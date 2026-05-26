Aaj Ka Aquarius Rashifal: दूसरों की बातों में आकर निर्णय न लें कुंभ राशि के लोग, सामाजिक संपर्क होंगे मजबूत! पढ़ें कुंभ राशिफल

Daily Horoscope Prediction of 26 May 2026 Aquarius: आइए कुंभ राशि के दैनिक राशिफल की इस कड़ी में जानें कि ग्रह गोचर के बाद आज का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है.
Trending Photos
Aaj ka Kumbh Rashifal 26 May 2026: 26 मई 2026 का दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के प्रभाव में विशेष शुभ और अशुभ ग्रह योगों वाला माना जाएगा. मेष राशि में स्थित मंगल जातकों के साहस एवं निर्णय क्षमता को मजबूत बना सकता है. कार्यक्षेत्र में रुके हुए कार्यों में गति आने के आसार हैं. वहीं वृषभ राशि में सूर्य-बुध की युति व्यापार एवं पारिवारिक मामलों पर प्रभाव डालेगी. सिंह राशि के पंचम भाव में केतु का प्रभाव प्रेम संबंधों, संतान पक्ष के लिए में मिश्रित परिणाम दे सकता है. कुछ जातकों को भावनात्मक दूरी अथवा निर्णयों में असमंजस महसूस हो सकता है. हालांकि अत्यधिक सोच मानसिक तनाव भी उत्पन्न करा सकती है. धनु राशि में स्थित माण्डी भाग्य और योजनाओं में देरी का संकेत भी दे सकती है.
कुंभ राशि:-
कुंभ राशि के जातक बुद्धिमान, स्वतंत्र विचारों वाले और नई सोच रखने वाले माने जाते हैं. इस राशि के अंतर्गत धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम दो चरण, शतभिषा और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के प्रथम तीन चरण आते हैं. 26 मई 2026 को चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहकर करियर और जिम्मेदारियों से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ाएगा, वहीं सूर्य मिथुन राशि में होने से रचनात्मकता और सामाजिक संपर्क मजबूत होंगे. आज का दिन धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है.
सकारात्मक बातें:-
आज कार्यक्षेत्र में आपकी नई सोच और कार्यशैली की सराहना हो सकती है. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के संकेत हैं. आर्थिक मामलों में सुधार होगा और किसी नए अवसर से लाभ मिल सकता है. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से सहयोग मिलने के योग बन रहे हैं.
नकारात्मक बातें:-
अधिक सोच-विचार के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है. किसी करीबी व्यक्ति के साथ गलतफहमी होने की संभावना है. खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है. काम का दबाव थकान बढ़ा सकता है. दूसरों की बातों में आकर निर्णय लेना नुकसानदायक साबित हो सकता है.
करियर:-
नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी और नए संपर्क भविष्य में फायदा देंगे. तकनीकी, रिसर्च, मीडिया और ऑनलाइन कार्यों से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं.
रिलेशनशिप:-
प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर चर्चा हो सकती है. वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा. पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं.
स्वास्थ्य:-
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नींद की कमी, तनाव या कमजोरी महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम और योग लाभदायक रहेगा.
सावधानियां:-
किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें.
अनावश्यक खर्चों से दूरी बनाए रखें.
अपनी योजनाएं हर किसी को न बताएं.
शुभ रंग:-
बैंगनी, इलेक्ट्रिक ब्लू
शुभ अंक:-
7, 8
उपाय:-
भगवान शनि की पूजा करें और जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या नीले वस्त्र का दान करें.
Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
और पढ़ें- Chandra Gochar 2026: गंगा दशहरा पर चंद्रमा का सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश, इन 4 राशि वालों का मन होगा शांत और पाएंगे खूब धन व सम्मान!
और पढ़ें- Curse Astro Tips: लग गई है किसी की भयानक हाय या श्राप? जिंदगी बर्बाद हो जाए उससे पहले जान लें इस से बचने के शक्तिशाली मंत्र और उपाय!
और पढ़ें- Labh Drishti Yog 2026: मंगल-गुरु के लाभ दृष्टि योग से 4 राशि वालों को मिलेगा अपार धन, बढ़ेगी ताकत और आत्मविश्वास!
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.