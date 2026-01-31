Advertisement
Kumbh Masik Rashifal February 2026 : कुंभ राशि वालों के लिए मजबूत भविष्‍य की नींव रखेगा फरवरी, बना रहेगा मनी फ्लो, पढ़ें राशिफल फरवरी 2026

Aquarius Horoscope 1 to 28 February 2026 : कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी महीना मजबूत भविष्‍य की नींव रखने वाला साबित हो सकता है. इनकम अच्‍छी रहेगी पर खर्च भी होगा. ज्‍योतिषाचार्य डॉ. अरुण बंसल से जानिए कुंभ राशिफल फरवरी 2026.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 31, 2026, 10:43 AM IST
Kumbh Rashifal February 2026 : फरवरी का महीना कुंभ राशि वालों के लिए प्रयोग और परिवर्तन का संकेत लेकर आएगा. इस समय आप परंपरागत तरीकों से हटकर कुछ नया सोचेंगे, लेकिन हर विचार को अमल में लाने से पहले उसकी व्यवहारिकता परखना जरूरी होगा. माह की शुरुआत थोड़ी उलझन भरी रह सकती है, पर जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, स्थितियां स्पष्ट होती जाएंगी. विस्‍तार से पढ़ें कुंभ मासिक राशिफल फरवरी 2026. 

कुंभ करियर राशिफल - करियर के क्षेत्र में यह महीना आपकी बौद्धिक क्षमता की परीक्षा लेगा. कार्यस्थल पर ऐसे काम सौंपे जा सकते हैं जिनमें नवाचार और विश्लेषण दोनों की जरूरत होगी. तकनीक, रिसर्च, विज्ञान, आईटी या शिक्षा से जुड़े लोगों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा. हालांकि टीम के साथ काम करते समय अहं या जिद नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए सामूहिक सोच अपनाना आवश्यक होगा. महीने के अंतिम चरण में आपकी मेहनत को पहचान और प्रशंसा मिल सकती है.

यह भी पढ़ें: बेस्‍ट पैरेंट्स साबित होते हैं इन मूलांकों वाले मां-बाप, बच्‍चे का हर कदम पर देते हैं साथ; बनाते हैं सफल और खुशहाल

नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह समय सीखने और स्वयं को अपडेट करने का है. पद या भूमिका में तुरंत बदलाव न दिखे, लेकिन भविष्य के लिए मजबूत नींव तैयार होगी. व्यापार से जुड़े कुंभ जातकों को उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. नए संपर्क बनेंगे, पर सौदे पक्के करने में समय लगेगा. निवेश के मामले में जल्दबाजी भारी पड़ सकती है, इसलिए हर निर्णय सोच-समझकर लें. कार्य से जुड़ी यात्राएं नए रास्ते खोल सकती हैं.

कुंभ मनी राशिफल - आर्थिक स्थिति इस महीने संतुलन मांगती है. आय का प्रवाह बना रहेगा, लेकिन अचानक खर्च मानसिक दबाव दे सकते हैं. परिवार या स्वास्थ्य से जुड़ा खर्च सामने आ सकता है. पुराने निवेश या किसी रुके हुए भुगतान से राहत मिलने के योग हैं. यह महीना धन को सहेजने और भविष्य की योजना बनाने के लिए उपयुक्त है, न कि जोखिम उठाने के लिए.

कुंभ लव राशिफल - प्रेम जीवन में कुंभ राशि वाले थोड़े आरक्षित रह सकते हैं. अविवाहित जातकों के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो पहले मित्र के रूप में करीब आए. भावनाएं धीरे-धीरे गहराएंगी. इस समय रिश्ते में स्वतंत्रता और भरोसे का संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. जल्द किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचें.

यह भी पढ़ें: फरवरी में बुध का ट्रिपल गोचर वृष समेत 3 राशियों को करेगा मालामाल, पूरे महीने गिनेंगे नोट

कुंभ फैमिली लाइफ - वैवाहिक जीवन में समझदारी की भूमिका अहम रहेगी. जीवनसाथी के साथ विचारों में अंतर हो सकता है, लेकिन बातचीत से स्थितियां संभल जाएंगी. घर से जुड़ी जिम्मेदारियों पर चर्चा हो सकती है. बच्चों की प्रगति आपको संतोष देगी. परिवार में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा, जिससे आत्मबल बढ़ेगा.

कुंभ हेल्‍थ राशिफल - स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना आपको मानसिक संतुलन बनाए रखने की सीख देगा. अत्यधिक सोच, स्क्रीन पर लंबे समय तक काम या नींद की अनियमितता से थकावट हो सकती है. अपने समय को सही ढंग से बांटना और खुद के लिए भी वक्त निकालना जरूरी होगा. हल्का व्यायाम और डिजिटल ब्रेक आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा.

यह भी पढ़ें: पूर्णिमा कब है, 1 फरवरी या 2 फरवरी 2026? माघी पूर्णिमा पर किस एक चीज का दान करने से मिलता है 32 गुना फल

कुंभ ट्रैवल राशिफल - यात्रा के योग इस महीने सक्रिय रहेंगे. मित्रों या सहकर्मियों के साथ छोटी यात्राएं हो सकती हैं, जो नए विचार और योजनाएं लेकर आएंगी. कार्य से जुड़ी यात्रा आर्थिक दृष्टि से लाभकारी साबित हो सकती है. वाहन नौकरी या सुविधा में वृद्धि के संकेत भी मिलते हैं. कुल मिलाकर यात्रा आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगी.

यह भी पढ़ें: बिजनेस में मुनाफा, करियर में ग्रोथ, बजट वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? बर्थडेट से जानें साप्‍ताहिक अंक राशिफल

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

