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Hindi Newsऐस्ट्रोMesh Rashifal by Ajay bhambi: आज मेष राशि वालों के घर आएगी बड़ी खुशखबरी, लेकिन इस एक गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान!

Mesh Rashifal by Ajay bhambi: आज मेष राशि वालों के घर आएगी बड़ी खुशखबरी, लेकिन 'इस' एक गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान!

Mesh Rashifal by Ajay bhambi: पंडित अजय भांबी के मुताबिक, आज मेष राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे घर में उत्सव का माहौल रहेगा. 

Written By  Dr. Ajay Bhambi |Edited By: harsh singh|Last Updated: Jun 02, 2026, 04:00 AM IST
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Mesh Rashifal by Ajay bhambi: आज मेष राशि वालों के घर आएगी बड़ी खुशखबरी, लेकिन 'इस' एक गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान!

Mesh Rashifal by Ajay bhambi: नया महीना शुरू हो चुका है और इसके साथ ही सितारों की चाल में भी बड़ा बदलाव आया है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अजय भांबी के मुताबिक, आज मेष राशि वाले जातकों के लिए दिन मिलाजुला रहने वाला है. जहां एक तरफ घर परिवार में कोई बड़ी खुशखबरी दस्तक दे सकती है, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक फैसलों में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है. आइए जानते हैं आज आपका भाग्यशाली अंक, शुभ रंग और वह खास उपाय जो आपके दिन को और भी बेहतर बना सकता है.

PANDIT AJAI BHAMBI: "मेष राशि वालों, आज घर में कोई शुभ समाचार खुशी लेकर आ सकता है. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें और खर्चों पर नियंत्रण रखें. बिजनेस में नए संपर्क फायदेमंद साबित होंगे. प्रेम संबंधों को परिवार की मंजूरी मिलने के योग हैं. स्वास्थ्य में गैस और एसिडिटी की शिकायत हो सकती है. आज घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करें."

पॉजिटिव: घर में शुभ समाचार से खुशी का माहौल रहेगा. समाज सेवा और धर्म कर्म में व्यस्तता रहेगी. संबंधों की कड़वाहट दूर हो सकती है. युवा अपने करियर को लेकर गंभीर रहेंगे.

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नेगेटिव: भाइयों और मित्रों के साथ गलतफहमी बढ़ सकती है. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे.

व्यवसाय: संपर्क बढ़ाना लाभदायक रहेगा. दूसरों की सलाह से महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है. जरूरत से ज्यादा लोन लेने से बचें.

लव: अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकता है. प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती.

स्वास्थ्य: गैस और एसिडिटी की समस्या परेशान कर सकती है.

भाग्यशाली रंग: गुलाबी 

भाग्यशाली अंक: 2

उपाय: घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी सलाह पर अमल करें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: 5 राजयोगों से सजा जून महीना, 4 राशियों को मिलेगा उम्‍मीद से बड़ा लाभ, इन लोगों को रहना होगा संभलकर

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Dr. Ajay Bhambi

डॉ. अजय भाम्‍बी देश के मशहूर ज्‍योतिषाचार्य हैं. 

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