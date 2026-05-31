Aaj Ka Kumbh Rashifal: कुंभ राशि वाले अहंकार और क्रोध पर रखें नियंत्रण, संतान की तरफ से मिलेगा गुड न्यूज

Aquarius Horoscope 31 May 2026: ज्योतिषाचार्य अजय भांबी के मुताबिक, आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए विशेष है. संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलेगा. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. प्रेम संबंधों में तनाव रहेगा. सेहत के प्रति सचेत रहना होगा. इसके अलावा क्रोध पर भी कंट्रोल करना होगा, अन्यथा बनी हुआ काम तुरंत बिगड़ सकता है. परिवार के किसी सदस्य के सेहत की चिंता रहेगी. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ और अनुभवी लोगों का साथ मिलेगा. आज जरूरी कामों तरजीह देना होगा. सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों के ऊपर वर्क लोड रहेगा. आगे, आज के लिए सकारात्मक बातें, नकारात्मक पक्ष, बिजनेस-सेहत का हाल, लव लाइफ की स्थिति, भाग्यशाली रंग व अंक और विशेष उपाय जानिए.

कुंभ (Aquarius)

कुंभ राशि वालों, आज अपने जरूरी कामों को प्राथमिकता दें और योजना बनाकर काम करें. किसी करीबी के वैवाहिक संबंधों में तनाव की खबर से मन अशांत हो सकता है. आज गुस्सा और कड़वी वाणी पर संयम रखें. व्यापार में आज कोई नया काम न शुरू करें. नौकरी में काम का बोझ ज्यादा रहेगा. छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें और उन्हें कुछ उपहार दें.

पॉजिटिव: अपने महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता पर रखे तथा योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दें, निश्चित ही आपको बेहतरीन कामयाबी मिलेगी. वरिष्ठ तथा अनुभवी लोगों का अनुभव तथा मार्गदर्शन बना रहेगा. संतान की तरफ से कोई शुभ सूचना मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.

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नेगेटिव: किसी नजदीकी संबंधी के वैवाहिक संबंधों में अलगाव आने की वजह से चिंता रहेगी. अपने गुस्से और कटु वाणी पर नियंत्रण रखें. युवा वर्ग अपने करियर के प्रति ज्यादा फोकस रहे. अगर कहीं से पैसा उधार लिया हुआ है तो उसे समय पर चुकता करने की कोशिश करें.

व्यवसाय: कारोबारी मामलों में कुछ ना कुछ व्यवधान रहेंगे, इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आज टाल दें या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह-मशविरा करें. सरकारी सेवारत लोगों पर उच्च अधिकारियों का दबाव रहेगा. जिसकी वजह से काम की अधिकता रहेगी और ओवरटाइम भी करना पड़ेगा.

लव: पारिवारिक व्यवस्था सुखद और शांति पूर्ण रहेगी. प्रेम संबंधों में भावनात्मक रूप से कुछ तनाव रह सकता है. अपने ईगो और गुस्से पर कंट्रोल रखें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना जरूरी है. यदि परिवार में कोई सदस्य बीमार है, तो उनका अतिरिक्त ध्यान रखने की जरूरत है.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 1

उपाय: कन्याओं को कुछ ना कुछ उपहार अथवा पैसे देकर उनसे आशीर्वाद लें.

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(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)