. व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी और नए संपर्क भविष्य में फायदा देंगे. तकनीकी, रिसर्च, मीडिया और सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अच्छा रहेगा. विद्यार्थियों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं.
प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ समझ और विश्वास मजबूत होगा. वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा. पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं.
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान, पैरों में दर्द या तनाव की समस्या हो सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन लाभदायक रहेगा. नियमित व्यायाम करना फायदेमंद रहेगा.
किसी भी कार्य में अधिक देरी न करें. पैसों के मामलों में सतर्क रहें. नकारात्मक सोच से दूरी बनाए रखें.
नीला, बैंगनी
8, 11
शनिदेव की पूजा करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करें. काले तिल या कंबल का दान करना शुभ रहेगा.
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