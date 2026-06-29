/Aquarius Horoscope July 2026: नौकरी के मामले में धैर्य रखें कुंभ राशि के लोग, प्रेम संबंध में बन सकती है तनाव की स्थिति

Aquarius monthly horoscope july 2026: जुलाई 2026 का महीना कुंभ राशि के लोगों के लिए कुछ मामलों में शुभ तो कुछ मामलों में अशुभ सिद्ध हो सकता है. हालांकि आपकी राशि से जुड़े ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. ऐसे में इस महीने आपके कार्यों के बनने में रुकावटें आ सकती हैं. किसी बात या स्थिति को लेकर मन बेचैन हो सकता है. कोई विशेष उपलब्धि की दृष्टि से यह महीना अच्छा नहीं है. लेकिन जो आपकी पहले सी ही उपलब्धियां हैं अगर उनको आप संभाल के रखेंगे तो यह काफी अच्छा रहेगा.
इस साल जुलाई का महीन कुंभ राशि के लोगों के लिए कुछ खास नहीं बीतने वाला है. नौकरी और व्यवसाय के मामले में जातकों को धैर्य रखने की जरूरीत है. इसके अलावा प्रेम संबंध में तनाव की स्थिति बन सकती है. आइए जानें कुंभ राशि का मंथली राशिफल जुलाई 2026.
अगर आप नौकरी करते हैं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. अधिकारियों के साथ आपका तालमेल उतना अच्छा नहीं रहेगा. व्यवसाय में स्थितियां उतनी अनुकूल नहीं रहेंगी जितनी होनी चाहिए. तनाव की स्थिति बन सकती है. धैर्य और संयम बनाए रखें. योग और मेडिटेशन करने से लाभ हो सकता है. इससे राहत मिल सकती है.
फैमिली को लेकर महीना अच्छा रहेगा लेकिन घर के किसी सदस्य या बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है. स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. अपने या घर के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें.
प्रेम संबंधों के लिए यह महीना उचित नहीं है. अगर आपका प्रेम संबंध चल रहा है तो उसमें खिंचाव देखने को मिल सकता है. धैर्य से बनाए रखेंगे तो अच्छा रहेगा. नए प्रेम संबंध बनाने के लिए यह समय उचित नहीं है तो इसे अवॉइड करना चाहिए. जहां तक मैरिटल लाइफ का सवाल है तो यह ठीक रहेगा. पति पत्नी एक दूसरे से भरपूर सहयोग प्राप्त करेंगे.
इस महीने यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. आवश्यक यात्राएं करें और जो जरूरी नहीं हैं उन यात्राओं को टाल देना ही अच्छा रहेगा. नौकरी व्यवसाय को लेकर यात्राएं करनी पड़ सकती हैं.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)