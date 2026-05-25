Aaj Ka Aquarius Rashifal: कुंभ राशि वालों के बढ़ सकते हैं खर्चे, आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत! पढ़ें कुंभ राशिफल

Aaj ka Kumbh Rashifal 25 May 2026: 25 मई 2026 का दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के प्रभाव में अत्यंत महत्वपूर्णमाना जाएगा. इस दिन ग्रहों का गोचर कई प्रकार के परिवर्तनकारी योग का प्रभाव करियर, आर्थिक स्थिति, मानसिक संतुलन एवं भविष्य की योजनाओं पर दिख सकता है. कार्यक्षेत्र में रुके हुए कार्यों में गति आएगी. नए अवसर प्राप्त होने की संभावना बनी रहेगी. वृषभ राशि के द्वितीय भाव में सूर्य एवं बुध की युति बुद्धि धन, वाणी, परिवार व आर्थिक मामलों पर प्रभाव डालेगी. नए संपर्क एवं करियर में अप्रत्याशित अवसर दे सकता है.

कुंभ राशि:-

कुंभ राशि के जातक स्वतंत्र विचारों वाले, बुद्धिमान और समाज में अलग पहचान बनाने वाले माने जाते हैं. इस राशि के अंतर्गत धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम दो चरण, शतभिषा और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के प्रथम तीन चरण आते हैं. 25 मई 2026 को चंद्रमा तुला राशि में रहकर आपकी सोच और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करेगा, वहीं सूर्य मिथुन राशि में होने से रचनात्मकता और संचार क्षमता में वृद्धि होगी. आज का दिन नए विचारों और अवसरों को अपनाने का संकेत दे रहा है.

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सकारात्मक बातें:-

आज आपकी रचनात्मक सोच और नए आइडियाज की सराहना हो सकती है. कार्यक्षेत्र में प्रगति के संकेत हैं और रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. आर्थिक मामलों में सुधार देखने को मिलेगा. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा और किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. नए लोगों से संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित होंगे.

नकारात्मक बातें:-

अधिक सोच-विचार के कारण निर्णय लेने में देरी हो सकती है. किसी करीबी व्यक्ति के साथ गलतफहमी होने की संभावना है. खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है. मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है. दूसरों की बातों में आकर गलत निर्णय लेने से बचें.

करियर:-

नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी और नए संपर्क भविष्य में फायदा देंगे. तकनीकी, रिसर्च, मीडिया और ऑनलाइन कार्यों से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. विद्यार्थियों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं.

रिलेशनशिप:-

प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा. पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं.

स्वास्थ्य:-

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नींद की कमी या तनाव के कारण थकान हो सकती है. पर्याप्त आराम और योग लाभदायक रहेगा.

सावधानियां:-

निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें.

अनावश्यक खर्चों से बचें.

तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें.

शुभ रंग:-

नीला, बैंगनी

शुभ अंक:-

8, 11

उपाय:-

भगवान शनि की पूजा करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करें. काले तिल का दान करना शुभ रहेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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