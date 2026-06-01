Mesh Rashifal by Ajay bhambi: मेष राशि वालों के हाथ लग सकता है बड़ा सरकारी ऑर्डर! लेकिन भूलकर भी न करें ये 1 गलती वरना...

Mesh Rashifal by Ajay bhambi: मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिलाजुला लेकिन जरूरी रहने वाला है. जहां एक तरफ बिजनेस में सरकारी ऑर्डर मिलने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, वहीं दूसरी तरफ सेहत और लेन देन के मामलों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. आज आपके सितारे क्या इशारा कर रहे हैं और परिवार में किस मांगलिक कार्य की चर्चा होने वाली है, आइए डिटेल से जानते हैं.

मेष राशि: मेष राशि वालों, आज परिवार में कोई शुभ चर्चा आपका मन खुश कर सकती है. जमीन जायदाद से जुड़ा रुका काम भी आगे बढ़ेगा. किसी भी तरह का लोन लेने से पहले अपनी क्षमता जरूर जांच लें. बिजनेस में सरकारी ऑर्डर मिलने की संभावना है. प्रेम प्रसंगों में समय बर्बाद न करें. स्वास्थ्य में चक्कर या मितली की शिकायत हो सकती है. आज किसी सफाई कर्मचारी की मदद जरूर करें.

पॉजिटिव: सुखद दिन व्यतीत होगा. परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम को लेकर चर्चा होगी. जमीन जायदाद संबंधी रुका हुआ काम हल हो सकता है. पिछले कुछ समय की मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.

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नेगेटिव: विद्यार्थी और युवा वर्ग किसी कार्य में मनचाही सफलता न मिलने पर निराश न हों. घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है. लोन या उधारी लेने से पहले अपनी क्षमता का मूल्यांकन अवश्य करें.

व्यवसाय: आज कई गतिविधियों में व्यस्तता बनी रहेगी. सरकारी संस्थाओं से जुड़ा कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है. मेहनत के अनुरूप फल मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें.

लव: घर का वातावरण सुखद और अनुशासित रहेगा. युवा वर्ग प्रेम प्रसंगों और सोशल मीडिया में समय व्यर्थ न करें.

स्वास्थ्य: मितली और चक्कर जैसी समस्या रह सकती है. घरेलू और आयुर्वेदिक उपचार फायदेमंद रहेंगे.

भाग्यशाली रंग: पीला

भाग्यशाली अंक: 2

उपाय: रास्ते में किसी सफाई कर्मचारी को दान अवश्य दें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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