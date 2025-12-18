Advertisement
कुंभ राशि वालों को नए स्रोतों से आएगा पैसा, जॉब-बिजनेस में होगी जबरदस्‍त ग्रोथ, पढ़ें वार्षिक टैरो राशिफल 2026

Kumbh Rashi Tarot Card Reading 2026 : टैरो कार्ड रीडिंग के अनुसार कुंभ राशि वालों के लिए साल 2026 मनी, करियर, सेहत, लव लाइफ के मामले में कैसा रहेगा, टैरो कार्ड रीडर सोनिया चड्डा से जानिए. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 18, 2025, 11:06 AM IST
Aquarius Tarot Reading 2026 : टैरो कार्ड के अनुसार कुंभ राशि वालों के लिए साल 2026 काफी अच्‍छा रह सकता है. शनि की साढ़ेसाती उतार पर है, जो लाभ देकर जा सकती है. मनचाहा पैसा कमाने और बचत करने में सफल रहेंगे. करियर में भी नए मौके मिलने के योग हैं. विस्‍तार से पढ़ें कुंभ टैरो राशिफल 2026. 

कुंभ राशि व्यक्तित्व: कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है.कुंभ राशि के जातकों पर शनिदेव की कृपा होती है. इन लोगों का दिमाग़ तेज और सोचने का तरीक़ा भी अलग होता है. कुंभ राशि वाले अपने साथ साथ समाज की भलाई के बारे में भी सोचते हैं. ज़्यादा मेहनती होने के कारण ये लोग परिवार के बंधनों में रहना पसंद नहीं करते. कई बार उन्हें विद्रोही भी ठहराया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: नॉन-वेज और शराब को हाथ भी ना लगाएं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, शनि, राहु-केतु देते हैं तगड़ी सजा, छिन जाता है सब कुछ

कुंभ राशि फाइनेंस 2026: फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह वर्ष मिलाजुला रहेगा. "Four Of Wands" की ऊर्जा से आपकी इनकम स्रोत में वृद्धि दिख रही हैं. अगर आप सोच समझकर व्यवसाय करते हैं तो मनचाही बचत करने में भी सफल होंगे. जीवनसाथी से भी आपको बचत करने में सहयोग मिलेगा. अगले छह महीनों के लिए "Six Of Wands" की ऊर्जा आपको लाभ प्राप्ति का संकेत कर रही है हो सकता है आपको कोई उपहार भी मिले ,लंबे समय से अटका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है. परिवार में कोई शुभ कार्य का आयोजन भी हो सकता है.

कुंभ राशि करियर: साल के शुरूआत में तरक़्क़ी की उम्मीद कम है. काम से जुड़ी यात्राएं सफल नहीं होगी या कुछ रुकावटें आ सकती है. "The Tower" का कार्ड आपको संभलकर निर्णय लेने और अपने स्किल्स को बढ़ाने की प्रेरणा दे रहा है, जबकि अगले छह महीनों की उर्जा "King Of Sword" से प्रेरित रहेगी. हालात बेहतर होंगे और बिज़नस में ग्रोथ तथा नौकरी में भी उन्नति की संभावना है. अगर आप सावधानीपूर्वक सब संभालते रहे तो सफलता आपके क़दम चूमेगी. वहीं विद्यार्थियों के लिए ध्यान भटकने की संभावना है इसलिए मन लगाकर मेहनत करें.

यह भी पढ़ें: नोटों के कोहरे में शुरू होगा 3 राशि वालों का नया साल, केतु का नक्षत्र परिवर्तन अचानक देगा ढेर सारा पैसा

कुंभ राशि रिलेशनशिप 2026: पहले छह महीनों में रिश्ते काफ़ी जीवंत और हलचल से भरे रहेंगे.bभाई बहनों से भी आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा ,साथ ही भावनात्मक समर्थन भी मिलेगा "Ace Of Wands" का कार्ड रिश्तों में नई ऊर्जा लाएगा. अंतिम छः महीनों की ऊर्जा के लिए "Four Of Pentacles" का कार्ड है, यह समय रिश्तों में सावधानी बरतने का है. इस समय हो सकता है की आप कुछ बातों को अपने साथी के साथ न कह सके, जिससे कुछ मतभेद उत्पन्न हो. अपने रिश्तों को आपसी समझ और तालमेल से संतुलित रखने की कोशिश करें फ़ायदा होगा.

कुंभ राशि स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिए ये हैं वर्ष मिले जुले परिणाम देगा. पहले छह महीनों के लिए "Ten Of Wands" की ऊर्जा कुछ पाचन संबंधी परेशानियों का संकेत दे रही है , ख़ासकर ऐसे लोगों के लिए जो पहले से बीमार हैं. महिलाओं को भी सेहत का ध्यान रखना होगा. शुरू के महीनों में परिवार में कुछ मतभेदों के कारण आप बोझिल महसूस कर सकते हैं जबकि अगले छह महीनों की ऊर्जा "Ten Of Pentacles" के साथ अगर आप समझदारी से काम लेते हैं और अपने स्वास्थ्य के लिए उचित आहार ,व्यायाम और योग का सहारा लेते हैं तो ख़ुश और स्वस्थ रहेंगे.

यह भी पढ़ें: आग के घोड़े पर सवार है साल 2026! चायनीज राशिफल से जानिए कैसा रहेगा आपके लिए अगला साल

कुंभ राशि उपाय: शनिदेव की प्रसन्नता के लिए पीपल के नीचे दीपक जलाएं ,हनुमान चालीसा का पाठ करें. गुरु जनों का सम्मान करें लाभ होगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

