Advertisement
trendingNow13048880
Hindi Newsऐस्ट्रोMesh Rashifal January 2026 : उम्‍मीद से ज्‍यादा तरक्‍की और पैसा कर रहा है मेष राशि वालों का इंतजार, पढ़ें जनवरी 2026 का राशिफल

Mesh Rashifal January 2026 : उम्‍मीद से ज्‍यादा तरक्‍की और पैसा कर रहा है मेष राशि वालों का इंतजार, पढ़ें जनवरी 2026 का राशिफल

मेष मासिक राशिफल जनवरी 2026 : मेष राशि वालों के लिए जनवरी का महीना बीते साल की तुलना में काफी बेहतर हो सकता है. करियर और धन के मामले में स्थिति मजबूत होगी. ज्‍योतिषाचार्य डॉ. अरुण बंसल से जानिए मेष राशि का जनवरी 2026 का राशिफल.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 21, 2025, 06:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mesh Rashifal January 2026 : उम्‍मीद से ज्‍यादा तरक्‍की और पैसा कर रहा है मेष राशि वालों का इंतजार, पढ़ें जनवरी 2026 का राशिफल

Mesh Rashifal January 2026 : साल 2026 के पहले महीने जनवरी में महत्‍वपूर्ण ग्रह गोचर हो रहे हैं. मकर राशि में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र ग्रहों का जमावड़ा लगेगा. राजयोग भी बनेंगे. इनका शुभ असर मेष राशि के जातकों पर देखने को मिल सकता है. विस्‍तार से पढ़ें मेष राशिफल जनवरी 2026.   

मेष मनी राशिफल : वित्तीय दृष्टि से यह माह आपके लिए उत्साहजनक सिद्ध हो सकता है. किसी अनुभवी, वरिष्ठ या आध्यात्मिक व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी रहेगा. आय के नए स्रोत बनने की संभावनाएं हैं और आर्थिक संतुलन मजबूत होगा. नए कार्य, व्यवसाय विस्तार या निवेश के लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है. साहस और आत्मविश्वास के साथ लिए गए निर्णय आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं. हालांकि बड़े निर्णय सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा, ताकि लाभ स्थायी बना रहे.

यह भी पढ़ें: अथाह पैसा, मनचाही तरक्‍की और प्‍यार से लबरेज जिंदगी...ये हैं साल 2026 की सबसे भाग्‍यशाली राशियां

Add Zee News as a Preferred Source

मेष करियर राशिफल : कार्य क्षेत्र में प्रगति के अवसर मौजूद रहेंगे, हालांकि बीच-बीच में कुछ बाधाएं या विलंब आपको अतिरिक्त प्रयास करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं. सहकर्मियों के साथ सामंजस्य बनाकर चलने से परिस्थितियां आपके पक्ष में आ सकती हैं. इस माह परिश्रम अधिक रहेगा, पर उसका फल धीरे-धीरे प्राप्त होगा. व्यवसाय से संबंधित यात्राएं होंगी, जिनसे आंशिक लाभ संभव है. पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए अपेक्षाकृत अधिक शुभ रहेगी. धैर्य और विवेक से काम लेना लाभकारी सिद्ध होगा.

मेष शिक्षा राशिफल : शिक्षा और करियर के क्षेत्र में यह माह आपके लिए सकारात्मक संकेत लेकर आया है. उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को नए अवसर मिल सकते हैं. मनचाहे विषयों में रुचि बढ़ेगी और अध्ययन में एकाग्रता बनी रहेगी. कानून, इंजीनियरिंग, चिकित्सा तथा तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े छात्रों के लिए अच्छे परिणाम के योग हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवार नियमित अभ्यास और अनुशासन के साथ सफलता की ओर बढ़ सकते हैं.

यह भी पढ़ें: नॉन-वेज और शराब को हाथ भी ना लगाएं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, शनि, राहु-केतु देते हैं तगड़ी सजा, छिन जाता है सब कुछ

मेष स्वास्थ्य राशिफल : इस माह ग्रह–नक्षत्रों का संयोग आपके स्वास्थ्य के लिए अधिकांशतः अनुकूल बना हुआ है. पूर्व से चली आ रही बुखार, चिड़चिड़ापन तथा अचानक होने वाली छोटी-मोटी परेशानियों से राहत मिलने के स्पष्ट संकेत हैं. पुरानी समस्याओं में भी धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा. कुल मिलाकर स्वास्थ्य संतोषजनक रहेगा और ऊर्जा का स्तर अच्छा बना रहेगा. हालांकि जल्दबाजी या असावधानी से छोटी चोट अथवा दुर्घटना की संभावना बन सकती है. अतः वाहन चलाते समय और दैनिक कार्यों में सावधानी बरतना आवश्यक होगा. संयम और सतर्कता अपनाने से किसी भी नकारात्मक स्थिति से बचा जा सकता है.

मेष फैमिली राशिफल : पारिवारिक जीवन में सामान्यतः सामंजस्य बना रहेगा, हालांकि कभी-कभी छोटे मतभेद उभर सकते हैं. दांपत्य जीवन में विश्वास और संवाद बनाए रखने से रिश्ते और मजबूत होंगे. भाइयों के साथ विचारों का अंतर संभव है, लेकिन समझदारी और संयम से स्थिति सहज रूप से संभल सकती है. बच्चों के प्रति आपका मार्गदर्शन और स्नेह परिवार में सकारात्मक वातावरण बनाए रखेगा. संतान पक्ष से मिला-जुला फल प्राप्त होगा. बच्चों में ऊर्जा और उत्साह रहेगा, जिसे सही दिशा देने की आवश्यकता होगी. थोड़ा अनुशासन और प्रोत्साहन मिलने पर वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. पढ़ाई में प्रारंभिक रूप से औसत स्थिति रह सकती है, लेकिन अतिरिक्त मार्गदर्शन और अभ्यास से सुधार संभव है. प्रतियोगी परीक्षाओं या उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों को धैर्य और निरंतर प्रयास बनाए रखना होगा, जिससे अंततः सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे.

मेष यात्रा राशिफल : यात्रा के लिए यह माह शुभ एवं फलदायक रहेगा. शिक्षा, प्रशिक्षण या व्यवसाय से जुड़ी यात्राएं आपके लिए नए अवसर खोल सकती हैं. दूरस्थ स्थान या विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं. तीर्थ अथवा धार्मिक स्थलों की यात्रा से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी. व्यापारिक यात्राएं भी लाभकारी सिद्ध होंगी. रेल या सड़क मार्ग से तथा पूर्व दिशा की यात्रा विशेष रूप से शुभ रहेगी.
 
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

january rashifal 2026

Trending news

भाई-भाई की लड़ाई में सिंधुदुर्ग हारी बीजेपी, फिर भी महायुति के नेताओं में खुशी?
Maharashtra local body elections 2025
भाई-भाई की लड़ाई में सिंधुदुर्ग हारी बीजेपी, फिर भी महायुति के नेताओं में खुशी?
बांग्लादेशी दूतावास में भीड़ के घुसने पर विदेश मंत्रालय बोला- ऐसा कुछ नहीं हुआ
Bangladesh Riots
बांग्लादेशी दूतावास में भीड़ के घुसने पर विदेश मंत्रालय बोला- ऐसा कुछ नहीं हुआ
निकाय चुनावों में ठाकरे की डूबी लुटिया, कांग्रेस का पत्ता साफ; दिखा महायुति का जलवा
Maharashtra
निकाय चुनावों में ठाकरे की डूबी लुटिया, कांग्रेस का पत्ता साफ; दिखा महायुति का जलवा
किसी राज्य को छूट नहीं... खत्म कर दी जाएगी अरावली की पहाड़ियां? मोदी सरकार ने बताया
Aravalli
किसी राज्य को छूट नहीं... खत्म कर दी जाएगी अरावली की पहाड़ियां? मोदी सरकार ने बताया
'गाजा में बच्चों को मरते देखता रहा खुदा, इससे अच्छे तो हमारे PM ...', - जावेद अख्तर
javed akhtar news
'गाजा में बच्चों को मरते देखता रहा खुदा, इससे अच्छे तो हमारे PM ...', - जावेद अख्तर
'अगर हिंदू हो जाए एक तो बंगाल की सत्ता बदलने में नहीं...', मोहन भागवत की दो टूक
Mohan Bhagwat
'अगर हिंदू हो जाए एक तो बंगाल की सत्ता बदलने में नहीं...', मोहन भागवत की दो टूक
सिंगर की परफॉर्मेंस से कट्टरपंथियों को लगी मिर्ची, मां दुर्गा की स्तुति पर उत्पीड़न
Lagnajita Chakraborty
सिंगर की परफॉर्मेंस से कट्टरपंथियों को लगी मिर्ची, मां दुर्गा की स्तुति पर उत्पीड़न
अब हिंद महासागर में बगलें झांकेगा चीन, बीच समंदर भारत बना रहा 'गेमचेंजर' एयरपोर्ट
india china news in hindi
अब हिंद महासागर में बगलें झांकेगा चीन, बीच समंदर भारत बना रहा 'गेमचेंजर' एयरपोर्ट
'RSS को BJP के नजरिए से समझना है बड़ी गलती...', मोहन भागवत ने किसे दी चेतावनी?
Mohan Bhagwat
'RSS को BJP के नजरिए से समझना है बड़ी गलती...', मोहन भागवत ने किसे दी चेतावनी?
जमने लगा जम्मू-कश्मीर; शुरू हुआ 'चिल्लई-कलां' का दौर, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड
Jammu Kashmir
जमने लगा जम्मू-कश्मीर; शुरू हुआ 'चिल्लई-कलां' का दौर, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड